如果可以開課賺錢，那麼台灣的紅色媒體和親共小丑，最適合開的一堂課就是「如何為侵略者擦脂抹粉」，當然想開這種課堂的第一條件需要，研習馬列主義正反辯證法，如何把黑說成白，而且還要頭頭是道，不臉紅，只要打開台灣紅色媒體的文字，聽聽它們的名嘴發言，就可以知道台灣被紅色勢力包圍有多麼嚴重，有多少中共同路人在台灣快樂的生活著，享受台灣自由，專門打擊台灣，扮演侵略者的化妝師，這些人天真以為台灣被中共併吞之後，還可以吃香喝辣，真的不要命了。

戰爭陰影下談和平

中共戰機還在頭上飛，「海峽論壇」上還大談和平，國民黨立委更以視訊放送投降大道理，迎合敵人，讓劉結一拍手叫好，這不叫卑躬屈膝嗎？戰機威嚇與放送和平交流同時出現，這種畫面實在很不協調。

只剩3%支持率的新黨主席呼應「一國兩制 」，萬年黨主席說：「美國增加對台灣的支持，才是中共發動對台灣戰爭的主因」，言下之意就是希望台灣政府終止對美國的關係，讓中共可以不費一兵一卒，拿下台灣，還有文藻大學教授說：「台灣建立自己的主體性，降低中國意識，才是導致台海戰爭主因。」，這些論述就是典型倒果為因，建立台灣主體性，是保護台灣的心理建設基礎，過去，多數台灣人自認自己是中國人，才使台灣陷入被併吞危機，幸好李登輝改變這一切，深化台灣本土化，如果沒有中共的頻頻武力威嚇，也就不會有美國對台灣增加軍備的行動，中共違背對美國817公報中「和平統一 」的協議，如同中共視「中英香港協議」是廢紙一張，每天喊打喊殺，自認天下無敵，使海峽陷入緊張的繫鈴人是中共，現在反過來要求台灣解鈴，這不是荒唐嗎？

美國過去支持中台交流，以為可以藉交流消彌雙方歧見，美國也試圖與中共接觸，增加兩國理解，但是四十年來的接觸政策執行下來，已經證明是失敗，中共的獨裁專政牢不可破，你以為搞交流，中共卻變成搞滲透，你大談和平，他腦子裡卻是要你投降，中共根本就是吸血鬼，你和他當朋友，只要握手就被他吸血，台灣和美國一樣，身上的血幾乎被中共吸光，美國現在醒了，知道美中脫鉤才能拯救美國，美國當然知道，這條脫鉤的道路非常艱難，卻不得不走下去，台灣和美國一樣，差點被中共吸乾血而死，有共同經驗的兩國結盟，當然有先決條件，美國國務院次卿柯拉克訪問台灣，其實就是釋放這一個結盟訊息，結盟的條件就是要台灣交出投名狀，這張投名狀才是小英的頭痛時間，看看川普對中共的殺手鐧，就可以猜到，台灣必須交出甚麼樣的投名狀了。

台灣必須清除紅色隱患

在西方國家聯手反共的時候，地理上位於最前線的台灣，才是西方國家所擔心的破口，過去，二戰結束，國民黨威權時代，基於和中共的奪權仇恨，所以兩位蔣總統堅決反共，大力肅清匪諜，因此，圍堵紅色擴張政策不會產生破口，現在不同了，經過四十年交流接觸，美國企業被中共綑綁是事實，但是，最嚴重的卻是國內紅螞蟻滲透，台商在中國被中共綁架也是事實，最嚴重的也是國內紅色縱隊潛伏破壞，傳播親共言論，顛倒黑白是非，所以一些工商大老不敢出席總統的晚宴，也不敢出席座談會，說好的政經分離，對中共來說根本是謊言，一黨專政的中共，所有一切都是服務黨，為了政治而存在，美國已經覺醒，看穿中共的手段，因此全方位肅清紅色勢力，積極進行美中脫鉤，重新建立健康的美國，那麼作為印太戰略的盟友台灣，要如何贏得美國的信任，正好是美國國務院次卿到訪要傳達的訊息，美國擔心，如果「非紅產業鏈」建立完成，台灣變成中國商品洗產地的所在，就像現在的口罩之亂，中國製口罩冒充台灣製，滿街都是。

台灣必須理解長痛不如短痛，自己砍斷ECFA對中國經濟連結，學習美國脫鉤中共，並大力清除國內紅色媒體紅色勢力，以及紅色代言人，只有大刀闊斧清除紅色螞蟻，促成中共垮台，台灣才有機會變成印太戰略的盟友，為台灣長治久安奠定基礎。



中共戰機還在頭上飛，「海峽論壇」上卻大談和平，國民黨立委更以視訊放送投降大道理，迎合敵人。圖／擷自CCTV