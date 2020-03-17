2020總統大選雖然在1月11日早已結束，蔡英文高票當選總統，可是在一些人的心目中，反蔡的這場戰爭還没有寫下休止符，仍然在進行。圖／總統府

「我們準備在4月11日 （星期六） 18：00~21：00，在台北市西門町（中華路捷運站6號出口）舉辦戶外論壇，主題是假博士蔡英文什麼叫做羞恥心，第一場的特別來賓是台大賀德芬教授，並已獲得她一定全力配合的回答。」

這是自稱是國防鬥士曾淼泓 （電機博士、兼任助理教授、陸軍備役上校），昨天在臉書上的貼文，他並說：經費若有進來，我們將行遍全國各鄉鎮，宣導台灣主流的新聞媒體上，所看不到、聽不到的消息。經費有限，就靠大家「抖內」了，我們能作多少算多少。他並公布ATM轉帳專用帳戶，「500、1000元隨大家高興」。

2020總統大選雖然在1月11日早已結束，蔡英文高票當選總統，可是在一些人的心目中，反蔡的這場戰爭還没有寫下休止符，仍然在進行。曾淼泓只是其中的一位，更大的一個代表性人物，是「政經關不了」的節目主持人彭文正，他在直播節目，每天批判蔡英文總統的論文門事件，絕不手軟，他並且把影片，剪裁、註解，做成「英文版」，聲稱要送給有名的國際人士。

曾淼泓形容說：全台灣最勇敢的彭文正博士跟唐吉軻德一樣，他苦口婆心地，每天在Youtube的「政經關不了」告訴台灣人，蔡英文的倫敦大學政經學院的博士學位是假的，她怎麼可能是博士？」

清華大學前化學系教授、系主任和所長賴昭正博士，在今年2月份第458期的《科學月刊》的文章，進一步提供反蔡的理論基礎：要被接受，需要有不要受合理質疑的證據。言下之意，講自己有學位的人，要提出證據出來。而一直認為蔡英文總統没有博士論文的Ted Lau（劉重義教授）選後還在臉書發表批評的言論，他並且建議蔡英文，請李遠哲博士和蔡茂堂牧師協助，向社會大眾疏解「論文門」爭議。

不僅如此，在美國白宮的聯署網站上，2月21日開始進行「蔡英文真假博士的真實性」連署，也讓這個問題浮上枱面。

2020總統大選結束已有二個月之久，蔡英文與民進黨打了一場大勝仗，可是好像是忘了「清理戰場」，戰場至今滿目瘡痍，反蔡的戰火照常，蔡英文要在520就任第二任的總統，面對的會是怎麼樣的局面呢？

而荒唐的一件事，是在總統大選中支持韓國瑜的人士，甚至在3月3日早上前往內湖金龍路上的美國在台協會發起請願，希望美國能正視蔡英文的學歷問題，最近他們也升高反蔡的訴求，轉而控告蔡英文大選舞弊，就有前空軍飛官楊本安在國父紀念館直播訪談，質疑大選作弊。

在總統大選後的這些反蔡的行動，雖說星火不足燎原，可是，蔡英文拿到高票，卻仍無法讓人心服口服，繼續出現反對的聲音，到底出現了什麼問題呢？這是一個耐人尋味的現象。