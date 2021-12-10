台南首座銀髮悠活園區開幕！門諾基金會董事長陳永興致詞提及感謝鄭光哲，在園區年久失修之時，就帶領一批遠東科技大學的學生，一起胼手胝足地修整、打理園區，包辦種樹、粉刷、添購器材等大小事，前期的貢獻奠定了現在的基礎。台南市長黃偉哲與會致詞並參訪園區與老大人互動。

台南首座銀髮悠活園區開幕！門諾基金會首度跨越後山將服務向西延伸在台南設立首座銀髮園區。在老齡化備受重視的當前社會，台南老人照顧服務邁向新里程碑。

黃偉哲市長致詞提及：「政府能做的事不多，還需要社會各方的協助。」並向財團法人門諾社會福利慈善事業基金會致謝，期許該園區成為台南市優質高齡服務的新指標。

門諾銀髮園區開放52間單人住宿套房，並補助經濟弱勢民30%-50%月費，目前已有多位長輩登記入住，顯見老大人長照服務需求的殷切。尤值一提的是門諾基金會董事長陳永興致詞特別提及感謝鄭光哲，在園區年久失修之時，就帶領一批遠東科技大學的學生，一起胼手胝足地修整、打理園區，包辦種樹、粉刷、添購器材等大小事，前期的貢獻奠定了現在的基礎。

鄭光哲表示，他剛開始想整修園區，只是心疼能收容長者的園區，竟無法真實發揮其作用，今天出席開幕儀式，就像看見當初心中的長照大願景實現成真，並真心盼望未來能照顧更多銀髮族。

門諾台南銀髮悠活園區，於9日舉辦「心手相連 皓首成童顏」開幕儀式，門諾基金會陳永興董事長與蔡芳文副董事長率領董事群與會，台南市黃偉哲市長、社會局陳榮枝局長、安南區區長葉誌明、安南醫院林聖哲院長、新樓醫院劉啟舉院長、前院長黃祖源、永恒獅子會會長吳心柔、古都獅子會、仁愛獅子會、北門獅子會、成功獅子會、台南菁英扶輪社、同富工程廠商聯誼會、IMC台南市國際工商經營研究社與多位議員及議員參選人鄭光哲等一同參與。

※門諾基金會服務向西延伸 台南銀髮悠活園區今日開幕(2021/12/9)

https://www.peoplenews.tw/news/55e48af1-3673-4b5d-b4f6-629364b55f5e

另值一提的是，正在爭取角逐民進黨南市議員提名的鄭光哲日前選舉服務處成立，包含台南新樓醫院前院長黃祖源、遠東科大校長王元仁等均與會力推。

上網影音：

台南新樓醫院前院長黃祖源説，鄭光哲幾十年來都惦惦做，為這塊土地默默奉獻，在我當院長期間，他也幫我很多忙，與我一起做遠距醫療服務，也寫下「台南第一間提供遠距醫療的醫院」之成就，再次肯定鄭光哲這幾年來在醫療、長照方面的貢獻。

遠東科大校長王元仁說：「印象中，光哲在念我們學校化工系的時候，就相當的傑出。那個時候他不僅是認真讀書，而且在課餘時也很熱心助人，他在我們學校畢業以後，很上進，又去讀了政治大學的研究所，同時他在不分區陳靜敏立委那邊負責一些跟醫護相關的工作，尤其是銀髮族這個區塊，如果光哲能當選我們台南市的議員，一定是我們市民的福氣，尤其是我們銀髮族的福氣！」

台灣面臨著嚴峻的人口老化問題，因此推動老人的福利十分的重要！在社區推動照護站，讓醫療人員可以就近照顧我們的長輩！ 「家有一老，如有一寶」讓照護站在社區駐點，縮短我們的距離也可以安心就近的保護我們家裡的寶！讓我們可以無後顧之憂的打拼工作！