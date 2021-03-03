台灣主流思維，對當前外配現象純採正面樂觀心態看待，對其重大陰暗面，以及種種潛在弊病甚至危機，多避而不談，視而不見，令人憂慮。示意圖／Pixabay，網路，民報合成

日前我在民報網站發表〈 建立總量管制思維 〉一文，檢視所謂小明事件，亦即中配幼年兒女，因受疫情影響一時不得返台所引發爭議，並就台灣特有外配現象提出數項疑問。

文中指出，當初國人若未選擇娶中配，今天即不會出現小明事件。說來其理甚明，各位小明若非母親原籍中國，即無須有隨母赴中探親之行，也不致因疫情爆發陷身中國。所以小明困境純然是父親所做選擇之後果。

然則又為何有如許多明爸爸娶中配，或再進一步質問為何有如許多國人，熱衷於娶外配，而尤其是中配異國婚姻，以致目前在台外配已高達56萬人，而其間中配又佔37萬？大批國人娶外配是出於何種動機？台灣的外配現象，又是否有助於台灣自稱人權立國的形象？

國人談到外配，多是側重於凸顯其種種光明面。政府文宣更是大力標榜美化，引為多元、包容、開放等進步價值的具體顯現。

然而無可掩飾的是，台灣娶進外配異國婚姻，不是千里姻緣一線牽天作之合，甚至也不是一般正常男婚女嫁，而是普遍具有商業色彩買賣婚姻，或說得更難聽是變相販賣人口。

異國婚姻隱藏的問題

嫁來台灣外配，不論原籍越南、印尼或中國，大致都有一共同特色，即是出身於偏僻村鎮貧苦家庭。若以中國為例，多數中配也是來自東南沿海以及內陸省份農村，未見有大批北京小姐、上海小姐嫁來台灣。此外當然更沒有韓配、日配現象。

由此而觀，台灣的外配婚姻，恐是很不足以言人權甚至人道。越南、印尼或中國弱勢家庭純為聘金，倉促將女兒嫁與來歷不明，個性與品格全無所知台灣人，和早年弱勢原住民將女兒賣給人口販子又有多大不同？當道人士對這一現象難以干預，國人應能理解，但若反而大力宣揚歌頌其光明面，則恐即未免過於天真。

關心各種人權，而尤其是女權人士，又可曾想到上述等國低收入弱勢家庭女兒，被硬嫁給陌生台灣男人，心中的恐懼、委屈與不甘？

誠然，嫁來台灣各國外配，也絕不盡是家庭安排擺佈下的輸出新娘。但即使確是心甘情願正常婚姻，又有多少純是一見鍾情或情投意合愛情故事？假定今天台灣是一貧窮落後第三世紀國家，是否仍會有如許多外配嫁來台灣？

若再就這一疑問做進一步探討，假定外配是滿懷如意想像嫁來台灣，然而發現夫家經濟狀況社會地位都遠不符原先期盼，又是否極可能已為家變埋下不定時炸彈？

以上所舉外配婚姻陰暗層面，不是人權、包容、多元等理想所能掩蓋，國人無論朝野，對之也應以成熟務實眼光看待才是。畢竟大家都已不是高中小女生。

行文至此，再回到本文開始所撰重點疑問。台灣有如許眾多人選擇異國婚姻娶外配，動機何在？



作者提出台灣的異國婚姻隱藏各式的問題。示意圖／擷自網路、民報合成

正視外配婚姻陰暗層面

最容易解答的兩樁案例，一是退役老兵娶中配，目的是找一伴侶陪伴度過暮年，正好手頭存有積蓄，可以完成心願。一是家有重度身心障礙獨子，定要為他娶一媳婦傳宗接代，本國對象既不可得，即買一貧苦人家外配。但這兩類動機都極不道德，也都有損國家形象。

老兵人到暮年想覓一伴侶照應生活共度餘生，本是無可非議。但實際情形卻常是一方利用相對經濟優勢，娶來年齡過於懸殊對岸輕熟女，甚至更年輕女性，即是老不修缺德矣。若是娶來外配為身心障害兒子傳宗接代，即是要人家女兒斷送掉一生。欺負人也不能欺負到這地步。消息傳回女孩原鄉，人家會對台灣產生何種印象？

另外一類動機，應是著眼於越配、印尼配或中配來到台灣，人生地不熟而又舉目無親，比較容易控制役使，和昔時ㄚ鬟侍女無大差異。這一動機雖不似上述兩類之可惡，也是醜惡骯髒，不能向人明說心境。

我在前篇投書也曾指出，就台灣中配而論，國人尚須注意到可能存在的國安危機。如果娶來的中配沒有特殊培訓，嫁來也負有特殊任務，則該中配之來，即真是名副其實的入島入戶矣。

中國對台灣的柔性併吞，策略之一即是選擇各類免疫力薄弱，敵我意識模糊族群滲透經營，如各地宮廟團體，原住民大小聚落，乃至僻遠地區中小學校，恐均已受到影響。來台中配這一區塊，應也是無可避免成為其運作目標，但不知可有國人注意及此否？

台灣的主流思維，或應名之為現行政治正確，是對當前外配現象純採正面樂觀心態看待，對其重大陰暗面，以及種種潛在弊病甚至危機，反似多採避而不談，視而不見態度，是令人不能無憂現象。