我擔任衛生局長時，還有相較其他縣市不同的開創措施，就是創設「台灣醫療史料文物中心」，高雄市是全台灣第一個整理出台灣醫療的縣市。因為，高雄市是台灣現代醫療發源地。很多人可能不知道。高雄旗津是我們台灣醫療發展歷史最重要的所在。

清朝與西方國家打仗打輸，而簽下不平等條約，開放通商港口。西方國家來到東亞就是想爭取殖民地或通商口岸，因此，台灣的安平、旗津與淡水在清朝時，常被逼成為開放通商的港口。

18世紀到19世紀是西方國家在全世界擴張海權的時期，他們的航海技術不但將他們的生意人與軍隊送到世界各地，也把基督教傳教士送到全世界。

當時我們台灣有從英國蘇格蘭來的醫師傳教士來台從事醫療傳道，他們就是從旗津登陸。最早來台的醫生就是蘇格蘭馬雅各。原本他想到台南，因當時台南是台灣最熱鬧的府城。馬雅各在台南為病患進行開刀手術，讓台南鄉親非常驚嚇！所以，當時的中醫（漢醫）、乩童、民俗醫療等就講馬雅各壞話。馬雅各遭排斥後就返回其首登陸的旗津開設診所，後來並在該地設立教會就是「旗後長老教會」。



高雄旗後教會改建前。圖／擷自長老教會總會網站

此外，當時英國領事館已設在高雄，現在要去中山大學半路的山腰就是英國領事館，那是150年前因為清朝開放通商傳教，英國就在那裏管理船隻出入港口並在那裏檢疫。因為船隻出入都會帶來傳染病。英國已派醫生在當地看診不僅照顧英國兵，也做檢疫工作。

馬雅各是從蘇格蘭來的醫師傳教士，所以在旗津設診所看患者，也能獲得英國兵仔的保護，不會受到排斥。我們台灣很有名的馬偕博士，他也是從旗津登陸，創設彰化基督教醫院的蘭大衛醫生也是從旗津登陸。因此可知1865年到1895年（該年的甲午戰爭因清朝打輸日本而割讓台灣）間，西方國家已有很多醫療傳道士從旗津登陸後開始在台灣各地工作。所以高雄可說是台灣現代醫療發源地。

馬雅各在旗津設診所看診「成功」後，他又到台南創設現在的「新樓醫院」。但是他在旗津診所並未放棄，讓另一個英國醫生繼續在那裏服務。甚至當時旗津還有個英國人所蓋的醫院有收住院的患者，還有台灣囝仔在那裏學習現代醫學、修現代醫療的課。我們現在還找到他們的證書、執照以及考試題目。

所以，我在衛生局長任內，我籌畫設立「台灣醫療史料文物中心」於愛河邊舊的衛生局建築物。我將衛生局遷到當時凱旋醫院與民生醫院中間的建築物（即舊凱旋醫院不用的建築物，因為舊凱旋醫院在仍為高雄療養院時期曾發生火災，那是戰後美援所建的二層樓建物）。「台灣醫療史博物館」內展示有西方醫療來台的故事、日治時期在台建立醫療教育、培養台灣本土醫生、日治日本教師在台灣擔任醫學校長教授，還有台灣第一位醫學博士杜聰明與戰後台灣醫學前輩……我都有整理資料。

此外，博物館內不僅有醫生還有護理人員的資料。我們台灣過去有很多助產士，日治時期台灣就有囝仔去讀現代護理，也留下很多寶貴的資料與故事。其他關於藥學、牙科…所有醫界歷史攏有完整整理。「台灣醫療史料文物中心」是一間很有特色的專業博物館，其實外國也有很多這類專業博物館。醫療史料文物中心的另一側就是已改為「歷史博物館」的舊市府，還有「電影博物館」。那時三個博物館就如同愛河邊的文化走廊。



陳永興站在舊市府所改設的「歷史博物館」前。圖／陳永興

愛河整治成功 天然美景再現

愛河在謝長廷市長任內的成功整治，完全脫胎換骨，河水不再有髒臭，而且遊艇穿梭，河岸兩側旅人如織，散步其中非常舒暢。謝長廷另一個重要的政績就是打開高雄過去封閉的港口。過去因為戒嚴國民黨政府禁止人民去海邊，也把港口當作軍事要地，全部封鎖，不讓人民接近海域。全世界優美的城市都伴有河流關貫穿或美麗港灣，高雄不但有港灣也有優美的愛河，並有天然的柴山，這是高雄得天獨厚的山海景觀，不過除了自然美景也要有人文深度，如奧地利維也納有弗洛依德博物館，英國倫敦有南丁格爾博物館。但很可惜，謝長廷卸下市長工作後，陳菊市長可能不重視或沒興趣繼續經營，竟將台灣首創的「台灣醫療史料文物中心」改為「勞工博物館」。

當時至為珍貴的醫療史料部分放在台南國立台灣歷史博物館，另有部分資料、圖片、檔案則捐給高雄醫學大學，現在高醫也設有一個醫學史的博物館。我當時擔任高市衛生局長時，籌設台灣「醫療史博物館」並未動用公家經費，完全是由一群對台灣醫療史關心的朋友們，如陳順勝教授與台杏文教基金會的成員，合力出錢出力又花時間幫忙整理史料，整個過程完全是以民間力量活化廢棄建物，讓其變成很好的專業博物館，可惜在陳菊市府結束了台灣「台灣醫療史料文物中心」。幸好不僅所有珍貴的醫療文獻檔案都已完整留存，我們還組織了「台灣醫學史學會」，現在還是每年都在舉辦相關醫學史的研討會，持續在各大學進行醫學史的相關活動，鼓勵大學與學子重視台灣醫學史。



陳永興（右前1）陪同當時的高雄市長謝長廷（左1）參觀醫療史特展。圖／陳永興

台灣人過去不重視自己的歷史，不管日本政府時期還是國民黨政府時期。清朝當然更不用講，當時是把台灣當作化外之地，割讓給日本也不在乎。日本人雖然重視台灣，但他們是想把台灣建設成日本的南進基地。而且日本人當然不會鼓勵我們建立自己的歷史，因為他想要我們認同日本變成日本人；國民黨來也是同款，他們完全不尊重台灣人的歷史，甚至就是要把我們變成中國的一部分。他們強調中華民族，所以過去的文化歷史教育攏講中國大陸那套，完全不講台灣本土。

今日我們如想要建立自己的國家，成為一個新而獨立的國家，一定要對自己的歷史有了解，對文化更重視。

全台首創設立「台灣醫療史料文物中心」

我是讀醫學的人，我就把醫學史建立起來，研究台灣醫療歷史。其他各方面應該也要如此，特別是台灣農業的成就非常了不起的，在農業上我們有很多貢獻，甚至對全人類攏有貢獻，如是做農業的人，就把農業的歷史都整理出來。台灣應該也要有台灣史，紀錄台灣教育是如何發展起來，有哪些好的教育家；應該也要有台灣工業的歷史，就是台灣自己產業發展的歷史。也要有文學史、藝術史、建築史……也就是每一種專業或行業，靠自己整理出自己的歷史，因為我們的政府不關心也不重視。

我們不能因為外來政權不重視歷史，自己就跟著全然忘記。我們的祖先在這片土地打拼做很多很好的工作，有很多重大的成就，也出現過很優秀的人才，我們要保存並教我們的下一代知道作為一個台灣人是很有尊嚴，很值得驕傲的，我們不是二等、三等公民，更不是別人的奴才、奴隸。我們是這塊土地的主人，豈有自己是主人卻不知道自己的歷史的道理。歷史資料的整理與保存、教育與推廣就是建立一個國家最重要、最根本的文化工作。因此，我在高雄市衛生局任內整理了台灣醫療史並設立「台灣醫療史料文物中心」是一個很好的示範與帶頭的作用。