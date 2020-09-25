世俗常理，誰家貴客盈門，與周邊鄰居並不相干，和平相處，各走一邊。國際媒體都在驚詫地報導：民主台灣新近多了一些美國與歐洲的訪客。9月17日，美國主管經濟、能源和環境的副國務卿柯拉克（Keith Krach）訪問台灣，北京政府便按捺不住了，每日派遣大批戰機繞島挑釁與威嚇。世人不明白的是，國家之間的交往與互訪，是台灣的主權使然，是台灣人民的接客待客之道，因何招惹得中國政府如此憤怒與狂躁？

面對眼下解放軍在海峽兩岸製造的緊張局勢，台灣電視節目上反映了這樣的一幕情景，百姓已開始憂慮與詢問：「會不會打起來？」有台灣媒體人肯定式判斷：「中美必有一戰，戰場一定在台灣！」台灣人民似乎已預感到了「戰爭的腳步聲」，一時間懼怕與恐怖的陰霾籠罩著海峽兩岸的上空……

人民該幹什麼？害怕與恐懼是下下策，讓我們與人民共同選擇上上策：反對戰爭！反對一切戰爭！

戰爭是人類的罪孽

什麼是戰爭？德國軍事家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz，1780-1831）認為，「戰爭是政治的延續」，也就是說戰爭只是政治家的遊戲，是統治者手中政治和外交的極端手段。從現代社會來看，挑起與發動戰爭的，並非是軍人，通常是那些利令智昏、利欲熏心的政治家。他們通過武力手段，壓制對手的精神與意志，迫使對手歸順與降服。戰爭的目的，無非是謀求霸權，占領疆域，掠奪資源等。

所有的戰爭中，人民最無辜，受害者終究是人民，戰爭勝負任何一方的人民，都是受害者，不同的只是遭遇傷害程度的輕重而已。

世界人民應該清醒了，政治家口中再崇高的戰爭理由、追求與目的，與人民並不相干，人民只會在戰爭中顛沛流離、饑寒交迫，承受無盡的苦難。

我們這代人都經歷了中東幾十年來的戰爭，我們看到清除了薩達姆、卡紮非獨裁政權等，但是人民付出的生命代價不可估量，讓我們看看戰爭死亡的不同統計：

伊拉克家庭健康調查（2003〜2006年）：15.1萬餘死亡。

柳葉刀（Lancet）雜誌調查（2003〜2006年）：60.1027萬例。

美聯社（2003〜2009年）：11.06萬餘例。

伊拉克死亡統計網站Iraq Body Count（2003〜2010年）：衝突造成9.5888萬〜10.4594萬名平民死亡。

世人皆知，問題是至今中東地區仍未安寧，戰爭與暴力還在持續，饑餓、逃難與死亡連綿不斷，看看土耳其、希臘與歐洲各國大批湧進的中東難民，這難道是中東人民所追求的生活與希望嗎？



所有的戰爭中，人民最無辜，受害者終究是人民。示意圖／2000年環太平洋演習，Wikipedia/PH2 Gabriel Wilson

戰爭不該在海峽兩岸爆發

今年以來，中國媒體「武統」的喧囂不絕於耳，而且列出了不少理由。美國CIA前副局長預測：「中國恐趁2021年初美國總統交接，武統台灣。」德國有學者斷言：「現在是攻台最好時機」。台灣島內也是「首戰即終戰」的警報聲聲……

筆者曾在《民報》寫過「台灣離戰爭有多遠」，文章主旨不認為海峽兩岸會發生戰爭，即便在今天的情勢之下，筆者還是不認為海峽兩岸會爆發戰爭，至少沒有直接對衝碰撞的理由：

1、從中共「統一」的初衷來說。習近平在《告台灣同胞書》中，強調了「中國人不打中國人」與「和平統一，是平等協商、共議統一」。古人都知曉「國家的盛衰，在於人心向背。」而如今超過80%的台灣人民是反對「統一」的，相信大陸人民決不願意看到解放軍的槍炮去屠戮台灣同宗同族同語言同文化的人民，這足以說明「武統」是絕對違反民意，違反人道的行為。

2、從「武統」的戰爭性質來說。「武統」是一場不可預知的戰爭與屠殺，只會造成兵戎相見、血流成河，這個世界誰能接受這樣的滔天罪行？這還是「統一」嗎？只會造成更為深重的社會分裂，造成兩岸人民的代代血海深仇，與中共所謂的「統一」初衷，完全是背道而馳的，是在犯罪，可定義為違反和平罪和危害人類罪。

3、從戰爭造成的社會災難來說。發生在伊拉克、利比亞等的戰爭，盡管理由充足，目標崇高，消滅了獨裁政權。但這場戰爭的結果，不僅至今無力解決戰後的社會安寧，經濟發展，而且一直是戰火不熄，民不安枕，哀鴻遍野，民生雕敝，釀成中東地區連年的悲慘災難。台海兩岸人民決不允許重演這樣的災難！

4、從搖搖欲墜的中共政權來說。中國政府面臨的問題積重難返，國際上美中對峙衝突，近期德國歐盟緩解美歐緊張關係，也開始積極調整措施，推進「印太行為準則」，向美傾斜，英國、日本、澳洲等，終將回歸西方同盟，以民主價值觀為核心重新聚集起來。從中共內部來說，香港「國安法」引發的社會震盪；維吾爾「集中營」人權案繼續發酵；陳年的西藏民族問題；新近發生的內蒙古文化與語言，其實也是民族衝突的舊話題；持續了40年的自由民主運動、維權、宗教運動；特別是中共體制內，由「紅二代」領軍，掀起的新一波「倒習」運動等，真可謂是「山雨欲來風滿樓」，老共本身面臨著四面楚歌，是不是壽終正寢也很難說，這樣的狀況如何再能挑起戰火，去捅自亂陣腳的馬蜂窩？

對中國政府來說，最佳選擇就是尊重台灣人民的意願與選擇，尊重自主獨立已七十餘年的台灣政府，敬畏與現代文明無縫接軌的民主制度下的台灣。倘若要追求兩岸「統一」，只能是「平等協商、共議統一」，「和平統一」是上上策，也是唯一的選項，沒有之一。



習近平在聯合國舉行第75屆大會發言中說道：這個世界「不是誰拳頭大就聽誰的」，誰都知曉，此話是衝著美國說的，希望此語不僅是教育於人，也是克己為仁。圖／擷自聯合國網站

不是誰拳頭大就聽誰的

這些天來，聯合國舉行第75屆大會。習近平在發言中說道：這個世界「不是誰拳頭大就聽誰的」，誰都知曉，此話是衝著美國說的，希望此語不僅是教育於人，也是克己為仁。

印度一直在中印邊界上挑戰解放軍，中國政府懼怕印度，一忍再忍。但是解放軍千不該，萬不該，轉身以老拳去恐嚇與敲打台灣，這些天接二連三軍機繞台，飛越台海中線，實施威逼與恐嚇戰術。誰都看清了中共的伎倆，色厲內荏，在美國那裡遭到打壓、欺辱與挑釁，無可奈何，轉身卻衝著台灣撒氣，去威脅與恐嚇，鬧一齣欺軟怕硬的蹩腳戲，嗚乎哀哉！

習近平在聯合國的發言中，一言九鼎，承諾連連，自吹自擂，儼然以「負責任大國」自居。希望中國政府言行一致，為台灣的安危，為2300萬人民，多多擔憂，為兩岸的和平穩定發展，多多思考，謹言慎行！即刻停止連續對台灣的武力威脅與騷擾！自我約束，謹記「不是誰拳頭大就聽誰的」。

戰爭是人權災難的最大禍根

全球人民為《世界人權宣言》感動而信服。

——人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等，應以兄弟關係的精神誠對。

——人人有資格享有本宣言所載的一切權利和自由……。

——人人有權享有生命、自由和人身安全。

但是，統治者、政治家們在發動任何一場戰爭時，是否思考過一個最崇高的信念，戰爭顧及了人民的自由與人權，及生命權嗎？聯合國、國際社會有沒有對中東戰爭喪失生命的人民有個結論與交待？沒有，完全沒有！難道《世界人權宣言》只是政治家手裏的一個玩具？

反對戰爭，就是維護人權，不僅台灣人民要挺身而出，每一個中國人也都應該挺身相助，支持與擁護「反戰運動」，維護海峽兩岸的和平與發展，兩岸人民人人有責！



反對戰爭，就是維護人權，不僅台灣人民要挺身而出，每一個中國人也都應該挺身相助。圖為伊莉諾·羅斯福與《世界人權宣言》（1949）。圖／擷自維基百科