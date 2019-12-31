根據香港《南華早報》（South Morning Post）31日報導，美中貿易談判第一階段已進入實質簽署程序。《南早》獨家消息指出，中國國務院副總理劉鶴已接收到美方邀請，預定這個禮拜六將率團前往華府。

美國白宮貿易顧問彼得納瓦羅（Peter Navarro）在當地時間30日接受美國福斯新聞網訪問時也提到，「美中雙方可望在一、兩個星期內簽署第一階段貿易協議」。美國貿易談判代表羅伯萊特海澤（Robert Lighthizer）本月中也提到「代表團目標是明年1月份首周簽署協議」。

《南早》報導中提到，該報所掌握的消息來源指出，劉鶴預定在本周六的1月4日率團赴美國華府，預計至遲兩周內會簽定第一階段美中貿易協議，這也顯示雙方僵持已久的貿易戰可望稍稍降溫。雖然美國總統川普早先曾放話，不打算變動現行的25%關稅，以利第二階段貿易協議的進行。川普上禮拜回答媒體時，也曾提及會跟中國國家主席習近平共同舉辦貿易協議的簽署儀式。

納瓦羅在30日接受美國福斯新聞網採訪時，曾表達美中貿易協議可望在下個禮拜簽署，「只剩下翻譯要完成」，翻成中文後還要經過雙方多次檢查的流程，以確保彼此文件相符。不過他也強調，相關訊息應待萊特海澤證實。納瓦羅受訪時還說到，這份協議長達86頁，內容中有多項關於保障智慧財產權的細節，他認為這會是美中雙方談判過程中「一個好的開始」。