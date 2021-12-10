醫師歌手張洪量的妻子是立陶宛籍前體操國手，最近在高雄長庚經肝臟移植權威名譽院長陳肇隆的救治下，圓滿完成艱難的換肝手術。

醫師歌手張洪量的妻子是立陶宛籍前體操國手，最近在高雄長庚經肝臟移植權威名譽院長陳肇隆的救治下，圓滿完成艱難的換肝手術，為台灣立陶宛兩國關係再添佳話。張洪量夫婦今出席記者會說明診治過程，一度哽咽….

這是一個溫馨感人的生命故事。2001 年，一位愛好音樂、才華洋溢、創作多首經典歌曲、也是當紅歌手的臺灣醫師張洪量到波蘭拍攝蕭邦的紀錄片。在華沙邂逅一位立陶宛籍的金髪美女體操國手Jekaterina，一見鍾情、驚為天人，第二天就跟她求婚，並霸氣表達「您的命運就是要嫁給我」，20年來鶼鰈情深、歷久彌堅、始終不渝。

Jekaterina(Kate)曾經是世界盃第五名的體操選手。今年四月開始出現黃疸、倦怠、食慾不振、腹脹。兩個多月前肝功能惡化，合併大量腹水、肋膜積水及感染，因肝衰竭急速惡化，乃於10/7由台北的醫院急轉高雄長庚進一步診治。

高雄長庚陳肇隆院長率領的肝臟移植團隊，獲悉後於第一時間接手治療。當時患者黃疸已高達28.4毫克（正常<1.4)，加上嚴重的腹水、胸腔積水、凝血缺陷與感染症，情況危急。在陳院長的指示下，病患於住院後轉進肝臟加護病房積極治療、感染控制與營養支持後，進行肝臟移植手術的評估與準備。

在獲悉活體肝移植乃唯一的救命希望後，先生與表弟都表達了強烈的捐肝意願。但經審慎評估，移植團隊發現兩位捐贈者的左肝容積都不到30% (只有25.8%)，若捐出右肝，剩餘容積不足的左肝，對捐贈者有安全的疑慮。若捐左肝，捐贈者安全，但不足以應付受贈者當時的疾病嚴重度對肝臟的高度需求。陳院長主持多次團隊會議討論、沙盤推演，也做了最困難的活體雙肝移植的準備，由先生和表弟各捐左肝，湊成足夠的肝容積。所幸Kate極嚴重的病情在加護病房經團隊密集調整、治療後，肝腎暨凝血功能已改善到可以承受較小的單一左肝。

進一步的捐肝評估發現先生並不適合捐肝，雖然先生一再表達即使風險再高，也願犧牲自己救妻，陳院長再三強調保障捐肝者的安全是醫師不能妥協的責任。乃於11/2由表弟捐贈左肝進行活體肝臟移植手術。雖然捐肝者的血管相當複雜：左肝動脈三條、左肝靜脈四條，這些技術上的困難都以團隊的豐富經驗一一克服。整個移植手術雖長達13小時，但過程順利，手術後隔天就拔管脫離呼吸器，並於手術後第二週轉出肝臟加護病房，沒有任何併發症，目前肝功能與黃疸指數都正常，於12/10康復出院。

三十年來，陳院長帶領團隊在高雄建立了全球肝臟移植最佳手術成果的國際標竿。到目前已有123位來自海外的國際病患到高雄長庚接受活體肝移植手術，包括美國、日本、菲律賓、大陸、馬來西亞、越南等，但這是第一次搶救來自立陶宛及歐洲的危急病患。醫療無國界，手術順利成功、病患康復出院是肝移植團隊最大的欣慰。