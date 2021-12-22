12月17日是北韓金正日的忌日，金正恩下了一個命令：從這天起十一天，全國上下禁止娛樂，生日宴會全部停止，當天市場關閉，禁止所有人採購物品。這十一天大家不准笑，偷笑者被發現，立即判刑。圖為12月17日金正恩出席在平壤舉行的金正日追悼大會。擷自朝鮮中央電視臺，韓聯社

12月17日是北韓金正日的忌日，金正恩下了一個命令，為了舉國同悲，因此從這天起十一天，全國上下禁止娛樂，生日宴會全部停止，古語稱：「禁止玹歌」，當天市場關閉，禁止所有人採購物品，尤其更重要的一點：這十一天，大家不准笑，偷笑者被發現，立即判刑。

說實在，北韓正陷入1990年，類似的大飢荒，多數老百姓因為飢餓，根本笑不出來，還能在飢餓中偷笑，恐怕只剩金王朝的貴族們，北韓三十年前，因為蘇聯崩解，痛失後援，來自蘇聯的糧食中斷，大飢荒製造350萬人餓死，這一次情況更不妙，因為中共自己面臨缺糧，俄羅斯也被經濟制裁，恐怕無力救援。

人權在北韓根本不存在，前天，聯合國六十國持續簽署認證北韓是人權惡劣國家，但是，對北韓而言，這些指控不痛不癢，也因為聯合國軟弱，更多國家開始學習北韓，尤其是習近平治下的中共，北韓化越來越嚴重。

為了抗衡美國民主高峰會，老共也緊急抱團取暖，習先和普丁視訊稱兄道弟，結果因為咳嗽不停，央視砍掉習近平畫面，接著和古巴，敘利亞握手，這兩個國家也是人權惡劣國家，卻和中共擁抱，自認自己最民主。

中共認為共產主義最民主，理由就是全民的感受，問題是，在中國敢說不民主的人，只有牢房伺候，外國記者在中國採訪，如果說出國王沒穿衣，同樣監獄伺候，根據無國界記者統計：中國是關押外籍記者和公民記者最多的國家，生活在中國，你可以感受到真實世界，可惜你沒有哭和笑的權力，在中共治下，官僚假裝認真工作，人民假裝生活快樂，老共就是要逼你笑，剛好和北韓逼你哭相反，這兩國都在創造武漢病毒肆虐期的黑色鬧劇。

蘇共時代的史達林，對於喊出國王沒穿衣的人，除了屠殺，還保留放逐的慈悲，當然，要看異議份子運氣，但是，中共現在連慈悲的放逐也免了，甚至把威權管轄魔掌伸到海外，美國普渡大學校長，在校園會議上痛罵中共在美國的抓耙子學生，校長說：「如果你們不尊重言論自由，就不要來美國」，校長之所以暴怒原因，是一位來自中國的孔姓學生，因為在學習功課上，寫了六四抗暴學生是英雄，被派到校園監視留學生的抓耙子職業學生發現，孔姓同學開始遭到恐嚇，連中國家裡親人，也難逃魔掌，過去，台灣威權時代，國民黨為了監控出國留學生，也圈養職業學生，也有抓耙子任務，但起碼行為較隱密，不像老共的抓耙子囂張，把美國也視為紅色領土。

前幾天，習近平詢問糧食官員：「糧食怎麼辦」？很顯然，年年地方官員所謂糧食增加產量的報告，肯定是假造的，除了失業，房地產風暴，金融動盪，更大的黑天鵝是糧食不足。

所以，中共救不了北韓，因為中共自己已經變成北韓，中國人沒工作，還可以在家打麻將，沒飯吃卻不行，飢餓即將降臨紅色中國，如今，中國治理逐漸北韓化的下場是：不是笑死，就是餓死。



20211215習近平、普丁視訊會議。圖／擷自CCTV新聞影片