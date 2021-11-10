美國聯邦參眾議員等13人於11月9日傍晚搭軍機抵台訪問。示意圖／擷自VOA

美國海軍一架C-40A行政專機星期二（11月9日）從菲律賓首都馬尼拉起飛，於傍晚時分抵達台北松山空軍基地，機上搭載的是前來台灣訪問的美國聯邦參眾議員。

總統府發言人張惇涵星期二晚上也向媒體表示，對於美國聯邦參眾議員訪台一事，基於台美互信及協調結果，並尊重訪賓意願，總統府沒有進一步說明，相關資訊將由外交部適時對外說明。

這次搭乘美國海軍行政專機訪台的代表團共有13人，其中包括4位聯邦參議院和兩位聯邦眾議員，議員助理以及美軍上校和上尉各一人。

今年6月6日台灣新冠疫情反彈之時，三位美國聯邦參議員曾經搭乘美軍C-17運輸機抵達台北松山基地，展開對台灣的訪問，並前往總統府會晤蔡英文總統等台灣高層官員。

今年4月14日，拜登總統曾經派遣他的私人朋友、前參議員陶德（Chris Dodd）率領一個重量級代表團訪問台灣。代表團成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦柏格（James Steinberg）。

雖然美台雙方都沒有對這次美國參眾議員訪台作出公開的說明，但代表團的確是在台海緊張情勢升高的敏感時刻抵達台灣訪問的。

10月初中國軍方累計出動149架次的軍機侵擾台灣西南防空識別區。此舉引起全球的關注和美國的譴責。拜登總統也在與媒體對話時明確表示，如果台灣遭受攻擊，美國將會協防颱灣，雖然白宮事後澄清說，美國的政策沒有改變。

蔡英文總統日前在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，也首次面對攝影機證實，台灣確有美國軍事人員的存在，雖然台灣的國防部事後澄清，美軍在台灣不是駐防，而是協訓。

雖然美台雙方到目前為止都對美國參眾議員訪台保持低調，中國國防部新聞發言人對美國國會議員乘坐軍機訪台，表示「堅決反對和強烈譴責」。

「我們正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張昇級的破壞性行動，不向『台獨』分裂勢力釋放錯誤信號，」譚克非說，「我們警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。」



圖為2021.6.6美國聯邦參議員達克沃絲（前左3）、蘇利文（前左2）及昆斯（前右3）搭乘專機訪問台灣，外交部長吳釗燮（前右2）前往接機，與訪團成員合影留念。擷自外交部臉書