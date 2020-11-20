門諾基金會公益好朋友彭政閔—恰恰在11月18日擔任一日送餐志工，此次公益行是他愛心行程中的一站。他從西部開始探訪臥床病友、協助公益團體募集發票，還到台東陪孩子們讀書，這次到門諾基金會，即是想體驗擔任門諾基金會送餐的志工。

彭政閔主動關心基金會備餐的狀況，送餐便當分為：正常、菜切、特別飲食等等，也特別提到接受送餐的長輩能否自理進食?是否需要餵飯……等，門諾基金會執行長邱燕銀一一解答。邱燕銀表示，目前門諾基金會接受送餐的獨居長輩多半可自己進食，若需要餵飯的長輩，會另外有居家服務人員協助。

彭政閔在基金會同仁熱情組成歡送啦啦隊呼喊「送愛偏鄉GOGOGO！」口號聲中與送餐員楊彩娥一同出發送餐。楊彩娥送餐的路線是花蓮市到秀林鄉銅門村，在送餐車上，彭政閔沿途關心花蓮的送餐狀況，也提到送餐員面對什麼狀況會比較擔心？楊彩娥回應說她最擔心遇到個案突然辭世，或是跌倒需要急救，怕處理得不好，但她也分享，擔任送餐員已經13年，雖然辛勞，但想到與許多長輩就像朋友一般，就有動力繼續，許多長輩把她當成好朋友，讓她非常感動，才能有動力繼續。



楊彩娥送餐員與彭政閔進行送餐前的便當盤點。圖／門諾基金會

門諾基金會說，彭政閔非常投入送餐志工的共作，行程中不但關心東部送餐的情形，也主動幫送餐員搬重物、開關保溫餐車門，親自把溫熱的便當交到個案手中，讓人倍感親切。這次的送餐中，彭政閔的出現讓許多長輩都很開心，其中有一位行動不便的李先生，居住在較偏遠的山邊，不論是外出或自行備餐都不方便，平時也不會有人特地來探望，看到彭政閔送餐來還熱情地說：「下次再來送餐喔！」另一位患有小兒麻痺的邱女士，平日家人都需要工作，彭政閔送餐給她時，特別將便當送到她的桌前。



楊彩娥送餐員（左）與彭政閔在送餐車前。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，許多長輩都是獨居長輩，送餐是他們與外界接觸的時刻，這次有暖男彭政閔前來探望他們，讓他們都非常開心。此次彭政閔跟隨餐車共跑了近60公里，送出55個便當，其中28個是他親送，是名符其實的「送愛偏鄉」，讓長輩們好好吃飯。



李先生期待彭政閔「下次再來送餐喔！」圖／門諾基金會



彭政閔貼心地將便當送到小兒麻痺的邱女士餐桌上。圖／門諾基金會