舊金山灣區僑學各界慶祝臺灣光復七十五周年紀念會團體成員,不乏一些來自台灣,卻又自己定位是中國人的高級知識份子。他們於10月31日,在《世界日報》舊金山灣區版B8,刊登一則題為「不令青史盡成灰、不容主權遭竄改」的廣告,強調「慶祝臺灣光復七十五週年,還原重歸中華民國真相」,旨在反駁台灣鄉情關懷會,於10月25日也是在同一版面所登載的聲明,「台灣光復節是歷史的錯誤認知」〈下稱台文〉。有鑑於慶祝團隊著文〈下稱慶文〉,要還原歷史真相的用心,當然關懷會樂於奉陪參與論述。

慶文開宗明意數落台文「正值中華民國各界歡騰慶祝臺灣光復之際,舊金山灣區竟有數典忘祖之人士,沿用法律漏洞、以偏概全,翻百年前之老帳,欲擠出一絲法源,來達到臺灣獨立之目的。顛倒黑白,強詞奪理,欲將中華民國在臺灣七十年的苦心經營,毀之一旦,而以臺灣地位未定論,來鋪設臺灣獨立之藉口,無比荒謬。」乍聽之下還真以為慶文有多少高深學養理論,結果竟是些空嘴嚼舌陳腔濫調,古早佔地為王的老法統;連基本的領土主權如何定位都一竅不通,還奢談法理認知。更離譜地,還指責別人顛倒黑白強詞奪理,那我們就逐一檢視它的五點論述,看看指鹿耳長毛團隊,究竟喝過多少墨水,是否比較有水準?

一、兩手策略、前後矛盾。慶文說「清廷腐敗,於1895年甲午戰爭失敗後,簽訂馬關條約,割讓臺灣、澎湖群島給日本,引起臺灣住民之反抗成立抗,日義勇軍以丘逢甲為首,十餘年之游擊戰從未間斷,可歌可泣的抗日史蹟,在丘逢甲詩集『宰相有權能割地、孤臣無力可回天』裡,看到臺灣不願被異族統治、拼死回歸祖國之決心。」

慶文一手批判「清廷腐敗,於1895年甲午戰爭失敗後,簽訂馬關條約,割讓臺灣、澎湖群島給日本,引起臺灣住民之反抗。」一手吹捧丘逢甲詩集,「宰相有權能割地、孤臣無力可回天」可歌可泣的抗日史蹟,不願被異族統治、拼死回歸祖國之意志。意指清廷即使腐敗,丘逢甲還是有拼死回歸祖國之信念。這不正是慶文團隊的心情寫照嗎?中國就是再爛、再鴨霸,還是拼死要回歸,要把台灣往虎口推。慶文舞文弄墨,以為自己有多高明。殊不知這位發誓要「誓死守禦」的丘逢甲,卻始終未曾與日軍開打作戰,最後捲款軍餉逃回中國。也難怪連橫在《台灣通史》論丘逢甲時說,「成敗論人,吾所不喜。獨惜其為吳湯興、徐驤所笑爾」。

不解歷史 徒留笑柄

二、不解歷史、徒留笑柄。慶文說「中華民國經過八年浴血奮戰,贏得抗戰勝利,根據1943年『開羅會議」、1945年『波茨坦宣言』,以及1945年8月15日,日本無條件投降,並簽署『降伏文書』,表明接受『開羅會議』及『波茨坦宣言』,將臺灣、澎湖列島歸還中華民國,而中華民國也在1945年10月25日在台北中山堂接受降書,並以此日為台灣光復節。」

1943年羅斯福總統、邱吉爾首相、蔣介石元帥三巨頭在開羅會議,旨在商討如何界定二次大戰後,日本的領土範圍。同盟國的認知原則是,必須嚴懲日本於第一、二次世界大戰中所掠奪的領土,將之歸回還原主,所有盟軍不得藉機膨脹領土。東北、滿洲國都是日本於二戰中所獲領土,台澎則不是。雖然蔣介石在開羅會議時極力爭取,但不被其他盟軍認可同意。波茨坦會議旨在處理歐洲戰場善後事宜,會中順便裁決太平洋戰場,日本必須接受無條件投降,並限制其領土如開羅會議所擬,為本州、四國、九州、北海道及盟軍所決定之小島。降伏書指明,完全接受波茨坦宣言的決議,而蔣介石根本沒有參加波茨坦會議,也就談不上任何討論與爭取。1945年10月25日由陳儀代表,受盟軍最高統帥麥克阿瑟將軍、第一號軍令指派的蔣介石,在台北中山堂接受在台日軍投降,是執行戰時的軍事命令,而不是接受領土主權轉移的慶典。

三、放肆無忌、大言不慚。慶文說「然而異議份子,多年來、始終認為開羅會議、波茨坦宣言,無法律根源,拒絕承認。之後美國杜魯門總統為協調和平條約之議定,於1951年在舊金山,由同盟國與日本政府簽訂對日和平條約,由於中國兩岸代表權的爭執,決定不邀請任何一方中國政府參加會議,而保留兩方政府日後單獨與日本簽署雙邊和約,因此主權歸屬的問題,就成了異議份子口中叨念的『臺灣地位未定論』」。

沒錯日本確實於1952年,與當時代表中國的中華民國簽訂台北條約,來履行正式結束二次大戰的中日軍事衝突,該約於1952年8月5日生效,於1972年9月29日因日本與中華人民共和國建交而告終止。是先後與兩造政府銜接式進行,並不是如慶文所說,單獨與兩方政府同時進行。蔣介石於1949年1月21日下野,下野前曾於1月12日發電文責斥台灣省主席陳誠,並直言台灣是托管地「台灣陳主席(誠)。昨電諒達。……須知此時何時,台灣何地,尚能任吾人如往日放肆無忌,大言不慚乎。台灣法律地位與主權,在對日和會未成以前,不過為我國一托管地之性質,何能明言做為剿共最後之堡壘與民族復興之根據也,豈不令中外稍有常識者之輕笑其為狂囈乎。今後切勿自作主張,多出風頭,……務望埋頭苦幹,思過自責,再不受人嫉忌,力避為人指摘,則公私幸甚。中O手起 子侵府机」台灣地位未定是蔣介石電文所說,慶文卻滿口胡扯大言不慚,真如蔣電文所說該閉門思過自責。

四、舊金山和約、不涉馬關。慶文說「臺灣是中華民國的領土,基於『開羅會議』、『波茨坦宣言』、『降伏文書』,以及繼『舊金山和約』精神,與日本在1952年簽訂具條約形式的『中日和約』,再次確認臺灣澎湖列島主權於1945年已歸還中華民國。至此異議份子無法爭論,轉而針對兩岸之主權爭端,見縫插針,企圖從中取利此種狹隘短視、吃裡扒外的叛逆作風,為全世界中國人所不齒。」

一個正式的國際會議,可以有諸多千奇百怪正反意見的提案和討論,那是過程,但最後結論只有一個,大家必須共同遵守才能落實執行。開羅會議、波茨坦宣言都是討論過程,意向表達二戰結束該如何處理善後,1951年9月8日在舊金山簽署的舊金山和約,才是最後的結論。舊金山和約從未授權將台澎主權轉交中國,只任命美國為主要佔領權國。和平條約:

第2b條:日本放棄對台灣、澎湖之所有治權、產全與債權。

第10條:日本放棄在中國所有的特殊權利和利益,回溯到1901年的辛丑條約,但不涉及1895年的馬關條約。

第14a2條:確認其轄區所攫取日本財產。

第21條:中國享有對日本之權益。

第26條:中國被赋予權力和日本簽訂,與母和約條款一致的子和平條約。



作者強調,舊金山和約從未授權將台澎主權轉交中國,只任命美國為主要佔領權國。圖/擷自總統府flickr

中華民國領土不含台灣

五、台灣能幫、台灣正幫。慶文說「中華民國屹立臺灣,自恢復臺灣、澎湖列島之領土主權,至今已75年,歷任七位總統、三次政黨輪替,實施民主憲政、推行民主法治,實行平均地權,加強地方建設,發展科技工程,促進經濟貿易,維護兩岸和平,提昇國際地位,真正成為一個擁有主權、領土、人民、法治的民主政體的國家。希望自己認為愛臺灣、維護臺灣主權的異議份子,不要再為了一個虛無飄渺的『獨立自主』國家,而自毀長城,出賣家園,陷同胞於不義!在此兩岸緊繃、劍拔弩張之際,海內外同胞應該同仇敵愾,為中華民國在國際的空間,再拓展一個新的里程碑。」

中華民國政府軍事佔領台灣已75年,根本拿不出任何具體有效國際條約或法理文件,來證明擁有台灣的領土主權。其憲法至今仍然白紙黑字寫著,擁有中國與蒙古領土卻沒有台灣。遍尋所有國民大會記錄,也沒有記載幾時變更固有疆土,將台灣及澎湖納入版圖。今日中華民國在國際社會的真實身份,是沒有台澎領土主權的流亡政府。今日台灣社會,因否定法統、推翻萬年國代、履行民主法治,人民才得以全民參政、直選總統與立委。這些都屬於人民主權,而不是國際社會用來評鑑,主權國家的領土主權或稱國家主權。中華民國企圖,利用台灣蝸牛上市,蒙騙世人,當然不被接受。環顧時局,世人所承認所接受的是那「Taiwan can help 、Taiwan is helping 」的台灣,而不是那名不正言不順、牛頭不對馬嘴的中華民國台灣。