亞熱帶島嶼，西曬日斜照的牆壁，熱悶了住居人們的生活起居。介紹兩種會爬牆壁的植物：「地錦」與「薜荔」。由藉著蔓葉攀缘，綠蔭家居的舒涼。天老爺更是貼心刻意，為挑剔人家，提供了冬暖夏凉，常綠與落葉的選擇。

1.你家的牆壁要終年長綠，可種「薜荔」。它是桑科常綠攀緣性藤本，分佈於亞熱帶至溫帶地區；台灣原生於全島低海拔山區，及斷垣傾壁間，台灣俗稱「風不動」，具有抗腫瘤作用，是常用的民俗青草藥；可食用的「愛玉子」，是它的變種。

2.你家的牆壁如需要冬暖夏涼，可以種會落葉的「地錦」；它屬葡萄科落葉性攀缘藤本，別名紅骨蛇、爬牆虎。分佈於亞熱帶至溫帶地區，台灣於山麓地區岩壁、樹幹或斷垣牆壁間自生。其根有活血、祛風、舒筋、消腫、止痛之功効，是常用的民俗青草藥。冬季落葉前，葉片轉紅，紅得很「凄美」。

如何美化水泥灰牆及殘垣建物的浪漫及内在人文呢？「竹徑通幽處，禪房花木深」（唐，常建詩） ＋「梧桐蔭我門，薜荔網我屋」（唐，儲光義詩）。兩相组合，穿越時空，一幅古詩今住，蜿蜒綠屋的簡樸雅境，打造了現代生活的淡定無求…。

「凄美」，本是文創基因的發萌…；如何藉由植物時序變顏的色彩來型塑呢？

看倌，且暫闔一下雙眼想像：「在一個風雨交加的夜晚，為趕最末一班車，趕不上就回不了家，心裡很急；好不容易衝到賣票口買到一張車票，一個轉身要趕火車時刻…；啊哇！，一位多年不見的老情人，就站在身後…，當下何如？，「伸足入水已非前水」，「滿眶淚眼酬知己，一片蒼茫對故人…」。易經第44卦，「天風姤」的偶遇；猶如冬紅地錦的色顏，多少遐思多少創意，啓人於葉紅凄美中…。