中共的這份「民主白皮書」發布在美國的「民主峰會」前夕。美國總統拜登將於12月9日及10日在線上舉行首屆「民主峰會」（The Summit for Democracy）。峰會提出三大主題：對抗威權、打擊貪腐及人權尊重。

計有110個國家、公民團體與個人（比如香港民主運動的代表人物羅冠聰）受邀參加此會。台灣獲邀參加，將由駐美代表蕭美琴、政務委員唐鳳出席。中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、越南、緬甸、泰國等國都不在受邀名單上。

習大大的發明——「全過程民主」

中國是個獨裁極權國家，不在受邀之列是很自然的。但是中共政權向來「一觸即跳」，看到台灣被邀請，而自己被拒門外，十分不爽，一方面提出抗議，詆毀該峰會，另一方面使出對抗「妙招」，釋放出似是而非，混淆黑白，邏輯混亂的政府告示。中國國務院新聞辦公室於12月4日，發布《中國的民主》白皮書，並召開新聞發布會。這份白皮書其實十分「厚黑」，其中不斷重複使用一個可笑而語焉不詳的新名詞「全過程民主」，自稱中國是世界最民主的國家，中國人民享受到最大的民主參與權，而西方的民主制度是過河拆橋、欺騙選民的花裡胡哨的假貨。這份滑天下之大稽，指鹿為馬，「皇帝新衣」式的政府文件，其基本論點就建立在不學無術、野心大過能力、見識不超過帽簷的習近平所發明的新名詞「全過程民主」之上，這個名詞裡面到底有何玄機？ 我們回顧一下：

全國人大是中共控制之下的立法機構。2018年11月全國人大會上修憲，取消了憲法中存在了35年的一項條款——國家主席任期限制為兩屆。這是當年鄧小平鑑於中國深受老毛專斷獨裁之害，而設下的政治佈局，強調集體領導和定期、有序的權力交接的規定，最高權力的擁有者，任期不能超過8年。而習近平2013年上任，食髓知味，5年之後，在眾目睽睽之下，強姦民意，強姦了近3000名所謂人大代表，在全國人大會上推出憲法修正案，取消了國家主席任期的規定，成功地破壞了中共本就可憐的法治和所謂「人民民主」，脫穎而出，華麗轉身成為「習終身」。戴著新皇冠的習大人於2019年11月2日在上海進行巡視，「意氣風發」地發明瞭一個新名詞——「全過程民主」。他為自己的加冕自圓其說：「中國發展的是『全過程人民民主』，使國家政治生活和社會生活各環節、各方面都體現人民意願、聽到人民聲音；而『拉票時受寵，選舉後就被冷落』的民主不是真正的民主。」當然，習大人從不需拉票，因為他的奴僕遍佈人民大會堂，奴僕個個腦滿腸肥，油光水滑、花枝招展，都是他御用的投票機器。習在上海時還說：「我們走的是一條中國特色社會主義政治發展道路，人民民主是一種全過程的民主，所有的重大立法決策都是依照程式、經過民主醞釀，通過科學決策、民主決策產生的。」真是謊話連篇，張口即來，如此厚黑的「國家領導人」，打著燈籠全世界都找不到第二人。



2019年11月2日，中國國家主席習近平在上海考察時首次提出「全過程民主」的論調。圖／擷自新華社

「中國式人權」——十四億人「嗟來食」

中共奪權掌控中國以來，前三十年的倒行逆施，致使將近四千萬中國人死於「冤假錯」的非命，鄧小平倒還有點愧疚之心，在1981年6月中共十一屆六中全會上通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。決議徹底否定了「文革」，系統地評價毛澤東的功過，表達了要反思錯誤、改革政治經濟不合理制度的決心。到了習近平登上權力頂峰，他就一步步系統性地淡化，甚至抹滅中共的罪惡史，踩在「低端人口」頭上，「血汗工廠」遍佈全國，千千萬萬農民工以命換來了中國繁榮的經濟。習近平打擊政敵，壓制媒體和異議，迫害少數族裔，侵犯香港法治民主，武力威懾台灣，他的「中國夢」中充滿了假大空的魑魅魍魎，卻打出「偉大復興」這類空洞的口號。二十一世紀居然在「崛起」的中國出現集中營，把上百萬的維吾爾人圈禁，剝奪藏人、蒙古人的語言、宗教權利，致使人權問題上屢遭國際詬病。國務院不得已在今年9月底，發表「新中國人權事業發展70年白皮書」，將「生存權和發展權」放在人權的首要位置，不提天賦人權的普世價值，而強調「中國式人權」。好似十四億中國人如豬狗，用「嗟來食」餵飽了，就悶聲在家打麻將，看春晚和連續劇就心滿意足了。

「厚黑」白皮書堪稱笑話、謊話集錦

這份「民主白皮書」更是荒誕不經，中共治下大半老百姓一輩子都沒見過選票，也不知除了共產黨還有什麼別的選擇，白皮書的內容謊話連篇，隨便挑幾處來看看，括弧裡是作者的點評：

—一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麽口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了什麽樣的政治程式和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程式是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。（這不是自己打臉麼？）

—中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度，人民當家作主的政治架構、經濟基礎、法律原則、制度框架基本確立並不斷發展，中國的民主大廈巍然聳立起來。（共產黨領導多黨，這就是一黨專政，四周圍著一些應聲蟲。）

—全過程人民民主，是中國共產黨團結帶領人民追求民主、發展民主、實現民主的偉大創造，是黨不斷推進中國民主理論創新、制度創新、實踐創新的經驗結晶。（習近平的幽靈在徘徊。）

—中國共產黨的領導，是中國發展全過程人民民主的根本保證。（馬腳露出來了。）

—始終堅持人民民主專政中的「專政」，充分履行國家政權的專政職能，依法打擊破壞社會主義制度、顛覆國家政權、危害國家安全和公共安全等各種犯罪行為，維護法律尊嚴和法律秩序，保護國家和人民利益。民主和專政不是矛盾的，都是為了保證人民當家作主。打擊極少數是為了保護大多數，實行專政是為了實現民主。（最後一句話最為經典！原來中共迫害異議，加諸的罪名——顛覆國家政權，就是為了實現民主，先要實行「專政」。好一個強盜邏輯！）

—中國的選舉是平等的，人民的選舉權和被選舉權得到充分保障，一人一票、票票等值；中國的選舉是真實的，不受金錢操控。（隨便抓一個大陸的成年人，問他／她這輩子投過票沒有。傻眼了吧。）



作者指出「民主白皮書」的荒誕不經，書中說中國的選舉是平等的，人民的選舉權和被選舉權得到充分保障，一人一票、票票等值；但中國的成年人卻一輩子沒投過票。示意圖／內政部，資料照

—在中國，民主觀念深入人心，人民的民主參與廣泛持續，民主實踐深深融入人們的日常工作和生產生活，民主蔚然成風，社會充滿活力。（阿彌陀佛！此文的捉刀人走火入魔了！）

—權力是把「雙刃劍」。權力在有效制約和監督下運行才能實現民主、造福人民，權力失去約束、恣意妄為必然破壞民主、危害人民....把權力關進制度的籠子裡....（狗嘴裡吐出象牙了！習大大請先進籠子！）

—當今世界，既面臨「民主過剩」「民主超速」，也面臨「民主赤字」「民主失色」。民主怎麽了？民主還管用嗎？回答「民主之問」，廓清「民主迷思」，關乎世界和平發展，關乎人類文明未來。（獨裁者竟然當起點評民主的祖師爺了，豈不怪哉！）

—外部干涉和所謂的「民主改造」貽害無窮。中國不尋求輸出中國的「民主模式」，也絕不接受任何外部勢力企圖改變中國的制度模式。中國堅定支持各國自主選擇本國的民主發展道路，反對外部勢力以「民主」為藉口干涉他國內政。（還是中共那句口頭禪：「干涉我國內政」。）

—「一人一票」是民主的一種形式，但絕非民主的唯一和全部。長期以來，民主本義被少數國家異化歪曲，一人一票」、政黨競爭等西方選舉制度被包裝成民主的唯一標準。（前面還在說一人一票，票票等值，現在又否定它，搬起石頭砸自己腳的速度也太快了吧。）

欲知「厚黑」白皮書全貌，請看中共國新網： http://www.scio.gov.cn/m/zfbps/32832/Document/1717206/1717206.htm