作者指出，印度政府從自身利益角度考慮，應該公開聲明圖伯特是被中國非法佔領的國家事實，並在國際社會推動圖伯特復國運動，在聯合國等就中國非法佔領圖伯特作證。圖為中國、印度邊界的印度駐兵。圖／擷自BBC網路影片

中印衝突能否解決？

筆者之前談到印中在喜馬拉雅地區的衝突是個「死結」，因為從印中兩個在喜馬拉雅地區發生衝突的根源，以及過去印中就邊境問題的談判成果，還有衝突的情況等分析，印中衝突無法徹底解決。因為：

第一，中國非法佔領了圖伯特，當然非法佔領圖伯特和印度邊境，而圖伯特至今仍然被非法佔領的國家。向印度提出邊境問題這本身就是非法者提出的非法要求。

第二，中國政府刻意回避歷史和法律為根據處理邊境問題，因為，中國在歷史上與印度不接壤，法律上中國非法佔領圖伯特。因此，強調「政治思路」，中國認為「以歷史與法律途徑來解決邊境問題」是「無底洞」，不依據歷史，又不依據法律，不知道中國想依據什麼確定，中國式的賄賂腐敗？

第三，印度非常清楚中國非法侵佔圖伯特，（雖然不公開說），印度當然不想在邊境地區發生衝突，但是對中國的要求可以說不，甚至可以提圖伯特被佔領的問題來施壓。

第四，中國提出的所謂的「實控線」本身就是一個」詭計」，因此，印度對此非常警惕。

第五，印度和中國如今在西段更沒有所謂的「實控線」可言。所以，澄清實控線的可能性非常低。連實際控制線都澄清不了的前提下，解決邊境問題是空談。中段和東段雖然提到「實控線」，但是，兩邊的認知存在嚴重的分歧。衝突不可避免。

第六，就如印度方面說的「印度不是以前的印度」，而中國也不是以前的中國，兩個大國的目光不僅僅在亞洲，在世界稱霸的野性日益擴張。同樣兩個人口大國對資源的緊迫性也在加劇，彼此割讓領土絕對不可能的事，沒有互讓，就沒有解決的可能。

第七，由於這次印中衝突激發了兩國的民族主義的再一次的高潮，這對中國集權政府沒有多大影響，（中共想怎麼樣就怎麼樣，不管韭菜們的事。）但是，民主的印度將會產生深淵的影響，因此，對於印度政府在邊境問題上沒有退讓的餘地。

第八，就從1959年算起，在過去的61年裡印中在邊境問題上做的是「在邊境地區和總體層面上的互信，確保邊境地區的和平與安寧」。然而，結果是再次發生衝突。

解決印中衝突的辦法

雖然，印中衝突是個「死結」，但是，從問題產生的原因和根源入手，並非沒有解決之可能。印中衝突的根源是中國非法佔領圖伯特而產生的，因此，印度政府從自身利益的角度考慮，應該公開聲明圖伯特是被中國非法佔領的國家事實，因為，印度是最清楚中國入侵圖伯特，以及圖伯特國家的獨立地位，並在國際社會推動圖伯特複國運動，在聯合國等就中國非法佔領圖伯特作證，為圖伯特復國進行協助。真如俄羅斯藏學家庫日茗說的：「如果弱小國家沒有強大的支持者，就無法永遠獨立於鄰國。」圖伯特需要有印度大力的支援復國，如果印度支持圖伯特獨立，印度的邊境問題就一勞永逸，而且，印度不必每年投入龐大的國防開支。圖伯特可以在印度和中國之間扮演緩衝國角色，把大象和龍隔開，印中衝突從此將會成為歷史。因此，印度從本國的根本利益考慮支持圖伯特複國是解決印中衝突的絕佳辦法。

圖伯特復國獨立對亞洲，乃至世界的和平具有前所未有的積極影響。圖伯特復國不僅僅可以消除印中衝突，而且，對尼泊爾、不丹等國家和平安全形成屏障，具有無法取代的作用。更重要的是可以避免未來南亞，乃至亞洲的水資源戰爭。圖伯特是亞洲眾多江河的發源地，牽涉到下游數億人民的生存問題，而中國在圖伯特大建水庫使江河下游多國面臨嚴重水資源問題，一場水資源衝突在悄悄逼近。如果圖伯特復國這些問題會迎刃而解，因為圖伯特不需要如此之多的水庫大壩，各大江河以及環境將會得到保護，有利於各大江河中下游國家。



作者指出，圖伯特復國不僅僅可以消除印中衝突，而且，對尼泊爾、不丹等國家和平安全形成屏障，更重要的是可以避免未來南亞，乃至亞洲的水資源戰爭。圖為拉薩布達拉宮與雪山獅子旗。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成