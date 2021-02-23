《盧貝松之搶救地球》導演橫跨50國創造鉅作《女也》

《盧貝松之搶救地球》導演楊．亞祖-貝彤與《Human》導演安娜絲塔西雅．米科娃繼世界紀錄片《Human》後再次合作，兩位導演歷時3年，跨全球50國、採訪超過2000名女性，楊．亞祖-貝彤受訪時更提到：「《女也》將會是容納許多議題的電影：包含教育、貧窮、正義跟勇氣」此片入選威尼斯國際電影節紀錄片單元，於威尼斯影展放映結束後更獲觀眾喝采長達10分鐘，IMDB評分更高達7.7分，《女也》（WOMAN）也即將婦女節前夕3月5日在台上映，致敬所有女性。

空拍愛護地球《女也》名導拍片抵銷碳足跡

《女也》導演楊．亞祖-貝彤（Yann Arthus-Bertrand）出生於珠寶商家庭，早年曾與妻子搬到肯亞居住及研究獅群行為，回法國後出版攝影書《Lions》在海內外聲名大噪，但他也並沒因此停下腳步，不但於1994年出版了《在空中看地球》一書，更在2007年與盧貝松合作製作紀錄片《搶救地球》，期間他成立了全球第一個航空圖片社，更為自己的各拍攝計畫成立了國際環境保護組織GoodPlanet，以Action Carbone計畫抵銷他所有直升機拍攝影片的碳足跡並資助再生能源發展、能源效率提升和再造林，並協助一般人和企業減少和抵銷排放溫室氣體對氣候的影響。楊．亞祖-貝彤也因此受到法國政府及國際青睞，陸續受頒騎士級法國榮譽軍團勳章、法國農業成就勳章及軍官級法國國家功績勳章，並在2009年成為聯合國環保計畫親善大使。



《女也》法國導演楊．亞祖-貝彤。圖／捷傑電影提供

「明天的我們都需要更多溫柔」攜人權記者盼迎來改變

楊．亞祖-貝彤談到《女也》提及：「明天的我們都需要更多溫柔，少一點懷疑，少一點偏激。」製作電影期間，楊試圖創造很多瞬間能讓人們思考，他期待《女也》帶來的改變將不僅限於政治面，而是可以改變人們面對彼此的方式，而楊除了與長期合作夥伴《Human》導演安娜絲塔西雅．米科娃（Anastasia Mikova）製作電影本片外，也攜手成立WOMAN（s）協會，預計將《女也》一片收入全數投入以培養與協助全球婦女與女孩進入媒體相關行業，期盼注入更多女性觀點，讓更多女性的資訊也隨著時間流傳下去，建立更平等包容的社會。



《女也》影像震撼，備受全球影展關注，全數收益扶持女性走入媒體產業。圖／捷傑電影提供

「誰都不應該在黑暗中獨自哭泣」《女也》尋求人類的團結

「若人性如果是可以用於復原我們在地球上所帶來的混亂，那首要之事便是需要學會團結」楊．亞祖-貝彤說道，面對環境中各式的混亂、疾病災難他也抱持樂觀面對的態度，他更提到：「非洲有句俗諺說『誰都不應該在黑暗中獨自哭泣。』應該要去找尋生命中那道光，但這應該是數千萬人要團結起來的事」對他來說《女也》並不是提供一個解答，而是希望人類能一起尋找調和多元性別方案的其中一把鑰匙。《女也》一部以女性視角向全球發聲的電影，日本韓國預計38婦女節期間上映，台灣將於3月5日正式上映。



「誰都不應該在黑暗中獨自哭泣」。圖／捷傑電影提供