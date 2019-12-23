高雄南華商圈理事長、東坡里長楊福順說：商圈在假日陸續舉辦新住民週活動，試辦以來熱鬧有趣，不僅看見東南亞新住民，也吸引歐美自助客的身影，他熱誠歡迎各界來逛南華商圈，也歡迎各界團體與其聯繫來商圈舉辦活動，在地商圈接軌國際。(圖/陳俊廷)

聖誕佳節將至，但你知道世界上歡慶聖誕節最長的國家是哪裡嗎?馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長賴愛仁在高雄南華商圈舉辦菲律賓週迎接聖誕節，她說：菲律賓從九月就開始慶祝聖誕節，是世界上慶祝聖誕節最長的國家。

高雄南華商圈理事長、東坡里長楊福順說：商圈在假日陸續舉辦新住民週活動，試辦以來熱鬧有趣，商圈不僅看見東南亞新住民，也吸引歐美自助客的身影，他熱誠歡迎各界來逛南華商圈，也歡迎各界團體與其聯繫來商圈舉辦活動，在地商圈接軌國際。

菲律賓有8成以上的人口是天主教的信徒，聖誕節是一年之中最重要的節日，有獨特的過節習俗，每年9月就開始準備聖誕節，一直歡慶到隔年1月，馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處在南華商圈迎接聖誕節，很多人聽到菲律賓整年有超過四分之一的時間都在過聖誕節，都還是頭一遭，感覺很有趣。

南華商圈舊稱新興市場，位於台灣南區郵政總局（高雄市）與美麗島捷運有高雄「天下第一分局」的新興分局旁，商圈大型天棚一路延伸到街尾，楊福順說：商圈冬暖夏涼，也能遮陽隔絕烈日紫外線並能擋雨，大高雄唯一獨具的商圈，歡迎大家來造訪。

教育部於今年6月召開「新課綱新住民語文學習教材發表暨課程啟動元年」,公布未來新課綱，把「七國新住民語文課程」列為國小語文領域必選。因應東南亞新住民與下一代均已在台灣形成文化新動能，楊福順說：「新住民是台灣的好媳婦」，商圈也在假日陸續試辦系列東南亞週的活動，未來更盼讓商圈增進多元性活動逐漸接軌國際化。