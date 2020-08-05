美國國務卿蓬佩奧4日發表聲明指出，這是「中國共產黨不能容忍自己人民的自由思想，並越來越多地試圖將其觸角伸向中國境外」的最新例子。圖／擷自蓬佩奧推特

美國川普政府批評中國對包括一名美國公民在內的六名香港民主活動人士發出通緝令，是「威權主義的長臂管轄」。

美國國務卿蓬佩奧4日發表聲明指出，這是「中國共產黨不能容忍自己人民的自由思想，並越來越多地試圖將其觸角伸向中國境外」的最新例子。

「美國和其他自由國家將繼續保護我們的人民不受北京威權主義的長臂管轄，」蓬佩奧說。

中國官方媒體央視上週五報導說，香港當局向羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰等六名流亡海外的香港民主活動人士發出通緝令，因為他們涉嫌「煽動及勾結外國或境外勢力危害國家安全」。

朱牧民原籍香港，已在美國生活30年並擁有美國公民身份。他是香港民主委員會的創始人兼常務董事；羅冠聰是前香港立法會議員，香港眾志創黨主席；陳家駒是「香港獨立聯盟」的召集人，去年6月因「非法集結」而被捕，後獲得保釋；劉康是被北京視為「港獨」的組織「學生動源」的成員；鄭文傑是前英國駐香港總領事館的工作人員，指控中國對其施加酷刑後獲得英國政治庇護；黃台仰是「民主前線」的發言人。除了黃台仰流亡德國以外，其他四名香港人據悉目前都在英國。

美國一些議員對北京越境通緝香港民主人士的做法表達譴責。美國眾議院外交委員會主席、民主黨議員恩格爾（Eliot Engel）和參議院外交委員會資深民主黨議員梅嫩德斯（Robert Menendez）發表聯合聲明說，「這種行動只會進一步損害中國作為國際社會中負責任的和遵守規則的一個成員的信譽」。