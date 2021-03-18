本年2月26日，《自由時報》發表一篇〈拆除威權起碼的轉型正義〉社論，指出轉型正義迄未能大幅推展，主要是受到保守勢力頑抗，並以部份中央部會移除蔣銅像不力，作為其消極抵制促轉實例。

社論觀點固然正確，然而所稱保守勢力，尤其是藏身政府機構此等勢力，又何以膽敢抵制合法政府推行合法政策？社論有一段記述，可以為解答這一疑問提供些許線索。

該段記述是中央部會有一行政首長，在立院答詢時聲稱「先總統蔣公對國軍而言，是國民革命軍之父，整個國家安危，從當初黃埔建軍至今，有一定歷史背景」。說來一本正經，又恍似在給立委上莒光日。

社論未指明此首長是誰，僅稱是一位閣員。但現政府是以清除威權遺跡餘毒自任，居然有閣員抱持這等正統威權思維，而又敢於公然發表，發表後也未聞受到糾正懲戒，當然也無怪所謂保守勢力敢於放膽抵制促轉運作。

社論所指閣員，無疑是一位退役將領。從此也可看出，正統僵化黨國思維在軍中仍是根深蒂固，未嘗被穿迷彩軍裝趴趴走所瓦解，所以常有吳斯懷型人物浮現也不足為異。所可哀者，是多數應屬本性不惡，也無重大人格缺陷軍事將領，從入伍伊始即受到長期洗腦教育，以致終身陷於近似中蠱狀態。上述該段談話即是一明證。

老蔣總統是否純係負面人物，銅像是否該一律移除乃至銷毀，都確很有討論空間。但指稱他是國民革命軍之父，再扯上當年黃埔建軍，則明顯是正統黨國教育產物。

革命軍之父困死台灣？

國民革命軍之父這一稱謂，從未見於中國本土時代，是來到台灣之後，老蔣總統多少已進入第二童年，蔣經國為哄他高興而奉上尊號，出處並不很光彩。今天軍方恐也只有遺老型黃復興色彩將官才視他如父。而經國先生恐未想到的是，他所發明這一尊號，也正如中正紀念堂巍巍巨像，反而是對其人的無情奚落。

以塑像而言，老蔣總統若真能反攻復國成功，光復故物日月重光，在南京或故鄉奉化為他鑄一銅像誌功，自是無可非議。但他是及身而敗困死台灣，在台北為他鑄像膜拜，豈不有若在聖海倫娜島放逐他為拿破崙立像，諷刺意味遠超過景仰？

而「國民革命軍之父」稱謂，細想之下，也正如紀念堂巨像，更似辛辣無情諷刺。

要知所謂國民革命軍亦即黨軍，其後身是國民黨政府嫡系部隊，是在1948年尾國共最後決戰，被老蔣總統外行指揮官斷送乾淨。所以國民革命軍之父這一稱，也是大有諷刺意味。稱他為國民革命軍終結者或更貼切。

前述閣員該段談話，是在反映他本人正統僵化威權思維，也是在冒用國軍之名唬弄國會。而這也正是惟知忠於一人一黨遺老型軍方人物，用以恫嚇要脅合法政府所用慣技。但該等人物有何資格代表全體國軍發言？

遺老型退役或現役將領，可能仍奉老蔣總統為君父，年輕世代將校則恐很少擁有這一恍似幫會或心態，或也自視為黃埔子弟。廣大士官士兵則更無論矣。所以，若真正「就國軍而言」，老蔣總統也僅只是過去時代歷史人物，談不上什麼之父。

所可惜者，是今天當政諸賢，似迄未能看破看穿這一事實，或雖已看破看穿也不敢拆穿，以致每聽到我國軍如何如何，即憚於採取果斷行動貫徹意志，不免予人以書生終是書生之歎。前述閣員敢於公然發表抵制政府決策言論，根源也即在此，也是冰山之一角。

中央級要員有類似表現，也不自這位閣員始。類似雜音，近年來早已一再出現，基本原因也皆是難以動搖國中之國心態作祟。

政務官發言應謹守分際

馮世寬擔任國防部長時，曾宣稱台灣不會加入美國所主導薩德防禦體系，因為「台灣不應深入別人的戰爭」。但有誰授權他做這一宣示？他的發言又是否符合現任政府立場？他又是否知道，台灣倘真決定不介入「別人的戰爭」，異日本身若受到攻擊進犯，是否也難以期盼「別人」來馳援？

日前甫下台的另一國防部長嚴德發，也曾在立院宣稱國軍不會為保衛台獨而戰。但台獨不台獨，攸關國家定位走向，是重大政治選擇，當然應由台灣人民以民主程序決定。而所謂國軍乃係隸屬台灣人民武裝部隊，不是自成一國式軍國集團，又何能遽然決定不保衛台獨？誰又能以整體國軍之名做這一宣示？今天由廣大本土子弟所組成的國軍，又會不會如嚴德發所宣示，不會為保衛台獨而戰，甚至寧可看到台灣被外力吞併也不保家衛國？

設若有交響樂隊，演奏時不斷傳出不協調雜音，讓熱心聽眾越聽越不是滋味，則不免影響樂隊聲譽形象。

政府執政團隊，若也不時傳出刺耳雜音，久之恐也不免讓支持者同情者心灰意冷熱情消散。但不知今之執政當局能多少有此警覺否。



作者指出，前國防部長嚴德發，曾在立院宣稱國軍不會為保衛台獨而戰。所謂國軍乃係隸屬台灣人民武裝部隊，不是自成一國式軍國集團，又何能遽然決定不保衛台獨？圖為2021.02.04 蔡英文總統視導陸軍裝甲第564旅，擷自總統府flickr