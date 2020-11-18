長期臥床的病患，乾癬、乾燥甚至有皮膚炎的肌膚狀況，「到宅沐浴」的洗滌則可以有效改善這個狀況。圖／門諾基金會

對一般人而言，日常生活中，「洗澡」就跟吃飯一樣是大家認為理所當然每天要做的事，偶爾我們會因為過於疲憊的時候，甚至還選擇不洗澡，覺得偷懶一天也沒關係。但有些人因身體狀況，只能透過長照2.0當中的「到宅沐浴」服務，一個禮拜只能透過照服員的協助，洗一次或兩次的澡，每一次沐浴的機會對他們來說都相當珍貴。

在床上洗澡，像變魔術一樣化不可能為可能

「到宅沐浴」的概念就是專門服務身體因各項因素導致癱瘓、無力、臥病在床的民眾，不再只是利用毛巾擦澡，而是透過沐浴車承載相關的排水管線、器材、床板，並且有三位專業的服務人員，提供從頭到腳、細緻又完整的沐浴。

許多照顧者家屬在真正接觸之前，一聽到「到宅沐浴」時很難想像究竟要如何在床上為癱瘓的患者洗澡？照服員小慧表示，常常看到家屬第一次抱持著半信半疑的態度，當照服員一進門後，家屬就幫忙拿拖把、抹布給自己或在周圍守著，因為他們擔心水會到處亂噴亂灑。但當照顧者第一次看到整個流程完成之後，就會發生轉變去更加相信專業，而且相當驚喜跟驚訝！



「到宅沐浴」的概念如其稱呼，透過沐浴 ... 從頭到腳、細緻又完整的沐浴。圖／門諾基金會

好好洗澡，也洗掉一些平時的「不舒適」

許多人因病平常已經必須忍受身體受限制、無法自由伸展的狀況之下，長期臥床的人也必須忍受所衍生的相關症狀，例如乾癬、乾燥甚至有皮膚炎的肌膚狀況，使得本就不舒適的身體感受更加難以忍受，而「到宅沐浴」的洗滌則可以有效改善這些狀況。

門諾基金會舉例說明，一位62歲居住在花蓮縣新城鄉的張先生長期臥床，雖然四肢無力，身體無法自主行動，但他其實還是感受的到身體的變化，張先生說自從開始獲得到宅沐浴的服務後，就發現皮膚光滑多了，也沒那麼不舒服或容易癢。而且每次洗完，他都覺得很放鬆、舒服。



不只是年長者，許多重度障礙、癱瘓、長期臥床者，都是門諾基金會到宅沐浴服務的面向，因為全人的精神理念不分老幼，期許每個人都可以有尊嚴的被對待。圖／門諾基金會

減輕照顧者負擔：洗澡不只是平凡的「小事」

還有另外一位林先生也接受到宅沐浴服務，林先生因嚴重中風無法說話，且四肢無力而臥床。平時主要照顧者是他的媳婦葉女士，門諾基金會照服員表示，雖然長輩無法開口表達沐浴後的感受，但是每次洗澡完後林先生就能夠舒服的順勢入睡，而且因長期臥床出現的皮膚褥瘡也明顯改善，林先生的媳婦葉女士表示「到宅沐浴」的服務對他們的幫助真的相當大，非常肯定門諾基金會這項服務真的很好。

葉女士說她平時還要兼顧麵店的經濟壓力、孩子的教育，其實常常覺得壓力很大，也擔心自己照顧上有所疏漏，後來經由長照中心的介紹轉介後申請到門諾基金會的宅沐浴服務後，照服員在幫林先生洗澡的同時，也會主動跟她回報公公的身體狀況，甚至會主動教她照顧上的專業知識或技巧，逐漸與照服員建立信任關係，就像是朋友一樣，讓她覺得不但壓力得到分攤，也同時被「照顧」到了。



長期臥床的病患，乾癬、乾燥甚至有皮膚炎的肌膚狀況，「到宅沐浴」的洗滌則可以有效改善這個狀況。圖／門諾基金會

從排斥到接受，從討厭到享受

門諾基金會表示，除了長期臥床的年長者，許多癱瘓、長期臥床的不分老幼，都是他們服務的面向，也是長照2.0底下期望照顧的人們。現年二十歲的青年小傑，在八年前因為一次跳水意外之後自此癱瘓在床。出院後不久隨即就使用到宅沐浴服務，也是自意外受傷之後，第一次真正完整的洗澡而非擦澡。其實八年前一開始很排斥，甚至常常對照服員發脾氣，但現在已經會跟照服員、督導聊天甚至鬥嘴，每周更是期待著到宅沐浴團隊的到來。

有尊嚴的全人的服務與陪伴

「到宅沐浴」始於1970年代，乃是擁有深厚泡湯文化的日本所開發。台灣直到2008年才引進第一輛到宅沐浴車，長期致力於照顧花東偏遠弱勢長者與身障者的門諾基金會，當年即在廠商引進推廣及考量到民眾的需求，率先於花東試辦， 2009年3月正式開辦此項服務。

門諾基金會是花東到宅沐浴服務的先驅，也是台灣最早一批開始不計成本作到宅沐浴服務的機構。長照1.0計畫時政府並沒有特別針對「到宅沐浴」這個項目作補助，洗澡在當時被認為是居家服務中的一環，故補助時數跟計價上也是以一般的「擦澡」做計算。因此當時門諾基金會率先成為先驅者作推廣之時，就是自行吸收大多數的成本。



在長照1.0沒有補助的情況下，門諾基金會可說不僅僅花東到宅沐浴服務的先驅，也是台灣最早一批開始不計成本作到宅沐浴服務的機構。圖／門諾基金會

這十一年的期間，到宅沐浴這項服務從大眾認識不足、台灣也不普及的情況，轉為被長照2.0納入且民眾逐漸可以接受，門諾基金會表示，為了持續這樣的服務，他們一路走來克服了許多大大小小的硬、軟體上的困難，例如曾經歷原廠的沐浴床板面臨停產，當時不斷尋找解決之道，所幸後來跟台積電合作，共同開發出適合的床板來延續服務。

從2009年開辦時當年服務39人次，到2019年全年已經服務2156人次。門諾基金會指出，到宅沐浴不但可以改善受服務者的生理與心理狀況，也能延伸到家屬、照顧者身上。不只是年長者，許多重度障礙、癱瘓、長期臥床者，都是他們服務的面向，因為門諾基金會秉持服務全人的精神理念，不分老幼，希望每個人都可以有尊嚴的被對待。