阿扁政治上一路走來，始終如一。

民主政治的投票、選舉是家常便飯，輕鬆的投票! 輕鬆的選！

阿扁過去從政的競選曲子 :《台北新故鄉》、《春天的花蕊》，非常輕鬆，

最不像戰鬥的歌曲，氣氛一點也不嚴粛。



反觀2021/12/18四大公投結束後，KMT陣營處處想找出首要及次要戰犯?

朱立倫很聰明的快閃，他個人嘴巴避談戰犯？

他本人知道他打敗仗了，就要自己承擔起首要戰犯的責任！

不要忘了，他是黨主席也是提案者（進攻者、侵略者）。

東條英機代表日方二戰的日本戰犯，他的結局如何？大家知道。



什麼才叫不要臉？朱立倫就是不要臉！

他還有臉說「要找回戰友！」可恥之至！

因為他的戰友們早已衝鋒陷陣到第一線死光了！

只剩下他怕死的一個主席最後倖存下來！真的太不要臉了。



12月18日當天晚上，在得知四個公投案投票結果不通過之後，

他還語無倫次的說:「傷害台灣的民主」，真是鬼話連篇！

朱立倫自己將2021/12/18的四個公投案無限上綱到「倒閣的不信任投票；藍綠對決！」，結果， 藍營的四大案全被剃光頭！

朱立倫先生才是台灣民主的絆腳石！



有豬頭領導的豬友隊，淪陷到這地步，也只是「剛好而已！」。

如果朱主席再不閉門思過，不朝內部改造KMT的本質及朝向本土化的政治核心論述，繼續擁抱「迎中抑台」，仍然頑固的說三道四，推卸責任，其禍患就如過去的新黨、親民黨，只能眼看KMT走向泡沫化及邊緣化的懸崖，從此KMT就從台灣民主政治舞台上消失！

這也不是民主政治的台灣所樂見的事，因為穩定的民主政治需要幾個健康、就事論事而理性的在野黨來監督執政黨。



總結 : 誰是四大公投案的首要戰犯？

除了「朱立倫」之外，無其他人！

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