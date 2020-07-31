前合作庫董事長任內曾涉慶富冒貸案，主導聯貸導致公股銀行損失百億元的廖燦昌，昨日又因他在合庫董事長任內之遠航貸款案，施壓屬下行員違法放貸二十二億元，而被檢察官以「特別背信罪」提起公訴，同案的還有土銀董事長黃伯川，合庫總經理陳世卿（伊時任合庫副總經理及合庫協理），廖燦昌因而再辭一銀董事長職務獲准，兩案均是近年金融弊案之最，廖等三人涉案竟能「敗部復活」又升官，頗引訾議，而號稱要打破「金融幫」把持惡習，力保廖等三人復出又升官的蘇貞昌院長「用人唯才」話猶在耳，不知如何自解此說？

廖燦昌的崛起，是在藍朝時代，受前副總統吳敦義賞識和支持，而在金融界風生水起，著名的慶富獵雷艦百億貸款案，就是由廖當董事長的合庫當聯貸案的主貸行，允諾合庫核貸二十八億元，引導其他公股銀行紛紛跟進，造成百億元以上的呆帳損失。但在綠朝東窗事發後，責任追究卻雷聲大，雨點小，慶富案「首謀」廖燦昌僅下台了事，其他軍方將領及公股銀行關鍵人，均無責任，一百多億，如同打水漂一樣，船過水無痕，荒唐至極，蔡政府的清亷及透明度，也因此受到深深懷疑。

慶富獵雷艦案的官方「案首」廖燦昌，在時力黃國昌立委強力點名下，被剛上任的賴清德行政院長在2017年11月予以撤換。不料，2019年4月，甫接任行政院長的蘇貞昌「新官上任三把火」，在一波公股銀行董總調整中，賦閒的廖燦昌居然𨂃出來並「空降」一銀的董事長，且廖燦昌的「弟兄們」黃伯川和陳世卿，也同在「升天」之列，跌破一堆人的眼鏡。蘇院長面對媒體採訪，答覆是：「用人唯才，適才適所」是唯一考量。他還認為，「慶富案」是馬政府時代的弊案，不必牽拖到現在的某人或某職位。言下之意，馬政府時期的「業」，已經隨政權更迭而過去，譬如昨日死，新政府應有新做風，譬如今日生。

蘇貞昌「一刀切」的説法，大有替廖燦昌「平反」及「背書」之意，但廖新職任用不到一年，在合庫任職時的「遠航案」又爆發弊端，廖燦昌被檢察官認為有違背銀行法授信規定，施壓行員濫予授信廿二億元給遠航（限一星期核貸），有幫助特別背信之嫌，事後又推卸責任予屬下，毫無認錯之意，故提起公訴，建請量應該之刑。

蘇貞昌所說「用人唯才」當然是重點原則，但品行事蹟還是要檢驗，不能只認才而忽略其他一切，再任行政院長的蘇貞昌，執政十分「接地氣」，在蔡英文總統充分授權下，魄力明快，但出了廖燦昌這個「二出宮」大紕漏，對政府威信損害極大，要整頓「金融幫」橫行，卻更變成人民及公庫的夢魘？這和民進黨核心價值「清廉」已經差十萬八千里，蘇揆有必要用行動「壯士斷腕」，而非再找理由自圓其說，人民聴了會疲倦的。