中二選區柏惟遭罷

原訂於2021年8月28日舉行，台中市第二選區陳柏惟罷免案，因中國武漢疫情影響，延至2021年10月23日投票，結果有7萬7899人投下同意票，投票率為51.48%，多於不同意的7萬3433票，投票率為48.52%，超過7萬3744票門檻、通過罷免。陳柏惟也因此於去年10月28日正式遭受解職，並且四年內不得再次參選立委。

顏家實力九萬起跳

依選罷法規定，該選區訂於2022年1月9日舉行補選。經過兩個月的運籌帷幄，陳柏惟罷免案幕後藏鏡人、即盤據台中地區的顏氏家族第三代傳人顏寬恆，終於現身浮出檯面。他因於2020年1月11日，獲得10萬7766票、以5073票差距，敗給陳柏惟11萬2839票而耿耿於懷。因為顏家地方勢力龐大，長期壟斷宮廟資源，所以選前就被媒體高估，顏寬恆有9萬票起跳的實力。

不法土地一一曝光

競選期間在媒體及坊間與論檢視下，顏家不法土地取得一一曝光。以中選會資料來看，顏寬恒和妻子在沙鹿擁有：53筆土地、5筆建物，梧棲也有1筆土地、2筆建物，清水和南屯各1筆土地，西屯則有3土地3建物，共72筆。其中遭受質疑不法取得，或涉侵佔國有地之嫌者有：三鹿里豪宅、沙龍莊園的土地、台中市永春東三路的私人豪宅、龍井區豪宅（部分建築物涉嫌蓋在國有保護區內）、台中市南屯區的招待所、顏家政商樂園、沙龍大院中車道、台中捷運正英站、中捷正英站等等，琳瑯滿目不勝枚舉。

得票八萬走入歷史

在強烈民意監督下，1月9日開票結果，顏寬恆只拿8萬912票，還比林靜儀的8萬8752票少7,840票。其實也只比，由其幕後操盤精心策劃、罷免陳柏惟成功的7萬7899票、多了3,013票、成長有限。所謂9萬票起跳實力，可能是曾經有過，但卻已一去不復返，走入歷史的輝煌紀錄。

北五罷昶門檻未過

同一天，在台北市第五選區，也舉行另一場與立委有關的選舉，那就是罷免無黨籍立委林昶佐。該區共計有218個投開票所，開票結果有5萬4813張同意票，多於不同意的4萬3340票。若單從選票對比，林昶佐當屬敗選；但依現行選罷法，該區的罷免門檻是，同意票必須達原選舉人總數的四分之一以上，也就是必須達到5萬8756票才算過關，差了3943票。故林昶佐罷免案，可說是有驚無險、安然無恙。但也有人說是，功敗垂成、可惜；更有事後孔明，放馬後砲說，若他早3天出手到投票率低的ｘｘ區，就可以大逆轉。真的「要是早知、那就發了」！

藍綠對決各有話說

台灣社會自2021年12月18日到2022年1月9日，短短22天，卻經歷了四大公投、罷免林昶佐、中二立委補選，一連三場藍綠對決；表面上看這只是，屬於台灣地區的家務事，但其牽動層面，卻是千絲萬縷錯綜復雜；或明或暗可以看到，一股氣想拉下當前在檯面上主事者。這可話分藍、綠兩頭說。

朱下韓上情何以堪

藍營主事者朱立倫，自2021年9月30日回任國民黨擔任主席後，即刻投入「反萊豬、拆三接、綁公投、擁核四」的四大公投；本以為勝券在握，至少可以2比2平手，但結果誰知是，四大皆空、全數摃龜。敗投後朱立倫即刻拋出：公投已死、不要追究戰犯、要找回戰友的呼籲。然而在接下來的中二、罷昶選舉中，竟然無法穩住，原藍大於綠台北第五選區的基本盤，也讓台中第二選區的樁腳氣勢散盡、灰灰煙滅。朱立倫一連三輸，輸到土土土。難怪「輸綠倫」雅號隨之而起，藍營也到處遍傳「朱下韓上」的耳語呼聲，真是情何以堪！

假食安名挑動台美

綠營主事者蔡英文，雖然在四大公投、中二補選及北五護昶反罷，都精準算計順利過關；但是在海內外卻有，一股強烈要拉她下台的反動勢力。他們說：四大公投勝敗票數接近，沒啥好得意；中二補選，執政黨全體總動員，在陸海空三管齊下的拼搏，居然還讓顏家拿到八萬多張選票；北五罷選，在民進黨力挺下，居然護佐總票數，還少於罷昶得票，有夠丟臉。更離譜的是，居然還把顏家的黑金勢力，牽扯到前總統李登輝是始作俑者。甚至還指責，「如果散昶成功，可能讓林郁方回防」，是在誤導選民、騙票的一慣伎倆。真不愧是，高人一等的知識份子，唱作俱佳、說的比唱的好聽。唯不知，他們在選民眼中，卻也只不過是一群，不知天高地厚的化外之民。他們大力宣傳反萊豬，假食安之名，來迎合習大大反美勾當；寧可犧牲台灣有可能參與，國際的多邊貿易組織，也要盡全力來阻擋，台灣參與的機會，這才真叫台灣選民所唾棄！

藍笨綠壞紅白聰明

選後藍綠主事者，除了必須面對他們自己黨內外，及來自四面八方的點評外，還要應對那位自吹是，智商157政治變色龍的瘋言瘋語。他說：現階段台灣政治「民進黨太壞、國民黨太笨，民眾黨太弱」，雖民眾黨創黨以來一直成長，至今仍是「不關鍵少數」，會秉持科學理性務實態度，持續朝正面力量邁進，相信終究會改變台灣的政治文化。雖然他罵盡所有藍綠政壇要角，但卻是始終嚴守分寸，不敢逾越雷池去得罪中共。他不但可以把台灣比喻成，眼中只看到錢的強盜，而中國卻是守護世界正義的警察。在兩岸一家親的大旗下，哪有啥天然獨，應該叫天然台。當台大學生因抗議，中國新歌聲在台大舉辦，上海台北音樂節佔用學校運動場，而遭到統促黨員追殺襲擊時，卻三緘其口保持沈默。過去他把自己說成是、二二八受難者後裔的墨綠，卻搖身一變追求正義的白色力量當上台北市長；如今因肖想問鼎總統大位，早已渾身白裡透紅、兩岸一家親生命共同體朗朗上口，真是一路走來春風得意滿面風光呀。

媽寶可恥寬恆不如

變色龍之所以讓人討厭詬病，就是自以為聰明，其實只是雕蟲小技。總想憑他的私心自用，來戲耍台灣人民的智商。最可恥的是他已經年滿62歲了，還ㄧ天到晚使喚其年近90的父母，來為他東奔西跑，真是一個不禁要令人提課問責的媽寶。1月4日，居然還動用他的母親，遠從新竹到沙鹿玉皇殿去巧遇顏寬恒。除了對媒體當場開講助選，大讚顏寬恒是好人說：「顏寬恒這個人實實在在、不說謊話、說話不是隨便亂講、不像很兇的人整天只想跟人吵架。」還拉開嗓門直批「那個林靜儀一天到晚罵我們，我兒子都被那個林靜儀罵，每天都在罵，我和我兒子也不認識她，怎麼可以一直罵我兒子，大家要和氣才好，國家才會興旺。」事後變色龍對媒體說「民眾黨在這場選戰中仍是中立，但母親每天在電視上看到，有人一直罵她兒子一定很不爽。」此言差矣！虧他是首都市長，而且還肖想選總統；為什麼不去看看顏寬恆，在這場選戰中自己承擔勝敗，讓其父顏清標選擇住院思過，沒讓他到宮廟拉嗓開罵。變色龍，真是連顏寬恆都不如呀！

社運雙刃小心翼翼

經過公投、罷免、補選一連串的衝擊，加上武漢疫情沒完沒了的肆虐後，台灣社會正面臨著一股強勁的動盪，和新思維的潮湧。藍營該往何處去，是選擇繼續親中、舔共、媚習；還是吃果子拜樹頭、飲水思源、感恩回饋台灣呢？國民黨陣營因一連三敗土土土，可說已經是被選民三振出局了。難怪有人會開砲，直指黨主席朱立倫孬，讓支持者從寒心變唾棄。朱立倫自回鍋再任黨主席，依舊憑著他對過去國民黨在台灣社會影響力的政治認真，便宜算計社會變遷所必須付出的成本；一心只想借著黨主席權位，來實現他主宰台海風雲的美夢。一位只想從中取利、撿便宜，卻看不清挑戰現況，就得要拿出真本事，來證明自己的實力。社會運動本來就是一把鋒鋭的雙刃刀，既能傷人、也會傷己。國民黨人在臺灣享盡多年榮華富貴的風光歲月後，確實也到了該仔細想想，自己究竟能給台灣社會帶來什麼貢獻？

博士專精並非博學

台灣當前所面臨最大的瓶頸困境，就是中國的霸凌，機艦頻繁時時威脅。絕大多數人民，日日夜夜都在想要，如何有效維護台灣安全。然而也有一小部份，自命是高人一等的學者教授，他們睜眼閉嘴所關心的，卻是與中國習大大目標一致，想著要如何才能拉下台灣當前的主政者。他們與變色龍也有些類似，就是從來就不會、不敢、也不願，去譴責中國對台的霸凌。其實就大家所知博士，並非就是無所不知的博學之士，他們應該只是學有專精的專才之士；很可惜當他們被稱為博士之後，還真的自以為是具有淵博學識，其實不然。成天把博士掛在嘴邊琅琅上口，就是要別人都聽他的，壟斷話語權。我看在台灣社會那也未必見得，因為台灣資訊發達，人人都能谷歌，具有通天本領，所謂「上上人有沒意智、下下人有上上智。」

台灣選民住民自決

好在台灣絕大多數的選民，都有極高敏銳的眼光與智慧，來判定是非對錯。走過了公投，我們知道法統業已凋零；面對中國的霸凌，我們知道台灣真的不是中國，也根本不屬於中國。台灣自1895年被大清皇帝，將完整領土主權永久割讓給日本後，就與中國沒有任何瓜葛。任何想把台灣與中國掛鉤的政客，請拿出具體可以令人信服的國際條約，或法理論述，否則就別信口開河。此刻大時代的潮流，已把台灣推上國際舞台；照亮台灣的曙光已經高高升起，國際社會都睜大眼睛在等待看，台灣人民是如何自我定位？台灣人民必須拿出智慧與勇氣，依據法理來定位自己；住民自決慎重決定咱的未來，台灣就是台灣，真的是已再不屬於任何一個中國。