川普以關稅制裁企圖降低貿易，但是真實狀況是不減反增。示意圖／擷自網路，民報合成

公元2000年，中國成為世貿組織一員，靠著美國加持，從貿易最惠國，一路壯大成世界工廠，中國製品流傳全世界，也累積更多外資進入，歷經二十年，武漢病毒爆發後，國際發現雞蛋放在一個籃子相當危險，買東西買久了，就變成習慣，物品便宜，品質不保證，就是中國製造特色，問題在於習慣改變需要時間，尤其是產業供應鏈，美中貿易就是一個典型，川普以關稅制裁，企圖降低貿易，但是真實狀況是不減反增，到拜登上台，仍然如此，於是全球都面臨一個問題：交流容易脫勾難，多數經濟弱勢國家依賴中國太深，逃不出泥沼，例如非洲，而歐洲和美國都處於脫勾困難的掙扎，台灣也是一樣。

前幾日，韓國爆發尿素缺貨，柴油貨運卡車動彈不得，開始抗議政府，韓國97％車用尿素從中國進口，這種尿素可以降低柴油車廢氣排放，每月需求兩萬頓，由於中國自己內需很大，尿素無法出口，目前韓國只好向澳洲求助，尿素只是貿易失衡冰山一角。

武漢病毒爆發，全球市場貿易秩序大亂，「非中供應鏈」的討論，成為美國及歐洲買家首要課題，美國率先覺醒，認為重要產品如晶片、藥品、軍工用品不能全靠中國，因為中國不可靠，其次，很多普通經貿來往，往往變成中共用來鉗制他國的武器，連應該主持公道的世貿組織，也受到中共控制，例如中共對待台灣，或對待澳洲，皆是貿易武器化的典型。

中台貿易尤其特殊，照道理，中台兩國都是世貿會員，那麼台灣當然有權加入區域經濟體系，但是中共卻以台灣非國家身份，硬生生把台灣阻擋在外，藉此鼓動台商到中國設產，為了節省關稅，台商外移，造成台灣島內資金流失，為了徹底控制台灣經濟，以經逼統，所謂ECFA貿易協議因應而生，若非爆發太陽花運動，一旦兩岸服貿協議簽署，使中台貿易更緊密捆綁，台灣想脫離中共控制，將更加困難。

2016年，民進黨政府回應太陽花運動，新南向政策為了分散風險，開始推動遇到困難，可以想像，卻因為與中國立即脫勾不易，成為藍營及民衆黨攻擊目標，藍營甚至揚言：中共只要中止ECFA，台灣經濟就要完蛋，前幾日，民衆黨也加入戰局，控訴民進黨新南向沒有效果，甚至引用中台貿易增加，來證明台灣依賴中國。

中國大量屯貨 全球晶片短缺

2016年，台灣對中國貿易佔了40.1％，2020年卻增至43.9％，今年到10月份統計已經42.5％，但是，從表面數字，無法看出到底是誰依賴誰？台灣對中國貿易長期出超是事實，從中國採購內容可以看出：超過半數金額是半導體與晶片相關原料，以及工具機，尤其是中美貿易戰開打，中國加速購買台灣半導體原料，證明美國所擔心全球晶片缺貨，與中國大量屯貨有關，所以美國才會要求台積電交出產量和採購名單，根據這個事實，到底誰才是貿易依賴者？

南向政策下，台商資金除了轉移投資外，大量金額回到台灣，助長股市也是事實，比較2010年和2020年，十年來，台商資金進入中國的件數從914件降到475件，金額從146億美元減到59億美元，投資中國比重從83％降低到33％，金額更大量減少，這也顯示台商正努力撤離中國，至於撤離速度是否太慢，值得公評，但是故意扭曲事實，藍營到底目的是什麼？

在國際抗中氛圍下，西方國家資本家逐漸認知中國不再是投資天堂，而是險境，加上武漢病毒，外商進出中國困難重重，這些抱怨恐怕會加速外商撤離中國，台商當然也是其中之一。

但是，民主國家自有法律，政府無法強制商人不能與中國商貿往來，所謂開門容易關門難，就是這個道理，但是，越來越明顯的中國經貿風險，勢必會讓台商做出脫勾選擇，這個時間正在到來，也奉勸民衆黨和藍營搞清楚問題才來亂。



作者指出，世貿組織受到中共控制，發生貿易武器化的問題。圖／擷自DW影片