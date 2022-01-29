2020年10月25日，台北發起聲援12港人事件的遊行，旨在要求釋放2020年8月23日試圖乘船從香港逃往台灣而被中國當局抓獲的12 名香港親民主活動人士。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

分析人士越來越擔心，北京方面最初旨在鎮壓香港異見人士的《國家安全法》可能會被用來打擊冒犯中國領導人的任何國籍或族裔的人。

該法律於2020年6月生效。之前一年，香港發生了反政府、有時是暴力的民主抗議活動。該法禁止「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國勢力」的行為。

自港版國安法生效以來的13個月裡，在這個前英國殖民地和世界金融中心，至少有117人被逮捕，60人被起訴。

但專家說，該法律定義寬泛的措辭，加上中國政府更廣泛的野心，使得它有可能被用來對付任何已知的有反對中國或支持香港獨立情緒並踏足中國領土的人，這些領土包括香港或前葡萄牙殖民地澳門。

「只要中國能夠在中國境內、香港和澳門行使管轄權，違反國家安全法的人可以被引渡到中國受審，即使只是在中國機場轉機，」台北附近的淡江大學外交與國際關係助理教授陳奕帆（Chen Yi-fan）說。

台灣學者也受到攻擊

總部位於台北的中央研究院研究員吳叡人（Wu Rwei-ren）去年成為第一個被控違反這個法律的台灣人。北京支持的媒體《大公報》就一篇主張香港獨立的文章對這位學者進行了抨擊。分析人士說，隨著時間的推移，台灣人尤其將成為被懷疑的目標。

台灣實行民主制度，並擁有獨立的媒體環境，而且根據國立政治大學選舉研究中心的一項調查，超過一半的台灣居民希望無限期維持現狀，或稍後再決定與中國的統一問題。

經常派軍機進入台灣空域

「通常，這樣的舉動是為了傳遞一個信息，」台灣獨立政治分析人士蘇襄（Sean Su）說。「它可以被用作一種武器，試圖恐嚇台灣人民，但我認為，它的後續影響將是負面的。」

據總部位於紐約的國際特赦組織（Amnesty International）說，該法律的措辭涵蓋了香港居民以及從未到訪過香港的人。國際特赦在2020年7月表示，地球上的任何人，「無論國籍或所處地點，如果他們在中國的管轄範圍內，即使是過境，從技術上講，都可以被視為違反了這一法律，並面臨逮捕和起訴。」

中國說，它的香港政策的目的是保護香港的穩定和法律體系。中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍表示「堅決把反中亂港分子排除」在特別行政區管治架構之外。

海外香港人心生畏懼

在華盛頓工作的香港人邵嵐（Joey Siu）假定，如果她出現在這個前英國殖民地的機場，就會「立即」被逮捕。自該法生效以來，她一直沒有回過香港。邵嵐就職於英國的人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch），在從事國際倡導工作的同時組織抗議和集會。

她對美國之音說：「自從這項法律於2020年實施以來，我覺得我在香港不再安全，因為我覺得我被一些人跟踪，我不知道他們是保安還是香港警察，所以我覺得我的人身安全在香港不再有保障，而且很明顯，我的國際倡導工作將導致我以與外國勢力相勾結的名義被指控。」

她說，目前至少還有四名香港活動人士出於同樣的原因留在美國和歐洲。

邵嵐說，寫關於異議的文章也會導致被逮捕，儘管這個法律沒有對什麼是犯罪劃出「清晰的紅線」。她表示，這部法律還可能適用於那些支持已不再抱有幻想的藏人和維吾爾人的政治事業的人。這兩個中國的少數民族與北京方面的目標發生了衝突。

涉及範圍廣大寒蟬應大

中國與37個國家簽訂了引渡條約並使用了它們。例如，總部位於華盛頓的中國高等研究中心稱，北京的政府曾要求引渡馬來西亞的維吾爾人，但遭到拒絕。

東京國際基督教大學政治與國際研究高級副教授斯蒂芬•納吉（Stephen Nagy）表示，在柬埔寨這樣一個支持中國的國家，被控違反《國家安全法》的人將面臨很高的引渡機率。

納吉說，那些使用中文普通話或粵語來傳播他們想法的人更有可能成為打擊目標。

「追溯起訴一位（在海外的）香港人或台灣學者，或把目標針對他們之前可能做過的行為，這非常令人擔憂，因為這是國內法的延伸，它不承認存在於華人、大中華地區的各種身份，」他說。

納吉說，出於這個原因，外國政府警告他們的公民不要去中國，包括香港。例如，美國國務院敦促美國公民「重新考慮」前往香港和中國大陸的旅行，因為「當地法律的任意執行」。