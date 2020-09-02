捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020.9.1率團訪問立法院，在國會的演說最後用華文說出，「我是台灣人」，震撼人心，對於已經被拒絕於國際舞台的台灣社會來說，感動誠屬必然。圖／擷自國會頻道

過去我的專欄，形容香港的「反送中運動」，是亞洲版布拉格之春，如今，港版國安法治下，宛若法西斯鐵蹄踏上港人身軀，可是，香港「布拉格之春」運動仍未死去，「榮光歸於香港」的歌聲，依舊飄揚，如今，真正的布拉格之春，光臨台灣，為台灣反共力量增加活力。

「台灣人」是反共代名詞

捷克國會議長韋德齊（Miloš Vystrčil）9月1日在台灣國會演說，用華文說出，「我是台灣人」，震撼人心，對於已經被拒絕於國際舞台的台灣社會來說，感動誠屬必然。

捷克反共的命運和台灣有點相似，生活在大國強權中間，自由在血淚中呼喊，從1939年以來，一路經過納粹和蘇共法西斯打壓，捷克的命運也是台灣命運，因此，這句話應該是有感而發，但是，更深沉的捷克政治經濟，遭受中共的政經包圍卻是現狀，捷克的社會親中派和反中派，旗幟分明，台灣社會也是如此，中共對全世界的滲透，用同樣手段，「以經圍政」，作為反中派老大的韋德齊，選在瘟疫期間率團訪台，說明了中共在東歐建構的政經橋頭堡，已經鬆動。

東歐反共力量崛起，和中共在東歐的經濟力量消退有關，捷克就是最明顯的地方，捷克總統澤曼以親中政策，坐上總統寶座，當時替他搭建通往中南海橋樑的，就是港商葉簡明。根據上報報導，老葉是國企華信集團的老闆，在中共授意之下，接收廈門賴星昌的資產，開始進軍東歐，捷克就是第一站，成為中共打開東歐「一帶一路」的開始，葉簡明替捷克引進港資，成立「絲綢之路協會」，自己擔任顧問，搖身一變，成為澤曼經濟國師，總統澤曼特別在總統府內，提供給葉簡明辦公室，把葉簡明視為捷克經濟起飛的明星，而老葉更是擴大華信版圖，大肆收購捷克酒莊、石油公司，甚至足球隊；最輝煌的時候，資產來到400億美金。但是，好景不常，2017年，華信被內部揭發虧空國家公款420億人民幣，由他代理牽線的中華能源公司，委託香港官員何志平，到非洲查德共和國交付200萬美金賄款，也遭到舉報，何志平過境美國落網被捕，目前在美國監獄，葉簡明的漏子桶大了，2018年回到北京被失蹤，華信集團失去領導，捷克的事業也遭到波及，甚至連累總統澤曼，造成一股反澤曼風潮，反親中的勢力崛起，今天到台灣訪問的韋德齊，布拉格市長，就是那一批反共大將。

美中貿易戰爭開打以來，中共的經濟勢力在東歐，已經今非昔比，華信集團遭到破產處分之後，葉簡明被北京扣留，生命也是凶多吉少，中共火速派出「中信集團」到捷克收拾爛攤子，企圖挽回捷克的親中勢力，但是，下一次選舉，澤曼會遭遇更大挑戰，已經必然。

歐洲發出反共風向球

美國國務卿蓬佩奧的歐洲之旅，很顯然對歐洲發出風向球，捷克反中派也接到這個暗示，因此，捷克國會選擇親近台灣，一來由於現實，二來是理念，經過媒體報導後，只是把反共旗幟打得更鮮明而已。

中共外長王毅氣急敗壞，可想而知，他急忙趕到歐洲，希望穩住紅色幫派陣腳，因為東歐在蘇聯崩解後，紛紛走向民主，也因此在經濟支持上失去蘇聯，中共從二千年以來，開始在這個區域用力，戴上資本主義一起賺錢的假面具，從街頭賣假手錶的小販到開中國餐廳，一步一步，用經濟包圍政治，當年，很多來自中國的偷渡者，要進入歐洲的管道，就是搭上西伯利亞鐵路，然後從莫斯科進入捷克。來自中國的產品一包一包，鋪上街頭，增加捷克經濟活力，目前，東歐國家除了羅馬尼亞還在獨裁2.0版擺盪，多數中東歐國家成為歐盟國家，捷克親台的示範作用，影響很大，如果大家跟著捷克的「雙重承認」道路走，中共所謂的「一中原則」，等於破產了。

王毅揚言要給捷克沉重打擊，只是嘴巴說說而已，目前執政者還是澤曼，修理澤曼總統，等於修理自己人，所以，韋德齊還是老神在在。

韋德齊來台訪問，替他的政治實力增加高度，他很可能角逐總統大位，這才是美國要看到的歐洲變天，《紐約時報》的佛利曼專欄說，「川普的反共大業，必須把德國拉進來才會贏」，現在，捷克來了，捷克雖是小國，但是，卻是歐洲無法輕忽的小國，捷克反共，德國雖然搖擺，但是，影響力正在降低，歐洲是否加入民主同盟，關係川普的滅共能否成功，大家就拭目以待吧。



捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020.9.1率團訪問立法院，受贈獎章並舉行演說。圖／擷自國會頻道