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每日國際焦點

以色列與加薩走廊哈瑪斯衝突急遽擴大，哈瑪斯已發射超過千枚火箭，以色列鐵穹防禦系統攔截大多數火箭，但仍有少數漏網之魚，以色列連續空襲加薩走廊，轟垮多棟大樓，打擊哈瑪斯指揮階層以及火箭發射處，哈瑪斯多名指揮官陣亡，納唐亞胡稱炸死哈瑪斯加薩市旅長與其他15人，哈瑪斯承認，並再發射火箭回應。美國國務卿表示將派特使前往平息衝突，但以色列誓言繼續剷除哈瑪斯。

美國、德國、英國在聯合國抨擊中國打壓新疆維吾爾人，儘管中國先前一直遊說各國不要與會，該會議仍有50國參加。

小米先前遭川普政府黑名單制裁，但拜登政府美國國防部將把小米自黑名單移除。

美國國務院譴責中國讓新疆成為光天化日下的監獄。美國國務卿布林肯表示，同意前任蓬佩奧所言，中國在新疆的行為是反人權與種族屠殺。

日本

疫苗線上登錄系統，受到雲端服務供應商Salesforce.com全球性問題的影響在多處當機。

軟銀因為所投資的電子商務平台Coupang、二手車線上交易平台Auto1 Group，以及Uber的股價大漲，至3月為止的2020財務年度大賺4.99兆日圓，獲利竟然超過巴菲特的柏克夏海瑟威，一掃前一年大虧9620億日圓的陰霾。

豐田生產不受晶片短缺影響，業績將回到疫情前水準，預測4月開始的本財年獲利將大增14%來到2.5兆日圓。豐田政策上要求供應商要備妥晶片存貨，因此不像其他主要車廠受晶片短缺影響。

中國

小米先前遭川普政府黑名單制裁，但拜登政府美國國防部將把小米自黑名單移除。

美國國務院譴責中國讓新疆成為光天化日下的監獄。美國國務卿布林肯表示，同意前任蓬佩奧所言，中國在新疆的行為是反人權與種族屠殺。

美國、德國、英國在聯合國抨擊中國打壓新疆維吾爾人，儘管中國先前一直遊說各國不要與會，該會議仍有50國參加。

4月汽車銷售年成長8.6%，連續13個月成長。

菲律賓

12日表示287艘中國船隻入侵菲國專屬經濟海域。

民都洛發生規模5.8地震，首都馬尼拉有感，無傷亡損失。

馬來西亞

美國法務部歸還19億億令吉所追查到的一馬弊案相關資金。

印度

每日染疫死亡超過4,000，恆河漂流無數浮屍。

英國

表示將投資2,200萬英鎊，幫助非洲與印太國家，抵擋中國與俄國等國的惡意駭客攻擊。

歐盟

控告亞馬遜利用盧森堡稅務優惠避稅，要求補稅2.5億歐元案，法院判決亞馬遜勝訴。2020年歐盟控告蘋果利用愛爾蘭稅務優惠避稅要求補稅130億歐元案，歐盟同樣敗訴。歐盟此二大敗後，將更積極推動最低公司稅法。

對阿斯特捷利康提起新的告訴。

法國

地方候選人競選照片中戴面紗，遭極右派領袖譏諷，使得馬克宏的共和前進將其開除，表示法國不允許在選舉文件中展示宗教象徵。

德國

默克藥廠生命科學事業為生技實驗室材料供應商，受疫情刺激需求大增，第一季核心業績大增43%，息稅攤蕭折舊前獲利7.93億歐元。

奧地利

拒絕其他歐盟國家請求接收抵達義大利蘭佩杜薩島的非法偷渡客。

美國

4月消費者物價指數上漲0.8%，主因二手車、卡車漲價10%，新車受晶片短缺影響產能受影響，使二手車供不應求。

殖民地輸油管關閉第6天，造成美國東南部燃油短缺日益嚴重。殖民地輸油管每日輸油量250萬桶。

美國交通部為了解除東南部缺油問題，評估暫時開放《瓊斯法案》限制，《瓊斯法案》限制美國船才能在美國國內運輸。

拜登的疫情聯邦補貼，造成美國勞工沒有上工誘因，使得經濟復甦企業需人孔急，卻沒人上工，為此，密蘇里州、田納西州加入先前5個共和黨州，阿拉巴馬州、阿肯色州、密西西比州、蒙大拿州、南卡羅萊納州，將停止聯邦補貼，以促進就業。

加州州長宣布要斥資高達120億美元解決遊民問題。

拉美國家疫情嚴重但疫苗短缺，導致有美國簽證者前往美國疫苗旅行大行其道。

馬斯克表示特斯拉可能需一兩個月才能更新軟體解決煞車問題。

YouTube宣布將以1億美元資金獎勵Shorts短片的最高點閱創作者。

Ebay允許NFTs在其平台上銷售。

2003年起開播，得過60座葛萊美獎的《艾倫秀》，主持人艾倫表示將結束節目。

加拿大

警告美國密西根州若關閉Line 5輸油管線將嚴重傷害美加關係。

宏都拉斯

雖然為台灣友邦，但卻想引進中國疫苗，為了中國疫苗向中國卑躬屈膝，考慮在中國開設貿易辦事處。但是中國疫苗實際施打國家疫情並沒有改善甚至如智利還爆發，宏國很可能賠了夫人又折兵。

哥倫比亞

持續2周的全國抗爭已經造成41民眾死亡1警察殉職。

巴西

里約熱內盧一位孕婦施打阿斯特捷利康疫苗後疑似因血栓副作用中風死亡，使得巴西全國停止孕婦施打阿斯特捷利康疫苗。

以色列

與加薩走廊哈瑪斯衝突急遽擴大，哈瑪斯已發射超過千枚火箭，以色列鐵穹防禦系統攔截大多數火箭，但仍有少數漏網之魚，以色列連續空襲加薩走廊，轟垮多棟大樓，打擊哈瑪斯指揮階層以及火箭發射處，哈瑪斯多名指揮官陣亡，納唐亞胡稱炸死哈瑪斯加薩市旅長與其他15人，哈瑪斯承認，並再發射火箭回應。加薩走廊自衝突以來已至少65死，以色列方6死。美國國務卿表示將派特使前往平息衝突，但以色列誓言繼續剷除哈瑪斯。

美國防部長洛伊德則表示對以色列「鐵桿支持」。

以色列中部城市洛德已阿居民衝突激烈，宣布宵禁。

亞實基倫輸油管線遭加薩走廊發射的火箭命中。

雪佛龍因以阿衝突加劇關閉他馬天然氣田。

土耳其與阿拉伯聯盟譴責以色列。

土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁通話討論加薩走廊衝突。

黎巴嫩

歐盟準備制裁黎巴嫩，因黎國遲遲無法組成政府。

美國國務卿布林肯宣布黎巴嫩的真主黨為威脅。美國財政部制裁7名與真主黨財務相關的黎巴嫩人。

土耳其

外長表示將與沙烏地阿拉伯繼續對話化解歧見。

卡達

液化天然氣船前往阿拉伯聯合大公國，是2017年中波灣國家抵制卡達以來第一次，象徵兩國關係持續恢復。

伊朗

國際原子能總署表示伊朗提升濃縮鈾濃度到63%。

阿富汗

政府軍全力出擊希望收復先前淪陷的要地，該處位於首都喀布爾北方車程僅一小時。

蘇丹

阿拉伯聯合大公國與蘇丹簽訂彈性供應合約，協助蘇丹解決能源短缺問題，阿聯也同意協助波灣國家與蘇丹之間的金流。

馬拉威

總統表示馬國主要出口產品菸草正面臨終結，需要轉作其他高成長作物，例如大麻。馬拉威2021年菸草收入預期將不到2億美元，遠低於過去的3.5億美元。馬拉威2020年開放大麻種植，鄰國辛巴威也於12日開放大麻種植。

查德

非洲聯盟使節團敦促查德回到憲法統治。查德前總統戰死後由軍政府掌權。

奈及利亞

水泥價格大漲，一包50公斤水泥從2,500奈拉（171.5新台幣）漲到3,600奈拉（247新台幣），嚴重影響營造業。

福和會官方網頁：www.fratwn.org