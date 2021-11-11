日前台中第二選區立委陳柏惟被罷免案通過後，引發支持者提出各種檢討聲浪，有提出修改罷免法，也有大罵顏清標家族的不該、憤怒國民黨傾全黨之力的動員及共產黨的背後授意等等，除此之外，也有人不滿蔡英文的作為不夠，更有人牽拖大甲鎮瀾宮或媽祖，甚至連媽祖「霸凌民主」的說法都不脛而傳。

只是，媽祖何辜？如何霸凌民主？只能說人謀不臧，累及神明。

說起民主，就不得不回想起該宮過去董監事選舉之時，傳出帶槍綁票，雖是民主選舉卻黑影幢幢。請問，這算不算霸凌民主？還是槍擊民主法治無罪？

至於宮廟的選舉買票已是公開的秘密，無須稱奇。但奇怪的是公開賄選，卻真的無法可管。因此，黑白兩道紛紛搶選大型宮廟的董監事選舉 ，逼退過去鄉紳主導地方宮廟的傳統。這種宗教法規制度面的重大漏洞，本該透過宗教團體法的修法來導正，然而至今還是未見效率性的進度，也許主管部會，有著到時不是我當部長的苟且心態，所以至今想在宗教領域談民主法治，有著結構性的重大缺漏。

請問，這是媽祖霸凌民主？還是政府、政黨或是政客共犯式的集體霸凌民主？共犯太多、霸凌太久，以致缺漏成了一種常態。常態久了，甚至敢大言不慚的賴給媽祖，這才是號稱民主法治台灣的最大笑話，因為號稱捍衛民主，出了問題竟推給媽祖。

再如大甲鎮瀾宮董事會當年違禁繞道日本到湄洲進香，不惜觸法只為了宣示大甲鎮瀾宮的香火直接來自湄洲，企圖將大甲鎮瀾宮塑造成為全國媽祖廟的龍頭老大。從此，不到北港進香，回到新港進香。為此大甲與北港鬧翻了，而謁祖進香也就改成進香，現在回新港進香則進一步改稱遶境進香，頗有大甲媽祖南巡之意。加上在各地積極籌組媽祖聯誼會，兩相加乘，鞏固大甲鎮瀾宮成為全台媽祖信仰中心的意圖不言而喻。

只是可笑的是，既擺出出巡之勢，卻沿途攜帶「油箱筒」，一路收取信徒獻金，早期到了新港還把「油箱筒」放在奉天宮門口，此種作風，不僅令人啼笑皆非，遑論禮貌。至於在媽祖鑾轎前掛上金光閃閃的金牌，一路南來北往的昭示神威，雖是商業手腕，無傷大雅，但眾多金牌進帳後，是否有一兩換一錢或以大換小或以重換輕的手法，未曾昭信眾人，也只能留予人茶餘飯後閒議罷了。

別把問題推給媽祖

有趣的是，幾年前也有鎮瀾宮的分靈廟鎮清宮為了喬媽祖位置而大打出手，讓顏清標、鄭銘坤氣得破口大罵「大甲媽分靈的廟，對大甲媽沒禮貌」，逼得顏清標要親自背著媽祖以止紛爭。

這些恩怨、歷史並不久遠，當他們教訓起分靈廟沒禮貌時，我真不知禮貌該如何定義。槍與錢的問題具體可見，但多數人選擇視而不見、避而不談，任其斲傷民主法治。而無形的權與錢的問題，更被禁聲，不只報章媒體不敢多加披露。筆者友人專研媽祖，不只一次撰文以正視聽，連受邀徵文都力爭史實，但結果竟是學者不如記者。而主管機關通常也裝聾作啞加上無法可管，以致宗教殿堂藏污納垢 ，是非不分、真假不辨、正義不彰、良窳不明。

凡此種種問題，是媽祖霸凌了民主？還是民主霸凌了媽祖？是多數沉默的大眾霸凌了媽祖？還是政府、政黨或是政客共犯式的集體霸凌媽祖？

夠了，媽祖無辜，捍衛民主，別把問題推給媽祖。不管哪一國、哪一黨、哪一派、哪一道、好好面對問題吧！這不單是區域立委的罷免問題，同時也是社會治安及國家主權及安全的根本問題，此刻最該要修的不是選罷法，而是宗教團體法。

執政黨拿出魄力來，該用宗教團體法掃除躲在良善宗教底下的敗類與境外惡勢力吧！用宗教團體法，具體有效的捍衛民主與法治吧！更用宗教團體法，還媽祖及眾神明清白吧！