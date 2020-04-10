今天國內新增2例武漢肺炎確診病例，都是境外移入，其中一例是搭乘3月30日華航CI-011班機從紐約返台的旅客，總計該班機已經有11人確診，還有一例死亡，埃及團團員。圖/取自疾管署直播

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2例武漢肺炎確診病例，都是境外移入，均於居家隔離期間確診，其中一例是搭乘3月30日華航CI-011班機從紐約返台的旅客，總計該班機已經有11人確診。

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例分別為20多歲女性(案381)及60多歲男性(案382)。其中案381於美國就學，3月30日入境，同班機旅客已有10人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象，個案於4月5日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，7日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該班機截至目前共11人確診。

華航CI-011班機總計323名乘客，除先前公布的10例確診包括案325、326、327、328、329、346、364、案370、案371、案376，再加上今日確診案381，全機目前共11人染疫。

指揮中心發言人莊人祥表示，這班飛機共有空服員13人、旅客共323人，目前全機人員都在隔離中，將隔離至13日，扣除11名確診者，剩餘325人最快明天起陸續安排採檢。

至於新增的案382於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。

另外，埃及旅遊團有一例死亡，為我國第6例死亡個案。指揮中心表示，該個案為埃及旅遊團團員(案101，70多歲男性)，本身有慢性病史，3月17日發病就醫、3月19日確診，個案於入院時無明顯肺炎，收治一般隔離病房，3月20日檢查發現肺部浸潤明顯增加，並出現呼吸窘迫情形，轉至加護病房隔離治療，後續個案因肺炎持續惡化，不幸於4月9日病逝。