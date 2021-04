海外台灣人發起台灣郵政正名運動,能以收到台灣的來信而感到光榮,不會因為郵票上有Republic of China字樣而被誤會為從中國的來信。示意圖/陳惠卿

有感於台灣郵政不叫台灣郵政而叫中華郵政,造成海外台灣人寄信收信的許多困擾,一群居住北美洲各地台灣人經過討論決定聯名發起,歷經數月斟酌撰文並尋求各單位聯署,於2021年4月26日寄交總統府蔡英文總統、行政院及交通部王國財部長三個決策單位,希望獲得政府單位迅速的正面回應。

希望更改之後,海外台人能以收到台灣的來信而感到光榮,不會因為郵票上有Republic of China字樣而被誤會為從中國的來信。

若您有需要知道更多詳情或細節,請聯絡住在美國西雅圖的周昭亮先生Cell or text: 1-206-660-2778 或 email: johnclchou@gmail.com

以下為寄至總統的信件詳細內容——

敬愛的蔡英文總統您好:



感謝您上任以來為國家、人民以及地方建設的辛勞,台灣各項的進步成果有目共睹。

但台灣在國際宣傳、以及國人對在地認同,實在是可以再深化。正名『台灣郵政』一個易行的方案,即能讓台灣在國際能見度增加、讓人民對國家的認同持續發展。

目前發行的郵票,有 China(中國)字樣,寄往世界各國的郵件與包裹,都被誤認為中國製造,實屬擾民。而中華郵政之英文名為Chunghwa,對國內外人士都不具意義,也對台灣的國際宣傳造成負擔。

我們強烈建議台灣國家郵政機構應正名為台灣郵政,所發行的郵票也應 以「台灣 Taiwan」 字樣為主體,才能夠真正代表這塊土地與人民。

正名「台灣郵政」符合實際,能夠提升台灣意識的認同。長期下來,對內團結一致有很正面的作用,對外則可澄清混淆,讓世界各國知道台灣的存在,增加台灣的能見度,對外交、國格、加入國際組織有助益,希望政府能立刻著手進行,早日完成台灣郵政正名。



北美洲台灣正名制憲促進平台

成員:王穩雅 、周昭亮、蔡文郎、羅益世、吳明基、賴琦亮、何玉時、黃凱峰、邱垂洸、黃慶鍾、林佳燕、林志龍 敬上 2021 年 4 月 26 日

台灣郵政正名 連署募集連結: https://forms.gle/ReApyPsK71VU5hfk8

參考資料

• 【專文】請總統展現台灣正名的誠意

• 台人在美領包裹......被櫃檯嗆「喔中國」 氣喊:郵政該正名!

• 寄信回台灣 還是 寄信回中華民國?結果不一樣

• 郵票上的英文在告訴外國人:台灣是中國的一部份!

連署團體:

全美台灣人權協會、台獨聯盟美國本部、北美州台灣人教授協會、北美臺灣客家公共 事務協會、公投護台灣聯盟、台灣制憲基金會、王康陸紀念基金會、台灣人公共事務 會華府分會、台灣人公共事務會俄亥俄中部分會、台灣人公共事務會華盛頓州分會、 台灣人公共事務會德拉瓦州分會、芝加哥同鄉會、華府台灣文化中心、北美洲台灣人 教授協會華府與巴爾的摩分會、哥倫布台灣同鄉會、北卡台灣同鄉會、大紐約區台灣 人社團聯合會 、大奧蘭多台灣同鄉會 、台灣志工社 、台北市心悅成福文化協會 、 公投護台灣聯盟、律師考試改革協會

李賢群 全美台灣人權協會會長

吳明基 台獨聯盟美國本部主席

吳倍茂 北美洲台灣人教授協會會長

鍾振乾 北美臺灣客家公共事務協會會長

吳怡明 北美洲台灣商會聯合總會總會長

葉國基 台獨聯盟加拿大本部主席

蔡武雄 台灣國際關係中心主任

王康厚 王康陸博士紀念基金會理事長

朱孟庠 李登輝民主協會顧問

黃泰郎 華府台灣文化中心理事長

周昭亮 民主進步黨西雅圖支黨部負責人

蔡文郎 全美台灣同鄉會中西部理事長

賴琦亮 大芝加哥台灣同鄉會會長

何玉時 哥倫布台灣同鄉會會長

沈信彥 台灣人公共事務會華盛頓州分會會長

謝金朱 北卡台灣同鄉會會長

李學圖 前北美洲台灣人教授協會會長

簡良娥 前西雅圖台灣婦女會會長

蕭玉源 前西雅圖民進黨主委

李翠雲 西雅圖阿扁之友會會長

陳隆豐 前西雅圖台灣同鄉會委員

吳燕美 退休華盛頓大學東亞圖書館副館長

吳黃淑慎 退休華盛頓州學區中文老師

張貴洋 華府臺灣信用合作社董事長理事長

林金地 TAAGBC 前㑹長 現任理事 僑務委員會促進委員

周明宏 前世台會會長



林曉曼 東田納西台灣同鄉會副會長

詹正治 前達拉斯台灣同鄉會會長

吳麗珍 長榮大學護理系退休副教授

王永順 退休教師

張照男 退休醫師

黃柏蒨 工程師

王文德 退休人員

徐㑹炘 公司總經理

紀達雄 退休工程師

林慧柔 退休人員

葉賜田 NIST 退休工程師

林洪謙 退休人員

楊錫鈿 退休核子工程師

賴毓芬 退休人員

陳建賓 教授

林淑美 大學教授

黃綠玉 醫師

林淑青 台灣同鄉會會員

林毅夫 FAPA 會員

陳秋葺 NATWA 會員

謝淑珠 家庭主婦

盧永華 退休人員

張永津 公司負責人

林文煌 退休航空工程師,Rockdyne

陳永昌 博士

王麗玉 退休會計人員 Amphlon

林文鍟 食品公司員工

賴弘典 民進黨美東黨部主委

黃明毅 大奧蘭多台灣同鄉會會長

陳燦煌 軟體工程師

黃會順 退休人員

葉興琮 退休飛機工程師

劉眞眞 退休工程師

陳文雄 教授

陳柏壽 西雅圖台灣教會牧師

黃淑容 退休人員

蘇淑芳 家管

蘇東融 退休人員



朱永文 珠寶設計師

吳松紘 公司老闆

陳勝雄 退休商業主管

鄭彩幸 得揚牙醫負責人

張倩維 生物技術研究員

柯淑卿 退休公司負責人

周錦源 前亞特蘭大同鄉會會長

方惠音 北美洲臺灣婦女會前會長

鄭麗卿 前. NATWA 南區理事

王漢平 前加州柑縣台灣同鄉會會長

江玉桂 女士

李岳蓉 FAPA 會員

李淑貞 退休人員

林素珠 家庭主婦

張真 退休人員

蘇真美 退休人員

鄭祖成 退休人員

甘知沂 公投護台灣聯盟副執行長

陳震岳 公投護台灣聯盟辦公室主任

葉宗仁 會計師

葉佳琳 律師

林三江 Registered Pharmacist

林永光 Engineer

黃郁雲 Yuh Yun Hwang 退休護士

許碧蓮 Retired system analyst

Hung Chen (陳 弘) Retired Quality Manager

James J Lee 前世台會會長

Jackie Liu 奧蘭多台灣同鄉會會員

Yuhfen Wu 退休教授

Annan Chen 北加州南灣台灣同鄕會理事

Jue-Whei Chow 袁智慧 退休人員

Caroline Ho Realtor

Ching Lin Cigna Corp.

Sue Lin Retired chemist

Jeff Tsay Professor Emeritus

Mary Huang Retired

Jimmy Huang Retired

Ruby Huang Physician



Sam Tsay Real Estate Investment and Management

Huang Hwei-Chunng Naomi/HSU RN

MinLing Ni Pharmacists

Robert Tsai Electrical Engineer

Mei Lein Housewife

Patricia Wu Retired

Sueyueh Huang Retired

Lina Huang Choir Director

Chia whei Hsieh Retired

Ann Chern Retired

HueiTong Huang

Chin Cheng Lin Canadian Nuclear Physicist

John Chieu Retired

Shya su house wife

Chun su retired professor

Aleen Retired

Julie Freeman homemaker

Betty Shen Retired

Sophia Sachiko Chang ESL & Music Teacher

David B Huang Retired Engineer

Chuen-Ying Liu Professor Emeritus

Li-Wen Yu Analyst

Lloyd Yang Retired

Anne Wang retired

Gim-ho Yang Retired

Hsin-i Wang retired

Alan Chen Retired Aerospace Engineer

Victoria Lin President of Michiko's Secret Distribution Corporation Lynne Chiang Housewife

Michiko Lin Retired

Jennifer C Chen RN

Lishu Huang Pastor

Pee-yeh Su Retired

Sue Hsich Retired

Matt Lu Professor Emeritus

Grace Chen Housewife

Chang Liao Retired



Sophia Jan Retired

Kuei Sung Home maker

Su-Yuh Ho Retired Technical Consultant Frances Liao Retired

Jenny Jiang Retired

Huimin Yang Loan Agent

Ta-Rong Jan Retired

Wei-Sian Chen Musician

Dr. Shundar Lin

(名單增加中)