舊金山灣區僑學各界慶祝臺灣光復七十五周年紀念會團體成員，不乏一些來自台灣，卻又自己定位是中國人的高級知識份子。他們於10月31日，在《世界日報》舊金山灣區版B8，刊登一則題為「不令青史盡成灰、不容主權遭竄改」的廣告，強調「慶祝臺灣光復七十五週年，還原重歸中華民國真相」，旨在反駁台灣鄉情關懷會，於10月25日也是在同一版面所登載的聲明，「台灣光復節是歷史的錯誤認知」〈下稱台文〉。有鑑於慶祝團隊著文〈下稱慶文〉，要還原歷史真相的用心，當然關懷會樂於奉陪參與論述。

慶文開宗明意數落台文「正值中華民國各界歡騰慶祝臺灣光復之際，舊金山灣區竟有數典忘祖之人士，沿用法律漏洞、以偏概全，翻百年前之老帳，欲擠出一絲法源，來達到臺灣獨立之目的。顛倒黑白，強詞奪理，欲將中華民國在臺灣七十年的苦心經營，毀之一旦，而以臺灣地位未定論，來鋪設臺灣獨立之藉口，無比荒謬。」乍聽之下還真以為慶文有多少高深學養理論，結果竟是些空嘴嚼舌陳腔濫調，古早佔地為王的老法統；連基本的領土主權如何定位都一竅不通，還奢談法理認知。更離譜地，還指責別人顛倒黑白強詞奪理，那我們就逐一檢視它的五點論述，看看指鹿耳長毛團隊，究竟喝過多少墨水，是否比較有水準？

一、兩手策略、前後矛盾。慶文說「清廷腐敗，於1895年甲午戰爭失敗後，簽訂馬關條約，割讓臺灣、澎湖群島給日本，引起臺灣住民之反抗成立抗，日義勇軍以丘逢甲為首，十餘年之游擊戰從未間斷，可歌可泣的抗日史蹟，在丘逢甲詩集『宰相有權能割地、孤臣無力可回天』裡，看到臺灣不願被異族統治、拼死回歸祖國之決心。」

慶文一手批判「清廷腐敗，於1895年甲午戰爭失敗後，簽訂馬關條約，割讓臺灣、澎湖群島給日本，引起臺灣住民之反抗。」一手吹捧丘逢甲詩集，「宰相有權能割地、孤臣無力可回天」可歌可泣的抗日史蹟，不願被異族統治、拼死回歸祖國之意志。意指清廷即使腐敗，丘逢甲還是有拼死回歸祖國之信念。這不正是慶文團隊的心情寫照嗎？中國就是再爛、再鴨霸，還是拼死要回歸，要把台灣往虎口推。慶文舞文弄墨，以為自己有多高明。殊不知這位發誓要「誓死守禦」的丘逢甲，卻始終未曾與日軍開打作戰，最後捲款軍餉逃回中國。也難怪連橫在《台灣通史》論丘逢甲時說，「成敗論人，吾所不喜。獨惜其為吳湯興、徐驤所笑爾」。

不解歷史 徒留笑柄

二、不解歷史、徒留笑柄。慶文說「中華民國經過八年浴血奮戰，贏得抗戰勝利，根據1943年『開羅會議」、1945年『波茨坦宣言』，以及1945年8月15日，日本無條件投降，並簽署『降伏文書』，表明接受『開羅會議』及『波茨坦宣言』，將臺灣、澎湖列島歸還中華民國，而中華民國也在1945年10月25日在台北中山堂接受降書，並以此日為台灣光復節。」

1943年羅斯福總統、邱吉爾首相、蔣介石元帥三巨頭在開羅會議，旨在商討如何界定二次大戰後，日本的領土範圍。同盟國的認知原則是，必須嚴懲日本於第一、二次世界大戰中所掠奪的領土，將之歸回還原主，所有盟軍不得藉機膨脹領土。東北、滿洲國都是日本於二戰中所獲領土，台澎則不是。雖然蔣介石在開羅會議時極力爭取，但不被其他盟軍認可同意。波茨坦會議旨在處理歐洲戰場善後事宜，會中順便裁決太平洋戰場，日本必須接受無條件投降，並限制其領土如開羅會議所擬，為本州、四國、九州、北海道及盟軍所決定之小島。降伏書指明，完全接受波茨坦宣言的決議，而蔣介石根本沒有參加波茨坦會議，也就談不上任何討論與爭取。1945年10月25日由陳儀代表，受盟軍最高統帥麥克阿瑟將軍、第一號軍令指派的蔣介石，在台北中山堂接受在台日軍投降，是執行戰時的軍事命令，而不是接受領土主權轉移的慶典。

三、放肆無忌、大言不慚。慶文說「然而異議份子，多年來、始終認為開羅會議、波茨坦宣言，無法律根源，拒絕承認。之後美國杜魯門總統為協調和平條約之議定，於1951年在舊金山，由同盟國與日本政府簽訂對日和平條約，由於中國兩岸代表權的爭執，決定不邀請任何一方中國政府參加會議，而保留兩方政府日後單獨與日本簽署雙邊和約，因此主權歸屬的問題，就成了異議份子口中叨念的『臺灣地位未定論』」。

沒錯日本確實於1952年，與當時代表中國的中華民國簽訂台北條約，來履行正式結束二次大戰的中日軍事衝突，該約於1952年8月5日生效，於1972年9月29日因日本與中華人民共和國建交而告終止。是先後與兩造政府銜接式進行，並不是如慶文所說，單獨與兩方政府同時進行。蔣介石於1949年1月21日下野，下野前曾於1月12日發電文責斥台灣省主席陳誠，並直言台灣是托管地「台灣陳主席（誠）。昨電諒達。……須知此時何時，台灣何地，尚能任吾人如往日放肆無忌，大言不慚乎。台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質，何能明言做為剿共最後之堡壘與民族復興之根據也，豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。今後切勿自作主張，多出風頭，……務望埋頭苦幹，思過自責，再不受人嫉忌，力避為人指摘，則公私幸甚。中O手起 子侵府机」台灣地位未定是蔣介石電文所說，慶文卻滿口胡扯大言不慚，真如蔣電文所說該閉門思過自責。

四、舊金山和約、不涉馬關。慶文說「臺灣是中華民國的領土，基於『開羅會議』、『波茨坦宣言』、『降伏文書』，以及繼『舊金山和約』精神，與日本在1952年簽訂具條約形式的『中日和約』，再次確認臺灣澎湖列島主權於1945年已歸還中華民國。至此異議份子無法爭論，轉而針對兩岸之主權爭端，見縫插針，企圖從中取利此種狹隘短視、吃裡扒外的叛逆作風，為全世界中國人所不齒。」

一個正式的國際會議，可以有諸多千奇百怪正反意見的提案和討論，那是過程，但最後結論只有一個，大家必須共同遵守才能落實執行。開羅會議、波茨坦宣言都是討論過程，意向表達二戰結束該如何處理善後，1951年9月8日在舊金山簽署的舊金山和約，才是最後的結論。舊金山和約從未授權將台澎主權轉交中國，只任命美國為主要佔領權國。和平條約：

第2b條：日本放棄對台灣、澎湖之所有治權、產全與債權。

第10條：日本放棄在中國所有的特殊權利和利益，回溯到1901年的辛丑條約，但不涉及1895年的馬關條約。

第14a2條：確認其轄區所攫取日本財產。

第21條：中國享有對日本之權益。

第26條：中國被赋予權力和日本簽訂，與母和約條款一致的子和平條約。



作者強調，舊金山和約從未授權將台澎主權轉交中國，只任命美國為主要佔領權國。圖／擷自總統府flickr

中華民國領土不含台灣

五、台灣能幫、台灣正幫。慶文說「中華民國屹立臺灣，自恢復臺灣、澎湖列島之領土主權，至今已75年，歷任七位總統、三次政黨輪替，實施民主憲政、推行民主法治，實行平均地權，加強地方建設，發展科技工程，促進經濟貿易，維護兩岸和平，提昇國際地位，真正成為一個擁有主權、領土、人民、法治的民主政體的國家。希望自己認為愛臺灣、維護臺灣主權的異議份子，不要再為了一個虛無飄渺的『獨立自主』國家，而自毀長城，出賣家園，陷同胞於不義！在此兩岸緊繃、劍拔弩張之際，海內外同胞應該同仇敵愾，為中華民國在國際的空間，再拓展一個新的里程碑。」

中華民國政府軍事佔領台灣已75年，根本拿不出任何具體有效國際條約或法理文件，來證明擁有台灣的領土主權。其憲法至今仍然白紙黑字寫著，擁有中國與蒙古領土卻沒有台灣。遍尋所有國民大會記錄，也沒有記載幾時變更固有疆土，將台灣及澎湖納入版圖。今日中華民國在國際社會的真實身份，是沒有台澎領土主權的流亡政府。今日台灣社會，因否定法統、推翻萬年國代、履行民主法治，人民才得以全民參政、直選總統與立委。這些都屬於人民主權，而不是國際社會用來評鑑，主權國家的領土主權或稱國家主權。中華民國企圖，利用台灣蝸牛上市，蒙騙世人，當然不被接受。環顧時局，世人所承認所接受的是那「Taiwan can help 、Taiwan is helping 」的台灣，而不是那名不正言不順、牛頭不對馬嘴的中華民國台灣。