中國國民黨應該分裂為台灣國民黨和中國國民黨，提供台灣民眾多元選擇，也是任何政黨對選民應該有的正直、誠實和負責的基本態度。

不管是單純的本土力量出走，另外成立台灣國民黨，或是中國國民黨改名成台灣國民黨，希望被中共統的人出走成立另外的政黨皆可，中國國民黨事實上包含兩個族群和兩股政治力量，先前在中國國民黨的大旗之下享受許多特權，現在中國國民黨在罷韓之後已經落日餘暉，未來樹倒猢猻散，簡單說現在就是要錢沒錢，要人沒人，許多紅統國民黨人早就在當中共的在台代理人和打手，有紅色中國的大量資源灌注。

中國國民黨本質上是外來政權

中國國民黨本質上是1949年的外來政權統治階層和本土政治人物所結合的利益共生團體；現在國際和兩岸局勢變化快速，道不同不相為謀，各奔前程才是對選民的誠實態度；中國國民黨內的統派勢力就是希望被中國共產黨統一，希望被中國共產黨併吞，選舉時應該要誠實公開向選民宣揚被併吞的政治主張，只要台灣選民認同，也沒有不可以。

至於國民黨內的本土政治力量是比較接近主張台灣前途由台灣人民決定，希望維持現狀，不排斥未來統一，這樣的政治主張在台灣仍然有一定的票房。

未來台灣國民黨和中國國民黨兄弟登山各自努力，才是對台灣人民誠實和負責的態度。