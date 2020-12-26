台語片超有梗！

由文字大數據而來的110個電影關鍵詞



從台語片的作品與電影人的故事，看見台灣人的摸索與嘗試、成功與失敗以及台灣人的成長



什麼都拍，什麼都不奇怪

愛情偵探片、西部牛仔片、武俠片、諜報片、科幻片、戰爭片、懸疑驚悚片、世界文學名著改編、民間傳奇、海女片……台語片都拍過



拍出正傳、前傳、後傳、別傳的台語史詩鉅片是？

「薛丁山家族故事」，橫跨三代，阿公、爸爸、孫子各有自己的主場片



台語片常有的劇情公式是？

低端女性與高端男性苦命相愛、懷有私生子、被男方家長阻礙；女子因貧窮被迫嫁給不愛的男人；父母與子女相見卻不相識；出家為尼終了一生



在台語片時代，廣告文案寫什麼才能吸引觀眾？

哀豔絕倫、青年男女必看、為人父母必看、社會教化歌唱打鬥愛情大名片、新藝綜合體

本書作者採用大數據概念，廣泛收集台語片的舊報紙廣告、本事、時評、文物及當代評論等海量文字資料，以詞頻分析的方法，揀選高度聲量的110個關鍵詞加以介紹。包含了演員、導演、製片人、編劇、攝影師、影評；重要作品的類型、故事、角色、改編、時常出現的戲劇元素及設定；廣告用語、行銷手法；當代台語片研究的重要觀點。

本書是一部廣角多元、兼容並蓄的台語片小百科，作者以貫古穿今的方式，把六十年前的台語片元素與當前的流行文化元素相互對話，附加深厚的電影知識，娓娓道出許多電影作品與從業人員背後的故事，呈現出台語片兩段動人的歷史：一段是影片製作當下，電影工作者對創作的投入與付出；另一段是1990年代以來，影史研究者對於台語片各面向的搶救、修復與推廣工作。

這也是一本另類思考台灣的書。

消逝影像的重新書寫，顯現的不只是電影故事，還讓我們看見那個時代的社會環境及意識形態。透過台語片，我們將有機會認識過去的台灣人會為什麼爭執與衝突？面對各種事情的反應是什麼？他們重視的價值是什麼？他們的夢想與渴望又是什麼？而經過六十多年，我們實現當初台灣人夢想中的理想社會了嗎？



林奎章與著作《台語片的魔力》。圖／擷自游擊文化臉書，民報合成

作者簡介

林奎章 1979年生，宜蘭人，從小在台中長大。台灣大學社會學系學士、台灣大學戲劇學研究所碩士，並修畢政治大學公企中心「圖書館專業人員進修學士學分班」。

現任宜蘭縣立蘭陽博物館約聘規劃師。曾服務於宜蘭縣政府文化局、統一蘭陽藝文股份有限公司等，承辦第49屆金馬在宜蘭、第35屆金穗獎暨短片輔導金成果展宜蘭巡迴、電影《大稻埕》傳藝中心行銷活動等。

研究所時期恰逢2005華語電影百年及2006台語片五十年，在各大活動中接觸到台語片，由此與這獨特的本土作品群結緣，完成碩士論文《尋找台語片的類型與作者：從產業到文本》（2008）。

工作之餘，喜歡透過看電影來認識世界，目前進行著「歐→亞→非→北美→拉美→大洋洲→歐…」循環選片的看電影計畫。關於台語片背後的有趣知識，有著「如果只有我知道，那就太可惜了」的想法，希望大家都能從中多認識台灣與自己一點。