新民主主義騙局釀成大饑荒（1951～1960）

1940年毛澤東發表《新民主主義論》，闡述未來國家的政治、經濟、文化綱領，自稱它才符合孫中山聯俄、聯共、扶助工農三大政策的新三民主義，才是名副其實的中華民國。1945年發表《論聯合政府》述說未來與其他政黨合作成立的聯合政府模式，聲稱「廢止國民黨一黨專政，建立民主的聯合政府」。期間中共在重慶的機關報新華日報歌頌美國民主萬歲等等，欺騙了反蔣的「民主人士」，也欺騙了美國，出現了一批親共的「中國通」。

中華人民共和國成立，全國政協制定「共同綱領」作為臨時憲法，新中國在毛主席以下設立六個副主席，三個是共產黨，三個是民主黨派；政務院副總理只有一個黨外人士，另一個是「黨外布爾什維克」的郭沫若。似乎這就是新民主主義國家的聯合政府了。1954年召開第一屆全國人民代表大會通過中華人民共和國的第一部憲法時，剩下毛澤東與朱德作為國家正副主席，民主黨派那些國家副主席降格為人大副委員長的橡皮圖章，掌握實權的10個副總理全是共產黨員。

中華人民共和國成立，立即開展五大運動：土地改革、鎮壓反革命、抗美援朝、知識分子思想改造、三反五反。

土改在新解放區開展。鎮反1949年12月到1954年1月，抓了兩百六十二多萬人，教育釋放三萬八千餘人，其他殺關管，其中殺了七十二萬兩千人。中共組織小學生參觀槍斃反革命的場面。毛澤東起初亂提殺人指標，導致殺人失控，後來又扮好人說，不能像割韭菜那樣殺人。

抗美援朝顛倒黑白說是南韓首先入侵，中國打敗仗卻說是美國打敗仗，美軍死亡五萬多人，中國不肯公佈，估計近四十萬人，包括不遵守軍紀而被炸死的毛太子岸英。因為抗美援朝而發動清除知識分子的恐美、親美、崇美思想，是第一波整肅知識分子，連帶取締教會學校。三反是反貪污、反浪費、反官僚主義，很快又說這些是資本家造成的，改為五反來反資本家，一些資本家被批鬥自殺。鎮反後來又發展到肅清暗藏反革命分子運動（由批判文藝界的胡風集團開始）。這些都以恐怖手段鞏固中共的統治。1953年也首次以「反黨集團」之名假劉少奇之手清洗高崗、饒漱石。

1949年4月劉少奇在天津說，中國資本家不是太多而是太少。1952年底中共提出了過渡時期總路線：要在一個相當長的時期內，逐步實現社會主義工業化，並逐步實現對農業、對手工業和對資本主義工商業的社會主義改造。時間約15年。但是1956年1月，也就是提前12年完成經濟領域社會主義改造。「新民主主義」曇花一現。這一年也提前一年完成蘇聯援助下的第一個五年計劃。

1956年2月蘇共20大，赫魯雪夫批判已故的史達林，反對個人崇拜，國際共產主義運動陷於混亂。9月中共八大，劉少奇做政治報告，取消了毛澤東思想。毛澤東開始警惕「中國赫魯雪夫」。10月發生匈牙利革命，中共逼迫蘇聯出兵鎮壓。毛澤東擔心在中國重演，於是在1957年春天發動大鳴大放，以幫助共產黨整風為名引蛇出洞；6月上旬轉為反對資產階級右派分子的進攻，到1958年中才正式結束。



1950年劉少奇在中共七屆三中全會上對土地改革的報告。圖／擷自維基百科，公有領域

民主黨派要求共產黨實現民主聯合政府諾言，章伯鈞、羅隆基提出輪流執政與參與政治設計成為右派首腦，儲安平批評「黨天下」後失蹤。根據毛澤東提出的指標，全國因為不同罪名成為右派分子有五十五萬到一百萬人，主要是知識分子；毛澤東稱此為「政治思想戰線上的社會主義革命」。反右清算了國民黨起義將領，雲南王龍雲、桂系第三把手黃紹竑等被打成右派，也開始清除白區出身的中共地下黨。右派分子定為敵我矛盾，四類分子再加一個而成為地富反壞右「黑五類」。

毛澤東為爭奪國際共產主義運動領導權而逐漸公開反蘇，穿游泳褲接見赫魯雪夫以示藐視，要走自己的路。拿了蘇聯的核技術卻拒絕蘇聯成立聯合艦隊的要求，說是蘇聯干涉中國內政。1960年中共發表《列寧主義萬歲》開始批判蘇聯修正主義運動，由不點名到公開點名，國際共運正式分裂。

反右的後遺症很大，中國成為一言堂，沒人敢再表達與共產黨不同的意見。1958年成立人民公社「大辦糧食」，放畝產幾千、幾萬斤糧食衛星。接著大辦鋼鐵，當年要年產1070萬噸，因為1957年是635萬噸，須翻一番。於是制定「鼓足幹勁，力爭上游，多快好省建設社會主義」的社會主義建設總路線，要超英趕美大躍進跑步進入共產主義。大躍進、人民公社、社會主義建設總路線號稱「三面紅旗」。

大煉鋼鐵導致農村沒人生產，公糧按照上報的浮誇產量徵收，把農民家裡的穀種都抄光，農民陷入饑荒，公社食堂解散。

1959年8月召開八屆八中全會，毛澤東要糾左，不料江青隨毛澤東到了廬山，毛的前妻賀子珍在當年江西老戰友協助下也到達廬山見毛，使毛苦於應付。國防部長彭德懷因為毛澤東拒絕見面而寫信給毛，批評社會上左傾小資產階級狂熱，為毛添亂。毛澤東惱羞成怒，將會議改為批判彭的右傾機會主義，毛彭相互罵娘，又產生彭黃張周（黃克誠是總參謀長，張聞天是外交部副部長，周小舟是湖南省長）反黨集團。

中共一直隱瞞死亡人數，根據各種方式的統計，例如將1959年前每年人口增長平均數與1959到1961三年內平均人口增長數比較，有全國的，也有各省的統計，得到大致有三、四千萬人不正常死亡的結論。中共將這個滔天罪行推給「三年自然災害」與「蘇修」向中國逼債。其實當時沒有全國性災害，蘇聯要向中國提供糧食卻被拒絕。



1960年中共發表《列寧主義萬歲》開始批判蘇聯修正主義運動。示意圖／擷自網路