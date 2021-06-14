邱賢添，1901年7月21日，出生於日治時代的新竹州苗栗郡三義鄉，是客家人。自幼成績優異，考入總督府醫學專門學校，1928年畢業即跟隨當時台灣人第一位醫學博士，也是唯一的台灣人醫學教授杜聰明從事蛇毒和鴉片的研究，他在杜聰明主持的藥理學教室做藥物研究兼藥物實習指導事務員，可算是杜聰明的入門弟子。當時日本政府一方面設有鴉片專賣局管制鴉片的買賣和製造，另一方面從鴉片的販售為國庫賺了不少經費，因此被蔣渭水領導的民眾黨向國際聯盟控訴，引起國際聯盟的調查，日本政府只好宣稱在台灣對鴉片患者將採取漸禁政策，設置了更生院請杜聰明負責為鴉片患者進行戒斷治療。當時除了更生院之外還有民間的慈善機構愛愛寮（日治時代的社會慈善家施乾建立，專門收容乞丐、遊民、鴉片癮者、弱勢身心障礙者）都是邱賢添和其他杜聰明的學生經常要去服務的地方。由於戒治鴉片成癮者的療效非常顯著，當時杜聰明還曾經應邀前往歐美國家報告台灣的鴉片戒治療成果！而邱賢添也以研究鴉片的論文，在1934年獲得日本京都帝大的醫學博士學位，是台灣第一位沒有去日本深造就得到博士學位的人，這也鼓勵了當時更多的人投入杜聰明的研究室從事蛇毒和鴉片的研究，他可稱為「鴉片研究博士」。

邱賢添除了追隨杜聰明從事藥理學及鴉片的研究，他也在台北醫專擔任教授，1937年也到當時的台北赤十字醫院內科診治病人，對年輕的學生和醫生到醫院實習或研修時候，他都非常熱心指導，深受病人和同事的敬重。1942年他回故鄉苗栗開業，由於鄉下受過良好訓練的醫師非常欠缺，他又是博士和教授，很快就名聲遠播，病患求醫者眾，成為苗栗地方上的名醫和社會賢達。他還成為日治時代第一位返鄉在苗栗文昌祠開中門祭聖的醫學博士，邱賢添雖然開業但對醫學教育和研究的熱誠不因開業而減退，1946年杜聰明成立台灣省醫學會時，他也擔任首屆的理事，協助推展各地醫學會的會務，1954年當他的恩師杜聰明博士離開台大前往南部創辦高雄醫學院時，他義不容辭的跟隨恩師前往高醫，擔任內科教授，而且還擔任了高醫附設醫院第一任的院長（1957年），後來中國醫藥學院在1958年成立，他又被邀請前往協助，擔任過醫學系主任和醫學院院長，而1966年至1971年，他又受邀擔任中台科技大學的首任校長， 對醫事教育與其他領域的人才培養如護理、醫技檢驗、公共衛生等課程及師資提供相當的協助， 就台灣早期的醫學教育發展來說，他扮演了篳路藍縷的積極參與者角色，尤其是對私立醫學院和技職學校的協助和貢獻值得醫界的年輕一代追懷感念！

邱賢添的夫人劉英妹是苗栗地方望族劉阿生之女， 他們夫婦育有六子二女，都受到良好教育，其三子邱慶源也是醫師，是桃園中壢望族吳鴻森醫師（曾經擔任台灣省參議會第一任參議員、國民大會代表及省府委員、中壢醫院院長）的女婿，邱賢添1990年過世，享年90歲。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集