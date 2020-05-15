蔡英文總統及民進黨立委選舉大勝，即將在5月20日就職。這是繼2016之後又一次全面執政。跟上次一樣，陳水扁的特赦問題，再次引起熱議。3月18日費邊社在《觀察站》專欄詳細報導了相關消息，其中以蔡易餘立委作了最多的努力。並認為看到特赦的曙光，阿扁也滿心期待。

今天看到民視新聞報導，先是劉世芳、陳亭妃、許智傑等人都發表贊成特赦的態度和所持的理由。更貼出民進黨贊成特赦的大咖陳菊、賴清德、蘇貞昌、游錫堃、柯建銘等人的照片。這已經不是一線曙光而已，甚至可以說是一片光明景象。相信阿扁看了一定覺得很窩心才對。可惜新聞最後卻報導說府方表明，現在最重要的是確保陳總統獲得最好的照顧，早日康復。政府現在專注投入防疫相關工作。府方是誰？做防疫工作的政府是誰？她不說大家也猜得出誰是總統吧？防疫工作是誰在做吧？話說得好聽，說要好好照顧陳總統，但不曉得阿扁感覺如何？聽不聽得進去？記得去年陳水扁9月20日《阿扁踹共》還不惜得罪呂秀蓮大力挺英。結果真心換來絕情。阿扁閱人無數，聰明絕頂，只可惜這次碰上一個千古難得一遇的『非常』之人了。連『退出政壇』的話都說出來了，但是怕放虎歸山的政敵硬是不吃這一套。不管蔡英文的真正算計是甚麼，我看阿扁對蔡英文應該是可以死心了吧。然而，歷史常常會出現奇蹟。阿扁又是屢創奇蹟之人，或許可以被他等到賴清德當上總統的那一天也說不定吧？

從2016當選總統後，總是把特赦問題推給別人，好像當總統的是別人。現在也總是自己躲起來，讓屬下當打手去為『論文門』擋子彈的她，這一次卻是讓所有民進黨同志扮白臉當好人，她自己單獨扮黑臉，展現『鐵娘子』的擔當。好一副 Over My Dead Body的氣慨！誰說穿裙子的不能當總統？