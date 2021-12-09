美國、日本、立陶宛、捷克、斯洛伐克和波蘭等先前贈送我國疫苗的國家，雪中送炭都是患難見真情的友邦；不只是朋友，更是兄弟；不只是友邦，更是盟邦；好東西要和好朋友分享，絕不藏私；美國人可能不那麼了解中國人和中國文化，但我們了解！中國人怕俄羅斯，真的，怕死了！怕到大小便失禁！

所以，天下圍中需要俄羅斯，天下圍中不要忘記俄羅斯！而東突厥斯坦應該恢復獨立！

中國人天生怕北方的游牧民族，打從心底害怕，仗還沒打，中國人內心就先輸一半，明帝國怕到不惜一切代價，在帝國北邊和西邊修築長城，中國人天生懼怕從北方南下的外族，美國人和美國政府可能不知道這點，所以要正式並公開大聲告訴美國人！

中國人打從心底懼怕俄羅斯，嚇到大便失禁！這是根植於中國人DNA之中，沒解藥的。

蒙古可以依據蒙古人民的意願獨立！那為何東突厥斯坦不能獨立！完全沒有道理！在中國明朝時期，長城外的土地都不是中國的！中國文化強調孝道，漢人文化有著「父母在不遠遊」的教誨，中國人的老祖宗不會希望子孫跑到長城外的。

東突厥斯坦應該獨立才不會有被中共集中營的虐待和殺害，納粹集中營是二十世紀人類的恥辱，中共在東突厥斯坦的集中營是二十一世紀人類的恥辱。

現在除了武漢肺笑疫情之外，東突厥斯坦維吾爾人的遭遇，更值得國際社會關注；任何有血有淚有良心的人都不可能漠視不管，也不應該坐視不管。

俄中關係友好！這是笑話嗎？是各懷鬼胎，同床異夢吧！天下圍中，絕對少不了俄羅斯！螳螂捕蟬，黃雀在後，中國領導人顧好後院吧，少在東南沿海惹事生非，勿謂言之不預！

誠摯呼籲世界各國政要，要團結起來抵制北京冬奧，明年初的北京冬奧，能不去就別去！否則百密一疏，萬一什麼機密落入中共手中，被藍金黃了，以後也就只能親共舔共了！



東突厥斯坦獨立運動。示意圖／擷自維基百科，公有領域