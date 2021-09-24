作者指出，要如何振衰起蔽，再現風華，真正發揮監督制衡的力量，這是做為完全在野的國民黨眼下亟待思考，必須設法突破的當務之急！示意圖／擷自公視新聞影片

在外界「急統」、「傾中」的質疑聲浪之中，國民黨新任黨主席改選投票在即，威權時代不可一世的國民黨主席已經被徹底打落凡塵，此時此刻，國民黨風雨飄搖，氣勢低盪到谷底，後續黨務改革路迢迢，新任國民黨主席的考驗任重道遠。

國民黨中央弱質化，地方虛級化，黨務改革紊亂如麻，國民黨歷經這次黨主席改選，基層憂心黨內再現裂痕，元氣大傷，亟待休養生息，恢復元氣，未來，國民黨必須儘速弭平傷口，致力黨務改革，創新內造，旁徵博引，廣納建言，包括國民黨的中心思想政策論述、人力配置、黨務未來發展方向，必須融合新生代參與黨務革新再造，讓國民黨真正走入基層，研擬更符合民意，能夠接地氣的政策，建構由下而上的意見傳達民主機制，扭轉長期以來由上而下的號令貫徹威權體系，重拾黨魂，才能再造黨譽。

面對民進黨蔡英文政府五年多來執政的傲慢，接任國民黨主席的人選，使命唯艱，能否團結全黨上下，凝聚共識，備受考驗。眼下，即將產生的新任黨主席所面臨到的，堪稱是國民黨創黨一百二十年來最艱鉅的挑戰。

新任黨主席接掌國民黨改革重任，近程目標包括：黨內人事調整、黨務改造，路線釐定、論述主張，乃至於黨中央與立法院黨團協調運作模式，中程目標則是2022年縣市長與基層的九合一大選、2024年下屆總統暨國會改選，國民黨如果不能及早部署，就定戰鬥位置，國民黨期盼浴火重生，重返執政，恐怕難如登天。

至於爭取年輕族群認同，吸引普羅大眾支持肯定，重拾人民信心，找回昔日榮景，則是國民黨黨務革新必須持續堅持到底的遠程目標。

網路時代，資訊爆炸，即時傳遞，迅速散播，人民對政客的好惡，直白露骨，毫不掩飾，反威權、反傳統、求創新、要進步，同情弱者，敵視強權，始終是人類矛盾的心理狀態。

喜歡看見英雄崩壞，就如同邱吉爾在《第二次世界大戰回憶錄》中引用希臘史學家普魯塔克的名言：「對偉大政治人物忘恩，是強大人民的表徵」。包容，畢竟只是一時的，崩壞後的「神」做什麼都挨罵，即使是好政策，都會被批鬥成苛政。

選民總以為可以透過手中的選票「教訓」候選人，殊不知，往往只是被一時情緒沖昏了頭，把票誤投有心人士而已。大家總是期待「下一個領導者會更好」。結果，換人做做看的結果，所託非人，說要解決問題的，反倒成為了問題的製造者。

君不見，民進黨蔡英文政府執政邁入第六年，台灣人民從最初的滿懷期待，到後來的民怨沸騰，失望透頂，連當初最支持民進黨的年輕族群已然熱情不再，這正是此時此刻，台灣人民內心深處對民進黨蔡政府感受的最佳寫照。

對照民進黨完全執政之後一黨獨大極權狂妄的隱憂，「絕對的權力，絕對的腐化」，體質虛弱、垂垂老矣的國民黨要如何振衰起蔽，再現風華，真正發揮監督制衡的力量，這是做為完全在野的國民黨眼下亟待思考，必須設法突破的當務之急！

時至今日，國民黨黨產早已歸零，窮到只剩下一塊老招牌，歷經2016、2020兩度總統、立委大選挫敗，國民黨徹底被自己打趴在地，氣若游絲，全黨士氣低迷，欲振乏力，寄望國民黨為改革之路開創新局，放手一搏，此正時也！