記得十幾年前在我任職護理部主任時，收到一封來自病人兒子的感謝函，而且還附上一張美金支票指名只要是用在護理人員的教育、薪資福利等，只要是用在護理部的護理人員相關事宜就好他沒有任何意見，主要是拋磚引玉。病人的兒子旅居美國多年，因為父親生病所以返台照顧。

從事臨床護理已經超過三十年頭，雖然擔任護理主管期間也不乏收到病人的感謝函，但是這是讓我印象最深刻的一封，因為他在信中細數在其父親生病期間他所看到的護理人員對病人的各種照護，並且清楚地描述不同的護理角色，像是病房護理師、個案管理師或是專科護理師等如何照顧他的父親，他說：「護理人員的親切和專業是醫院最大的資產，對於癌末病人來說，護理人員的關心及照護真的是比主治醫師一分鐘的巡房要來的有用……」信中他特別感謝一位專科護理師：「先父第一次出血吧，YW來病房巡視很多次，一直在監測父親的情況，其實我們查了很多資料知道出些是病情惡化的徵兆，我們都很害怕。後來YW一直握著父親的手許久，給他安慰及幫他加油，哪一幕讓我很感動，我以為白衣天使應該就是這樣的一個人。」

相對於醫師的工作，護理工作似乎較少獲得社會的重視，而身為醫院最大專業團體的護理師，卻常常覺得工作沒有成就感。我想這些來自病人真心的感謝應該可以正向鼓舞在第一線從事護理工作的人，我喜歡和護理人員分享病人的回饋，反思護理工作的價值和意義在哪裡，告訴護理人員表現出的專業、自信和關懷會帶給病人以及家屬治療和安定的力量。我在擔任腫瘤護理學會理事長時，因為國民健康署委託的一個癌症照護品質指標的計畫，邀請兩位病友參與焦點團體座談會，兩位病人都說到在心理社會支持的需求對於癌症存活者是非常重要的，尤其是在辛苦的治療過程中個案管理護理師的支持和陪伴對他們來說有著莫大的幫助。其中一名病人說：「護理師是幫助我渡過癌症治療過程中最重要的人，在那個時期我甚至可以說你們比我的家人更重要。」、 「我現在才發現護理人員教育真的很重要，因為護理人員的能力和態度直接影響到病人的身心健康。」

護理師和醫師一樣都是在第一線直接照顧病人的醫事人員，和病人的健康福祉息息相關，需要建立終身學習的習慣，我發現有些護理人員可能因為太忙或看不到自己工作的價值而失去學習的動機，也失去關懷病人的熱情。護理師或許擔心工作做不完，每天只想完成例行的工作，而這也會影響到病人或家屬對於護理師的期待。曾經也是家屬的我，看到忙進忙出的護理人員也會不好意思去尋求幫忙，心裡也會忐忑，然而當病人與家屬收到的是溫暖的對待時，即使還是很匆忙，卻是一股關懷的力量。請千萬不要忽略這股力量，因為這是療癒的力量！

※本文轉載自：元氣網醫病平台