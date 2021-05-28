行政院長蘇貞昌臉書貼出15萬劑莫德納疫苗送上飛機影片，預定今天下午運抵台灣。圖／擷自蘇貞昌臉書影片2021.5.28

15萬劑莫德納疫苗今天下午運抵台灣，行政院長蘇貞昌臉書貼出莫德納送上飛機影片；他表示，台灣購買的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗研發也很順利。

蘇貞昌透過臉書指出，台灣時間凌晨時間0時0分，15萬劑莫德納疫苗自盧森堡出發，預訂下午3時左右抵達機場。

蘇貞昌表示，台灣購買的各種疫苗都在如期交貨中，國產疫苗也研發順利；疫苗要打在人身上，任何疫苗都要經過國家嚴格的檢驗，確保安全性和有效性。請做好防疫，保護自己也保護家人。

此外，日本產經新聞報導，日本政府在台灣疫情擴大之後，考慮提供英國藥廠阿斯特捷利康製的疫苗（即AZ疫苗）給台灣，做為緊急措施，最快6月可以提供。

報導引述日本政府及執政黨自由民主黨人士說法，指日本政府考慮提供AZ疫苗給台灣。日本已確保給人民施打的其他藥廠製的疫苗，將部分AZ疫苗供應台灣也不至於造成影響。

日本政府內部考慮的方案是透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）供應疫苗給台灣，將在詢問台灣政府需要多少疫苗數量及提供疫苗時期之後，再訂出詳細供應計畫。

日本政府與美國藥廠輝瑞（Pfizer）簽約今年之內購買1億9400萬劑疫苗、與美國藥廠莫德納（Moderna）簽約在9月底前購買5000萬劑疫苗，16歲以上國民需要的疫苗數量已確保。

有關AZ疫苗，日本政府與阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠簽約，今年購買1億2000萬劑，但因為海外有報告顯示接種後少數會出現血栓的案例，日本政府目前排除施打AZ疫苗。

報導指出，日本政府考慮到台日每當發生大規模災害時都會互相幫助，這次作為緊急措施，認為有必要支援台灣。