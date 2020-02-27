韓國瑜的聯署書已逾50萬份，高雄市民的表現誠令人讚賞。韓的人氣驟降不僅在其信口開河或人格爭議，更在其除了是蔣家殖民體制的最後堡壘，也是支那併台邪惡勢力的象徵。圖/擷取自WeCare高雄臉書

欣聞罷免韓國瑜的聯署書已逾50萬份，高雄市民的表現誠令人讚賞。蓋韓從當選時的不可一世至今的滿意度吊車尾，固屬政治分析的範疇；惟識者皆知，韓的人氣驟降不僅在其信口開河或人格爭議，更在其除了係蔣家殖民體制的最後堡壘，甚且係支那併台邪惡勢力的象徵，從而引起台灣住民嫌惡。

須知，韓在"總統選舉"時帶起的群眾風潮除具義和團之勢，亦反映其支那難民的族群屬性。該風潮骨子裡實係最反動、排他和侵略性的支那種族主義作祟。要之，彼輩多係"蒙台灣庇蔭，卻作賤台灣者"，即"寧可作亂，也不土斷"，或因仇視台灣人致"寧與敵人(支那)，不予家奴"者，誠可惡至極。此等人不僅不應存在廿一世紀，更不應存在於台灣！

此外，因著最近的肺炎疫情吾人不僅可見支那率爾封城、人民哀號，更嚴重者係其自始隱匿、文過飾非，從而為世人帶來災難。凡此，莫不再次提醒台灣人支那封建、腐敗、專制獨裁的惡質政治。畢竟，蔣介石集團在七十幾年前也封城布袋以阻絕支那霍亂。

中國隱匿疫情為害世人

其實，中世紀時歐洲人對於黑死病也是封城。不過，知識提升、科學發展、衛生進步，除提供現代都市人口密集生活的基礎，更重要的是通報系統與資訊透明。惟，支那掌權者決策不透明、不負責、有罪不受罰致使傳染病危害世人，其不識字兼不衛生的程度誠令人乍舌。如此，皆是在激發台灣人的台灣認同。因為，"認同"係每天進行的自我檢視 。難怪，近日民調台灣人認同的比例提升至八成三。

當然，吾人亦應明瞭打狗（高雄）人罷韓的脈絡。蓋打狗自大航海時代躍上世界舞臺，後雖淪為清國奴212年，惟自清末開港，打狗便一直是台灣最進步的都市。從廿世紀初的湊町、新濱町始，打狗便擁有世界最進步的都市計劃。同時，打狗除係台灣的海陸交通中心、金融中心、工業中心，且係日本帝國的南進基地，各項發展在亞洲僅次於日本。惟在蔣家體制下，打狗卻失去榮光。打狗，甚或台灣欲重生唯有脫離蔣家中華民國此一中央極權體制。

確實，在正常國家市長若犯罪有刑法伺候；否則，令其連任失敗為已足。故打狗人浪費忒多心力罷韓，實係在危害未進一步具體擴大前之預防措施。至於，此最大的危害就在於韓所代表的邪惡支那併吞勢力。

衡諸過往人類社會的三波獨立運動台灣皆缺席，故迄今台灣人仍受殖民。打狗人應趁此罷韓勢起，啟動台灣發展的戰略願景以求生機。此願景應係建立在自由主義之上，即信仰自由係屬文明的支撐，國家係個人的僕人而非其反向，以及商品、服務和言論的公開交換。由於自由主義的中心在於自決，即獨立、自主與尊嚴。因此，台灣未來的發展亦必須由台灣獨立起始。

當蔣家體制據台已75年，受蔣家最嚴重洗腦、奴化者亦已逾中年時，人口的變化將使台灣住民逐漸脫離虛幻的支那與恐懼。何況，台灣自古非支那領土，現在不是，將來更不應是。就讓高雄市民從罷韓開始，進行脫支(包括中華民國體制)，從而推動台灣走向獨立！

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