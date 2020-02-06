孫中山是中華民國成立時的臨時大總統，可是他對頭頂上那面五色旗，始終很討厭，因為那不是他發動十次起義，推翻滿清，象徵漢族革命的旗幟。圖／公有領域，取自維基共享資源

在台灣，每逢選舉，KMT政客總是要揮舞著「國旗」，聲嘶力竭的高喊保衛中華民國，不過這次大選與往年不一樣，有些藍民拿五星旗，民進黨也拿車輪牌旗。今年元旦，「中華民國台灣」總統蔡英文在總統府，韓國瑜在台南市黨部，宋則在「國父」紀念館，舉行升旗典禮。108年前中華民國元旦升的是什麼旗？

要談國旗，先從武漢談起，這是一座會改變中國命運的城市，2020年成了世界的焦點，1911年亦如是，當年沒爆發瘟疫，倒是10月10日爆發了兵變，史稱「武昌起義」，當時共進會有個叫孫武的領導人因在俄租界製造炸彈不慎爆炸，現場被搜查到革命黨人的名冊，其中有不少成員是湖北新軍，隨後一位叫熊秉坤的班長率班兵攻佔軍火庫，一呼四應，湖廣總督瑞澂落荒而逃，黎元洪成立了湖北軍政府。武昌兵變點燃了辛亥革命，引起蝴蝶效應，由於清帝國搖搖欲墜，使它成了壓垮駱駝最後的一根稻草，戲劇性的結束中國二千多年帝王專制。

身為革命家的孫文，當時在科羅拉多丹佛市一家中餐館洗盤子維生，看報紙才得知武昌起義的消息，像個局外人，辛亥革命孫大砲無功勞，人家搖樹，他撿芒果。12月25日兩手空空的回到上海，12月29日南京舉行臨時大總統選舉，孫文以16票對黃興１票，當選中華民國臨時大總統，當時選票已印有五色旗圖案，1912年1月1日孫文就任臨時大總統，南京、上海兩地均懸掛五色旗。

武昌起義後，中國政治重心轉移到京滬，1911年12月4日，江蘇、浙江、上海都督於上海召開會議籌組政府時，同盟會大咖如宋教仁、陳其美，已決定採用五色旗，該旗係由清末民初政要趙鳳昌所設計，五色原蘊涵中國傳統中的陰陽五行，共和國既然成立，轉而代表漢滿蒙回藏五族共和。



1912年1月1日，中華民國臨時政府在南京成立，上海街頭懸掛五色旗。圖／公有領域，取自維基共享資源

但是孫中山對五色旗始終沒好感，1905年同盟會在東京創辦《民報》並以報社為會址，1907年2 月28日同盟會要角在此召開會議，孫中山在會址掛了一面青天白日旗，黃興見了嫌那面旗醜，孫勃然大怒，說「如果你想廢棄這面旗，那你先打倒我好了。」黃興氣得差一點退出同盟會。早稻田法政大學第一名畢業的宋教仁不喜歡孫的為人，事後在日記中寫道「他的態度總是幾近專制跋扈，讓人難以忍受。」。

1912年1月10日，中華民國臨時參議院在南京通過《國旗統一案》，確定五色旗為中華民國國旗，青天白日旗為海軍軍旗，並咨請臨時大總統「飭部頒布各省施行」。孫大總統卻不尊重各方達成的共識，杯葛五色旗作為中華民國的國旗，1月12日在《復參議院論國旗函》提出他反對的理由：

一、清國舊例，海軍以五色旗為一二品大官之旗。今黜滿清之國旗，而用其官旗，未免失體。

二、其用意為五大民族，然其分配代色，取義不確，如以黃代滿之類。

三、既言五族平等，而上下排列，仍有階級。

孫大總統認為，五色旗是清帝國的海軍旗，用顏色來代表五族，殊為不妥，又以上下排列，族群不平等。他的理由看似有理，其實根本的原因是，「青天白日旗」才是他的最愛。問題是，那面旗是代表興漢滅滿之旗，怎能當作五族共和的象徵？

孫文是以打反滿牌起家的極右派，曾經在離北京二千多公里的邊陲城市，發動十次恐攻行動，其中有八次高舉象徵漢族革命的青天白日旗。孫認為五族中漢人最優秀，歧視滿人是劣等異族，唯有驅逐滿人才能恢復中華，也由於他極力鼓吹民族主義，導致武昌起義後，漢人對滿人展開瘋狂的報復，單單西安就有上萬滿族婦孺老幼遭到屠殺，其他地方被殺的滿人也不計其數。如果滿人後代還尊稱孫中山為「國父」，豈非認賊作父？

在民初政壇，最有才幹的宋教仁極力主張仿效美國聯邦憲政來建國，他與南方政要深知，新生的共和國能否存活？位高權重的袁世凱是關鍵人物，黃興致函袁世凱，期許袁成為中華民國的華盛頓，只要袁能逼清廷退位，就公推袁為臨時大總統。1912年1月15日孫文表示「如清帝實行退位，宣佈共和，則臨時政府絕不食言，文即可宣佈解職，以功以能，首推袁氏」。

袁世凱於2 月12日進宮見終日以淚洗面的隆裕太后，開出優渥的退位條件，並承諾保護太后和年幼的溥儀，清廷遂宣佈退位。2月15日臨時參議院選舉袁世凱為臨時大總統，孫依承諾於4月1日辭職，隔日臨時參議院遷往北京。

民國臨時政府北遷後，5月4日，臨時參議院召開第一次會議，再次提出「國旗案」，參議院議長在議會諮詢意見，眾議員起立表決，五色旗獲全票通過，經由民主合法的程序，五色旗成為中華民國國旗，而十九星鐵血旗、青天白日旗則分別為陸軍旗和海軍旗。

1912年6月8日，袁世凱頒佈「臨時大總統令」，依照參議院決議、《臨時約法》第二十二條公佈：五色旗正式成為中華民國法定國旗。這面旗代表中華民國，懸掛於中國各省以及駐外使館。在國際上，五色旗取代了滿清帝國的黃龍旗，成為中國的新象徵，總共飄揚了17年之久。



五色旗是中華民國法定的國旗，比德國國旗多了藍、白兩色。在我看來，五色旗是中國現代史上，三面國旗中最好看的一面旗。圖／公有領域，取自百度共享資源

五色旗之所以被廢，孫文是罪魁禍首！1917年十月革命後不久，列寧成立旨在推動世界革命的第三國際，由於在歐洲推展受挫，中國成了俄共東進的首要目標，列寧相中孫中山作為赤化中國的棋子。1922年第三國際代表達林（A. S. Dalin）多次與孫會談，孫在遭到愛將陳炯明叛變，走投無路，他的「國民黨」面臨解散之際，遂轉向與俄共合作，稱讚列寧是「革命聖人」，「今後之革命，非以俄為師，斷無成就」，孫文放棄了「民權」，步上「威權」之路，深信這是他致力革命以來最正確的一條路！



國民黨1924年成立黃埔軍校，以黨旗作為校旗，國軍就是黨軍，二年後將陸軍軍校改名為「中央軍事政治學校」，並在各地設立分校。圖／公有領域，取自維基共享資源

1923年鮑羅廷奉第三國際之命令到了廣州，孫文與他一拍即合，這位猶太人成了孫文的救星，同時也改變了中國的命運。本名葛魯忍柏格（Mikhail Gruzenberg），風度翩翩，能言善道，說了一口流利的英語，國民黨要員以「老鮑」稱之，孫以「國師」待之，聘為國民黨中執會顧問，老鮑成功的把幫會式的中國國民黨改造為組織嚴密的列寧式政黨，奄奄一息的國民黨起死回生。在第三國際資助二百萬盧布並提供槍支彈藥下，1924年6月，孫文成立黃埔軍校，任命蔣介石為校長，希望軍校生當前鋒為黨打天下，再由黨治天下。蔣就靠這批蘇聯教官訓練出來的軍隊起家，在軍事天才加倫（Galen）將軍的協助下，打垮了南方軍閥。1926年6月5日，國民黨中央委員會任命蔣為國民革命軍總司令，蔣於7 月1 日誓師北伐，所謂的革命軍其實是黃埔系與桂系、西北系軍閥的聯軍，1928年6月5日，閻錫山的部隊攻入北京，推翻北洋政府，降下五色旗，將北京改名為「北平」。12月29日奉系軍閥張學良通電歸順國民政府，宣布易幟，東北三省升起青天白日滿地紅，五色旗從此走入歷史。



孫中山題的黃埔軍校訓詞，後來成了國歌的歌詞，「咨爾多士，為民前鋒」，孫希望由黨軍當前鋒，進行國民革命，推翻民國政府。圖／公有領域，取自維基共享資源