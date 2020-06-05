以今天台灣國勢軍力，對於自東海而台海而南海，所擁有眾多大小島嶼，必須未雨綢繆，或守或棄及早依循軍事考量做出選擇。對於攸關本島安危，應構築堅強防禦工事，並動用重兵防衛。反之對不可守也不必守島嶼，則僅佈署少量兵力作象徵性駐防，不得已時即迅速撤守棄島，萬不可真正「寸土不讓」，而招致不必要損失。圖／陳惠卿

1949年8月間，強大共軍向中國西北各省大舉推進，甘肅首府蘭州即於25日陷落。當時我和妹妹隨先母西走逃難，28日抵達河西鎮之一酒泉。次日我在街頭閱報，看到一則標示為《中央社》所發佈新聞，宣稱毛澤東業已死亡，共黨眾人則是各佔地盤割據，中共集團已告分崩瓦解云云。

我當年雖是10餘歲孩童，仍感覺出這則新聞不可靠。毛澤東不是衰邁老人，也未聞患有重病，何以忽然宣告死去？而且此時正值共軍節節勝利，毛若真選擇就此死掉，似也死得太巧。其後我回到客棧告知先母，她的反應也是淡淡一句「沒這麼好的事吧」，而繼續帶我們兄妹西逃。

多年後我回憶此事，仍很訝異為何堂堂《中央社》，要發佈這種連小孩也騙不過的假新聞，徒然讓人民更看不起政府？

日前看到報載一則新聞，又引起我相同感慨。堂堂政府機構為何要做出國人無法相信宣示。

根據《自由時報》報導，立委王定宇在立院提出質詢，若有外島遭致攻佔，國軍將如何反應，而國防部副部長張哲平答覆則是，國軍秉持「國土主權寸步不讓」原則，若外島遭奪，則有「規復計畫」可以執行。

張副座這一宣示，應不可能純是他個人意見，所反映者應是軍紀有應變腹案。但若說得難聽，則是用以敷衍國人一套說辭。而很不幸的是，稍具軍事知識國人，恐都不難看出後一種可能遠大於前一種。所謂「規復計畫」，其可信性恐不高於上文所提毛澤東死訊。

若依據張副座所述，則不論遠在1600公里之外太平島，或較近東沙等島一旦被中國奪佔，國軍即依所謂「規復計畫」反攻收復失土。

外島被奪難以收復

然而以當前台灣和中國軍力對比，一旦外島被奪，則若無美軍協力支援，台灣單憑自身實力，又能不能甚至敢不敢揮軍反攻奪島？國人用大腦一想，即不難獲得精準答案。

我前此在《民報》網站發表〈 不要再製造一江山 〉，文內簡略介紹1955年浙海一江山離島被共軍攻佔，駐守部隊全軍覆沒一段往事。當年國共雙方實力尚未嚴重失衡，老蔣總統猶有自知之明，並未規畫反攻收復該島，今天台灣又有何資格奢言執行「規復計畫」？

所以，所謂「規復計畫」，無論是意在敷衍國人乃至三軍統帥，或是真有此參謀作業，也都可以休矣。國防大計，還是應以務實為本。離島一旦失陷，即成為不可逆轉不可改變之現實。

王張兩人一段對話，起因是曾有日媒體報導中國可能大規模軍演，模擬攻佔南海東沙島。消息傳來，即引發國內紛紛議論，立院外交及國防委員會也即邀請國防部出席備詢。

但廣大國人恐都未必想到所謂中國軍演，即使確有其事，也應是敲山振虎，心戰恫嚇台灣而已。若真要決心奪佔東沙也是輕而易舉小手術，何須先鄭重其事演練一番？國內朝野也不宜遇事即緊張過度，結果反為對方暗笑。

中國打算製造台灣不安，也不須以奪佔東沙作為惟一選擇。該國是否可以動用絕對優勢兵力，一舉攻佔孤懸海上東引造成既成事實，看你台灣又能奈何？又是否可以海上大迂迴奇襲攻下蘭嶼對你本島造成直接威脅？面對隨時可能出現類似不測局面，不知當國者是否存有一份警惕？

張副部長答覆質詢，提交國軍要秉持「國土主權，寸步不讓」原則。他此語應是源自三軍統帥之前那句豪語「國家主權，寸土不讓」。

誠然，「寸土不讓」作為激勵軍心民氣（以及飆高民調），確是一句響亮口號。但也誠如孫子所謂兵形象水，兵法原無一定準則。若一定要遵奉某種戒律，有時反而將自己送上死路。「寸土不讓」即是其一。

當年國共戰爭末期，孤懸關外的長春、吉林等據點，原已是守不住也不必守，放棄也不影響全局。但老蔣總統基於顏面，國際觀感等非軍事因素考量，而仍決定「寸土不讓」據守，結果是終於守不住，平白斷送掉幾批精兵。

以今天台灣國勢軍力，對於自東海而台海而南海，所擁有眾多大小島嶼，必須未雨綢繆，或守或棄及早依循軍事考量做出選擇，不能真硬是寸土不讓。對於攸關本島安危，屏障本島所必需者，即應構築堅強防禦工事，並準備動用重兵防衛。反之對不可守也不必守島嶼，則僅佈署少量兵力作象徵性駐防，不得已時即迅速撤守棄島，萬不可真正「寸土不讓」，而招致不必要損失。

上述這一概念，我已在〈不要再製造一江山〉一文反覆討論，本文茲再重覆一次，不知能否多少獲得國人認可？

看似政治不正確，甚至被視為大逆不道理念，是否也可能有其道理在焉，或至少也值得認真檢視一番？