聯合國/NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等共25個團體組織，舉辦「二二八公權力濫用之反思」研討會，邀集國內外各界專家與會研討。前司法院大法官暨副院長城仲模肯定在座每位都是正義之士，都是正義之聲，講真正正義的話，每一位都是滿腔熱血，希望讓國家更好！

為維護社會正義與世界和平及安全，聯合國訂定2月20日為世界社會正義日，今年逢台灣228事件74周年，聯合國/NGO世界公民總會、法稅改革聯盟等共25個團體組織，今26日

在台大應力館國際會議廳舉辦「二二八公權力濫用之反思」研討會，邀集國內外各界專家與會研討。

主辦單位表示，「法稅228」的太極門假案已延宕25年，轉型正義不應侷限時間與事件，國家應平等對待處置，以落實轉型正義與社會正義的精神與真義。

今研討會現場，有來自法學界、宗教界、媒體、醫學界、大法官、法官、檢察官、律師等近三十位專家與談，現場關心法稅改革人士，共數百位出席與會。前司法院大法官暨副院長城仲模肯定在座每位都是正義之士，都是正義之聲，講真正正義的話，每一位都是滿腔熱血，希望讓國家更好！

聯合國/NGO世界公民總會主席Dr. Rene Wadlow提到，世界社會正義日與台灣的228紀念日，皆在提醒當政者，要尊重所有人權和基本自由，方能實現社會發展和公義；聯合國/NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士指出，回首台灣228歷史民族傷痕，我國推動轉型正義與促轉條例，開啟行政權取代司法權平反冤案的先例，然而轉型正義不應侷限於特定事件或期間，應本於公平正義，平反所有冤錯假案，力求達到沒有濫權起訴、沒有枉法裁判的境界，符合真正的社會正義原則，也呼應聯合國永續發展目標，建構民主自由與安全社會基礎。

義大利新宗教研究中心(CESNUR)創辦人及董事Dr. Massimo Introvigne指出，太極門在刑事和行政法院贏了官司。但國稅局官僚們不顧最高法院明確裁決，繼續對太極門非法課稅，最終非法沒收了原要做為太極門道場預定地的掌門人土地。太極門案件如何解決，將是對臺灣民主的重要考驗；前司法院大法官暨副院長城仲模表示，人性尊嚴是二次大戰之後發展出來的，尤其是戰勝國對戰敗國的要求，所以在德國的憲法基本法第一條、義大利憲法第二條、日本憲法第十三條都明確地寫下人性尊嚴，一定要遵守。

中國宗教徒協會理事長明光法師以「寧動千江水，不動道人心」一語表示，寧願掀動千江之水，也不要擾亂妨礙修道人，特別呼籲政府一定要尊重人民的宗教信仰自由，依法院判決結果，撤銷違法拍賣與課稅處分，停止迫害人權。

前台南縣長暨大員法律事務所主持律師蘇煥智提議，應要求財政部依照行政程序法第128條撤銷81年度的稅單，也要求國有財產局撤銷強制執行，歸還財產給太極門，早日讓法稅228事件有個圓滿的結果。

台灣陪審團協會副理事長張靜律師認為，所有公務員或至少法官、檢察官的行政懲處之時效規定，應予廢除，除非死亡，否則難以正綱紀、維官箴，否則如侯寬仁、石木欽之流，如都能因時效已過讓其等全身而退，甚且還能步步高昇，台灣人民對司法還會存有多少信任感？

台灣永社理事長黃帝穎律師表示，轉型正義的究責是為避免國家暴力再發生，且是沒有時效限制的，德國納粹老兵95歲時仍被德國審判究責。台灣若短期無法像德美一樣究責，但至少要發掘真相，德國通訊社很關心台灣轉型正義，因為它他們有經歷，而民主法治國家的轉型正義不能將錯就錯，要讓此得到修正。

真理大學財經學院法律學系副教授林燦都認為，太極門案很簡單，刑事已經判無罪，五個年度已更正為零，一個年度因最高行政法院明顯錯誤判決，依照行政程序法第117條就可修正，但行政機關卻不願面對問題，政府應該要給人民交待。