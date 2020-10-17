日前國民黨立法院黨團總召林為洲於雙十期間拋出｢中國國民黨」改名議題，提議去中國化，立遭黨內親中大老圍剿，於是畫蛇添足說是要更名為「中華民國國民黨」，來褪去親中標籤。李登輝前總統晚年一直有個期待，希望王金平先生能率領台灣國民黨出來，延續其本土路線。那麼剩下黃復興主導的中國國民黨必新黨化，未來台灣的政黨政治，當為兩個本土政黨的競合。

林為洲和國民黨眾地方議員面對選民的務實需要，那些黃復興等黨國權貴不能體會，黨內強力反彈逼得林為洲12日上午公開向道歉，並澄清這並非是幫國民黨主席江啟臣「測風向」，是他個人提出。當民代面對選票現實的壓力時還得如此卑微，不能說真話，國民黨的分裂已屬必然，更不用說世代間的代溝，年輕選票的斷層。

在外來統治政權殖民下，所謂身為「台灣人的悲哀」，李登輝有切身之痛，因此任內推動不管全民健保、民選總統……以提升台灣人的尊嚴與人權為使命。十二年主導六次的修憲，奠下二十一世紀台灣民主的根基，心心念念的是台灣發展願景，他不像今天的黨國大老，如嬰兒般永遠剪不斷的臍帶，吸吮著紅色中國的母乳。我們都明白：植物的根就在土裡，你的根在你的腳下，是你生活這片土地。但背離李登輝路線的黨國人士，全是漂浮的幽魂、失根的蘭花，始終不能理解：「腳下這片養育你們土地才是根。」一個與台灣時空脫離的親中政黨，失去土地養分的灌溉，注定枯萎！

改革需要決心，敢於突破「歷史框架」，林為洲、江啟臣雖然有點想法，但沒有前主席李登輝的勇氣。登輝先生2007年提出「脫古改新」，認為台灣本土化需徹底拋棄「中國式的亞洲價值」，真正做到「脫古改新」、脫亞習歐。中國歷史上少數的改革，如戰國時代秦國時的商鞅變法、宋代王安石變法、清末戊戌變法和立憲運動……都失敗，從帝國統治過程來說，每個朝代都在玩「託古改制」其實是「託古不改制」，五千年封閉的帝王體制，這種中國法統的「託古改制」不是改革。中國式的僵化價值，這法統是老國民黨最愛的，在汪洋大海中緊抱著法統墓碑，當然溺斃，這點李前主席看得很清楚。國民黨前主席登輝先生遺言：「台灣交給你們了」，他始終堅信台灣國家正常化是終極目標，他愛台灣，但中國國民黨愛中國，此刻中國國民黨越來越偏離「李登輝路線」，當然「注定滅頂」。



國民黨前主席登輝先生遺言：「台灣交給你們了」，他始終堅信台灣國家正常化是終極目標，他愛台灣，但中國國民黨愛中國，此刻中國國民黨越來越偏離「李登輝路線」，當然「注定滅頂」。圖／擷自江啟臣臉書，李前總統追思禮拜，民報合成