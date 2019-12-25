國民黨總統候選人韓國瑜今天（25日）在第二場政見發表會中，痛批台灣現在的危機就是「蔡英文總統」被架空，很多事情狀況外，放縱派系，吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大貪特貪、大撈特撈，這就是今日領導狀況。圖／畫面擷自中選會網站直播影片

國民黨總統候選人韓國瑜今天在第二場政見發表會中，批評台灣現在的危機就是「蔡英文總統」被架空，很多事情狀況外，放縱派系，吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大貪特貪、大撈特撈，這就是今日領導狀況。

他說，總統被貪官汙吏與派系包圍了，蔡英文在總統府被總統府秘書長陳菊架空、行政院被蘇貞昌架空。韓國瑜說，「蘇貞昌用任何人是有照會你嗎？有尊重你嗎？」。為什麼派系瘋狂幫忙，因為在蔡英文領導下，大家可以吃香喝辣，這才是真正的危機。

他指出，蔡總統沒有能力看穿現況，沒有辦法改變現況，活在自己的圈子裡。蔡英文沒辦法用人才，公正不阿，若繼續帶領台灣走下去，他的團隊將繼續殘害台灣人民。

韓國瑜批評，蔡英文提名的監察委員陳師孟敢約談法官，蔡英文一個字不講。民進黨用人民納稅錢建構網軍，謀殺了一個中華民國外交官，蔡英文一字不講，蔡英文用網軍帶風向，在第一次政見會用網軍黑資料抹黑他。

韓國瑜指出，他拋出成立特偵組，佳評如潮，大家都希望趕快成立，但到現在為止蔡英文都還沒有表態。民心思變、人民望治心切，痛恨貪官汙吏。他舉例說，蘇貞昌家中被竊新台幣180萬元，為何不報案？陳明文在高鐵掉了300萬元，為什麼不報案？其他國家風力發電一度2.2元，為什麼台灣要5.8元？他要求，請蔡英文明確表態要不要設立特偵組？

韓國瑜說，他不否認「蔡英文」是個單純的人，可能也是善良的人，自己過自己小確幸日子、喝紅酒、吃法國菜、疼愛寵物，沒有問題，但加了「總統」兩個字就出了大問題。「蔡英文」加上「被架空的總統」，是無能的總統，這是台灣真正的危機。

韓國瑜說，蔡英文講很多經濟數字，但人心是苦的。蔡總統的團隊根本沒有把心思放在人民身上，她的領導團隊都在顧自己口袋的錢夠不夠、權力夠不夠，連民進黨創黨大老都看不下去。前總統陳水扁批評整碗端走、前副總統呂秀蓮批評墮落，連為民主進步黨命名的林正杰也看不下去。

韓國瑜強調，民進黨在墮落，沒辦法真正以身作則，沒辦法創清廉團隊，這是台灣危機，為人君為人主，講再多美麗文字沒有用，真實台灣人民就過這麼苦。