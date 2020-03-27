美國武漢肺炎確診人數大爆炸，累計人數達到8.3萬人，超過中國，成為全球最慘疫區，同時引爆失業潮，上周初領失業金人數狂飆至328萬人。圖/取自紐約州長古莫推特

美國疫情大爆炸，根據美國約翰霍普金斯大學（JohnsHopkins University） 統計，美國的武漢肺炎確診數達到83507例，超過中國和義大利，躍居全世界確診數最多的國家。疫情險峻，加上禁足令衝擊，美國上週初領失業金狂飆至328萬人，打破1982年10月保持的69.5萬人紀錄，超越2009年3月美國經濟因全球金融海嘯期間最慘的66.5萬人。

根據最新統計，中國確診人數為81782例（包含香港453例和澳門31例）位居全球第二，義大利以80539例位居第三。光是美國、中國和義大利等三個國家的武漢肺炎確診人數就占全球總數的一半左右。

細觀美國數據，確診數83507例，死亡病例數1201例，紐約州確診病例最多，達37877例；新澤西州確診病例6876例；加州確診病例3886例；華盛頓州3055例；密西根州2845例。

川普今天在白宮防疫說明記者會上被問到此事時表示，美國確診人數暴升，歸因於篩檢人數大幅增加，他並質疑中國的數字，直言:「我相信你無法確定中國有在檢測或沒有檢測，這有點困難。」、「你不知道中國的數字是多少。」美國副總統彭斯（Mike Pence）則補充，目前全美篩檢總數超過55.2萬人。

由於美國多州祭出禁足令，加上全球經濟停滯，美國勞工部今天公布，截至21日當週，初次申請失業救濟金人數暴增300萬人，達到328萬人。這項數字打破1982年10月保持的69.5萬人紀錄，也超越2009年3月美國經濟因全球金融海嘯陷入衰退期間最慘的66.5萬人。

其中以賓州申請數量最高，為37.9萬人，加州18.7萬人，德州約15萬人，疫情最嚴峻的紐約州達到8萬人，佛羅里達州7.4萬人。