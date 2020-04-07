行政院今（7）日舉行「融資貸款協助說明」記者會，針對外界建議直接發放現金的討論，政務委員龔明鑫強調，發放現金不合情也不合理，因為會導致不急也不窮者排擠資源，比發消費券更糟，將推出「勞工弱勢政府挺」計畫，針對215萬名基層勞工和87萬名弱勢者，發放總額1035億元的補貼，現金匯入帳戶，原則一次發放3個月，相當於「直接領現金」。

行政院今天召開紓困振興方案-「勞工就業問題協助」記者會，政委龔明鑫、勞動部長許銘春、交通部次長黃玉霖、經濟部次長林全能出席。

龔明鑫：發現金紓困不合情也不合理

針對中國國民黨立委呼籲直接發放現金紓困一事，龔明鑫表示，平均式發放現金的作法既不合情、也不合法，紓困是要救急救窮，現金若發給不急也不窮的人，在沒排富狀況下，將會排擠資源；過去發消費券成果不如預期，發現金若沒消費，轉成存款，比消費券狀況還要糟糕， 政府將提供自營業者1萬元補助，弱勢每月補助1500元，以及初入職場青年及失業勞工就業方案等，總金額1035.2億元，這些就是現金，可以穩住200萬的就業人口。

在「補助艱困企業發放薪資」方面，許銘春說明，政府將補貼員工薪資四成，補助3個月，上限2萬元，約計80萬人受惠，金額419億元。

勞動部編列336億元特別預算，提供自營業者薪資補貼，包括遊覽車及計程車司機，投保薪資2萬4000元以下、去年度未達課稅標準者，每月補貼1萬元薪資，共補貼3個月。

在弱勢補助方面，每月補助1500元，補助3個月，約有87萬人受惠，總金額40億元； 在擴大就業方面，針對初入職場青年及失業勞工就業方案，約有15萬人受惠，預計每人每月最高領1萬2000元，金額180億元；在「減班休息補助」及「個人受訓補貼」方面，將有15萬人受惠，金額60億元。

此外，許銘春說，政府也推出勞工紓困貸款，每人最高可貸10萬元，還款期3年，第1年利息全部由勞動部補貼，第2年起利率不會超過1.845%，1年利息只需繳1845元，相信負擔不會太重。



行政院「勞工弱勢政府挺」計畫編列1035.2億元。圖／行政院提供