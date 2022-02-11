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每日國際焦點

俄國於白俄與黑海軍事演習，烏克蘭也舉行軍事演習

丹麥與美國談美軍駐軍，表示與烏克蘭危機無關

歐盟指定超過1500億歐元投資非洲，以對抗中國一帶一路，佔全球門戶計畫3000億歐元半數

加拿大將尋求與美英澳一起加入歐盟因立陶宛在WTO對中國提出的仲裁

日本

疫情上升，核准輝瑞抗疫藥物Paxlovid

南韓

日本稱沒有安排首相與南韓總統高峰會的計畫

北韓

遲遲未安排疫苗出貨事宜，COVAX刪減分配給北韓的疫苗數量

中國

禁止自立陶宛進口牛肉

印度

拜耳將於印度培育次世代的基因改造棉花種子

澳洲

澳洲國民銀行2021年第四季現金收入大增9.1%至18億澳幣，澳洲四大銀行努力掙脫「微利」趨勢

紐西蘭

警方驅逐反防疫抗爭者逮捕120人

印尼

鴻海第三季將於印尼投資電動車與電池廠

菲律賓

中選會駁回一系列剝奪小馬可仕參選資格的要求

新加坡

新加坡報業施行合約終止權終止吉寶企業購併案，王明星的Cuscaden與淡馬錫旗下2公司提出價格更高的購併

泰國

海底輸油管線二度漏油

歐盟

歐盟調降歐元區19國經濟成長預估，2022年4%，2023年2.7%，預估2022年通膨3.5%

指定超過1500億歐元投資非洲，以對抗中國一帶一路，佔全球門戶計畫3000億歐元半數

英國

阿斯特捷利康季報表示其疫苗已經開始賺取獲利，2022年抗疫藥物Evusheld 推出，不過預期疫苗營收下降，使抗疫相關營收減少，但癌症新藥可望衝高營收

查爾斯王子二度染疫

法國

總統馬克宏宣布核能文藝復興，至2050年將大手筆興建14座核電廠結束對化石燃料的依賴

德國

外長任命前綠色和平組織領袖Jennifer Morgan為國際環境大使，掌管60億歐元國際氣候計畫，但Jennifer Morgan原籍美國需先入德國籍引起政壇反彈

烏克蘭

俄國於白俄與黑海軍事演習，烏克蘭也舉行軍事演習

丹麥

與美國談美軍駐軍，表示與烏克蘭危機無關

美國

紐約市計畫開除3000未施打疫苗員工

加拿大

將尋求與美英澳一起加入歐盟因立陶宛在WTO對中國提出的仲裁

卡車司機反防疫抗爭堵塞邊界，使部份企業不得不尋求改用空運

墨西哥

逮捕殺害記者嫌犯，總統表示並非姑息

巴西

1月年通膨達10.38%，月通膨0.54%為6年來最高

阿根廷

與中國國防合作備忘錄的一部分，下月將派遣軍事代表團前往中國，討論可能購買12架中國製戰機。中國、巴基斯坦區域戰略對手印度密切注意中

智利

全球疫情下2年無觀光客，復活節島面臨嚴重經濟危機

祕魯

新總理Anibal Torres承諾追尋自由市場政策

哥斯大黎加

總統確診染疫

以色列

聯合利華表示旗下班傑利冰淇淋董事會將在年底前提出新的以色列銷售政策。班傑利先前抵制約旦河西岸

土耳其

外長表示與以色列正常化關係不代表巴勒斯坦政策改變

至4日外匯存底較2021年12月減少30.7億美元至2250.9億美元

埃及

目標2023年可再生能源發電容量達10吉瓦

沙烏地阿拉伯

葉門胡塞叛軍以炸彈無人機攻擊艾卜哈支線機場，沙國攔截，爆炸碎片造成12傷

阿拉伯聯合大公國

美國將協助阿聯補足飛彈攔截系統

英國威廉王子到訪

卡達

阿聯與卡達官方使節團於杜哈會晤，持續改善雙方關係

伊朗

石油出口增加至超過每日100萬桶，主要來自出貨中國增加

黎巴嫩

埃及計畫月底供氣黎巴嫩

蘇丹

卡車司機抗爭阻塞通往埃及的主要出口道路

索馬利亞

自殺炸彈攻擊議會選舉代表小巴6死

南非

Omicron BA.2已成為主要病毒株

利比亞

議會選出新總理，但民族團結政府總理不願下台，內部政治爭議加劇

阿爾及利亞

埃及總統塞西與阿國總統通話強化兩國關係

貝南

民兵攻擊國家公園巡邏造成6死，含一名法國人

烏干達

國際法庭判決烏干達因1998~2003年戰爭期間違反國際法進軍民主剛果伊圖利省，需賠償3.25億美元

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