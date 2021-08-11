分析人士說，西方多國盟友2021年中派出艦船多次穿越南中國海，將使中國對外國艦船進行跟蹤，並對這些西方國家進行反擊，可能舉行實彈演習。

至少有八個國家7月底以來已經表示計劃派出海軍艦船進入資源豐富的南中國海，支持確保南中國海的國際開放，不讓中國進行控制。

英國皇家海軍「保衛者」（HMS Defender）號驅逐艦上月跟隨英國航母打擊群駛入南中國海，計劃在附近海域與法國、日本、印度、澳大利亞、新西蘭和美國的海軍舉行聯合演習。印度國防部網站說，印度計劃在未來兩個月中派出四艘軍艦。

法國、英國和加拿大今年早些時候也派出軍艦前往同一海域。

德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）說，德國「拜仁」（Bayern）號軍艦8月2日啟程前往亞洲執行為期六個月的任務，包括南中國海。她在推特上說，「信息是明確的：我們與我們的夥伴國家和盟友共同維護我們的價值和利益。」

這些行動引發中國的警覺。一個國際仲裁法庭2016年裁決說，中國依據「九段線」的聲索主張缺乏法律依據，但北京的官員拒絕這個決定。

美國蘭德公司資深分析師格羅斯曼（Derek Grossman）對美國之音說，中國將開始發動外交抗議或通過國內的英文媒體發出抗議，也可能採取更強硬做法，去跟蹤外國艦船。

格羅斯曼說，「透過正式和非正式管道公開抱怨，這很容易，」 「會有一些抱怨，但我認為你可能會看到中國的艦船在南中國海去跟蹤德國、印度和英國的艦船。」

今年夏天派出艦船的國家沒有一個對漁業資源和海底化石燃料蘊藏豐富的南中國海提出主權聲索。與中國存在主權爭議的是汶萊、馬來西亞、台灣、越南和菲律賓。

中國用自己在亞洲最強武裝力量的支持下填海造島，置放軍事設施，對其他主權聲索國進行恐嚇。北京還時常派船隻進入敵對國家的海上專屬經濟區。

分析人士說，印度、日本和歐洲國家是跟隨美國的行動。美國2019年在南中國海參加「自由航行行動」的艦船增加了一倍。美國官員希望阻止中國在這個有爭議海域的擴張。

新加坡國際事務研究所（Singapore Institute of International Affairs）高級研究員胡逸山說，「這幾乎像是群體思維。他們看到他們更多的朋友開始邁小步進入這裡，就跟了過來。」

印度國防部說，印度的艦船部署「尋求與友好國家的行動延伸，和平存在和團結，確保海洋領域的良好秩序。」

胡逸山說，北京官員將認為印度和歐洲國家是「域外國家」，並做出「有力回應」。但中國在確定回應的規模時將會考慮到法國、德國和英國都是主要的貿易夥伴。

胡逸山認為中國會「十分謹慎地對所有這些不同的國家做出不同的回應，」當然，中國也不會反應過激，因為這些都是主要的貿易夥伴。」