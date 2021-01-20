佳和集團行賄弊端，最終會受到真正懲處者，不會太多。這除了有法律適用障礙、時效、事實等因素外，自也無法排除司法體系，在有意、無意間的自我保護。圖／擷自監察院網站，民報合成

佳和集團董事長翁茂鍾，因有27本詳述與司法人員往來之記錄，致被稱為現代版的百官行述，也促使司法院與法務部為行政調查，並分別做出報告。惟因查無證據、或無對價關係、抑或罹於時效等，將被移送監察院者並不多，這到底是法律制度的障礙，抑或又是自我保護的結果？

司法人員收受私人利益或接受招待等，最重的處罰，不外是貪污治罪條例的公務員受賄罪。惟如法官收受利益時，若非承審相對人正繫屬於法院的案件，致非屬其職務行為，就很難落入受賄罪的處罰範疇。而即便是屬自己承審的案件，但對於所收受利益與其職務行為間，如接受招待或高級襯衫等，在司法實務缺乏客觀標準及罪疑惟輕下，是否具有對價關係，恐又會是一大疑問。故在刑事司法，因強調罪刑法定、證據裁判等原則，要以貪污罪來對司法人員的不當往來為究責，似乎有極大的難度，最終就只能為行政懲戒。

而在去年7月17日，公務員懲戒委員會改制成懲戒法院之同時，其下專門審理檢察官、法官懲戒案件的職務法庭，除由原先一審一級改成一級二審外，為了避免自己人審自己人的指摘，就於第一審的職務法庭加入參審員來組成合議庭。只是目前十二位參審員的選出，雖是開放由各方推薦，但最終還是由司法院法官遴選委員會來遴選，先不論是否具有恣意與專斷性，卻已與參審員的選出必須隨機、普遍、多元原則，有所抵觸。

參審亦難擺脫官官相護嫌疑

又在遇有法官、檢察官懲戒案件時，須由十二位參審員，抽選出兩位來與法官組成合議庭，且其也與法官有完全相同的審判權限，看似實現司法民主化。惟參審員僅兩位，專職法官卻有三位，則在職務法庭的評議，並無特別規定，致仍採取過半決的情況下，就算不論法律專業的優勢，光以人數來看，能否擺脫官官相護的質疑，也得打個大問號。

更值關注的是，目前對公務員的懲戒時效，最長僅為十年，且根據公務員懲戒法第20條第1項，此期間是從行為終了時，到繫屬於懲戒法院之日為止來計算。但在司法者有所不法，只要仍在其位，於其熟稔法律操作與技巧，甚且可動用影響力為掩蔽下，實很難被察覺，往往得等到其退休或卸任，而無實質影響力時，這些行為才會被曝光，但於此時，就可能已逾越了懲戒時效。尤其現行公務員懲戒法，並無時效中斷或停止的規定，如這次司法院、法務部超過一年的調查，也在無形中促成時效的完成，致凸顯制度的不合理之處。

也因此，對於此次涉及頗眾的司法弊端，最終會受到真正懲處者，想當然爾，不會太多。這除了有法律適用障礙、時效、事實等因素外，自也無法排除司法體系，在有意、無意間的自我保護。只是唯一可以調查司法者不法者，目前僅剩下監察院，但撇開是否隨時有被廢除之風險不談，在其法定職權極為有限，僅能糾正與彈劾下，是否能撼動已病入膏肓的司法，也是個疑問。法律難及司法者不法的問題，肯定會繼續存在。

在這幾年來，司法院所公布人民對司法信任或滿意度的調查，都超過六成，致成為司法院宣揚的重要成績。只是如此的滿意度，先不論與人民的實際感受有無差距，也不管有無機構效應，但只要類如此次的調查報告一出，大眾對司法的信任，肯定又跌到谷底。



目前對公務員的懲戒時效，最長僅為十年，且根據公務員懲戒法第20條第1項，此期間是從行為終了時，到繫屬於懲戒法院之日為止來計算。但在司法者因其熟稔法律操作與技巧，往往得等到其退休或卸任，行為才會被曝光。示意圖／監委高涌誠，擷自監察院網站